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Após Copa do Mundo, Al Ahli anuncia renovação de Roger Ibañez até 2030

Zagueiro de 27 anos, que integrou a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, amplia vínculo com clube saudita

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
09/08/2026 18:00
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Ao lado da esposa e dos filhos, Ibañez aparece usando chapéu
Ao lado da família, Ibañez comemora renovação até 2030 com o Al Ahli (Foto: Divulgação)

O Al Ahli, da Arábia Saudita, anunciou neste domingo (9) a renovação de contrato do zagueiro Roger Ibañez por meio de suas redes sociais (veja o vídeo abaixo). O brasileiro, que foi um dos convocados por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo 2026, assinou um novo vínculo com o clube até dezembro de 2030.

Ibañez chegou ao Al Ahli após passagem pela Roma, da Itália, e rapidamente se firmou entre os titulares da equipe. Desde então, o defensor participou das principais conquistas recentes do clube, incluindo os títulos da AFC Champions League Elite em temporadas consecutivas e da Supercopa Saudita.

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O desempenho no futebol saudita também manteve Ibañez no radar da Seleção Brasileira. O zagueiro foi convocado pela primeira vez para a equipe principal em 2022, quando ainda defendia a Roma. Desde então, voltou a receber oportunidades com a camisa do Brasil.

Roger Ibañez ganha novo contrato no Al Ahli

Antes de chegar ao futebol europeu, Ibañez passou pelo Fluminense, onde iniciou a carreira profissional, e pela Atalanta, da Itália. Na sequência, defendeu a Roma até se transferir para o Al Ahli. Aos 27 anos, o zagueiro ganhou espaço no clube saudita e passou a ser uma das referências do sistema defensivo. A renovação até 2030 mantém o brasileiro no elenco durante as próximas temporadas.

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Ibañez também integrou a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. A presença no Mundial marcou mais um capítulo da trajetória do defensor, que segue no futebol saudita com contrato de longo prazo.

➡️Por que Ibañez? Entenda a origem do nome do defensor da Seleção Brasileira

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