Cristiano Ronaldo brilha, e Portugal goleia o Uzbequistão na Copa do Mundo CR7 entrou para a história das Copas do Mundo com os dois gols

Portugal goleou o Uzbequistão por 5 a 0 nesta segunda rodada do Grupo K da Copa do Mundo e ganhou tranquilidade na briga pela classificação. Grande destaque da partida, Cristiano Ronaldo marcou duas vezes, encerrou um jejum de gols em Mundiais e ampliou o recorde de ser o único jogador a balançar as redes em seis edições diferentes da competição.

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Com o resultado, a seleção portuguesa chega a quatro pontos e melhora seu saldo de gols antes da rodada decisiva da fase de grupos. A Colômbia, que venceu seus dois compromissos até aqui, lidera a chave com seis pontos.

Portugal volta a campo no sábado (27), às 20h30 (de Brasília), para enfrentar a Colômbia. No mesmo dia e horário, o Uzbequistão encara a RD Congo.

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Primeiro tempo com show de Cristiano Ronaldo

Portugal começou a partida pressionando e quase abriu o placar logo nos primeiros minutos. Bruno Fernandes teve duas boas oportunidades, enquanto Cristiano Ronaldo quase completou um cruzamento de Nuno Mendes dentro da área.

A insistência portuguesa deu resultado aos seis minutos. Vitinha levantou a bola na primeira trave e Cristiano Ronaldo apareceu na frente da marcação para cabecear firme e abrir o placar. Com o gol, o camisa 7 se tornou o primeiro jogador a marcar em seis edições diferentes de Copa do Mundo. Portugal seguiu melhor na partida e ampliou aos 16 minutos. Após falta sofrida por Pedro Neto na entrada da área, Nuno Mendes cobrou com precisão, sem chances para o goleiro Nematov, e fez o segundo da seleção portuguesa.

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Na sequência, foi a vez de Cristiano Ronaldo aparecer novamente. Portugal ampliou a vantagem após um erro na saída de bola do Uzbequistão. Bruno Fernandes recuperou a posse, conduziu o contra-ataque e encontrou Cristiano Ronaldo livre dentro da área. Cara a cara com o goleiro, CR7 marcou seu segundo na partida.

Cristiano Ronaldo encerrou sua seca de gols (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Gol contra marca o segundo tempo das equipes

Portugal seguiu controlando a partida no segundo tempo e transformou a vitória em goleada aos 13 minutos. Após cobrança de escanteio de Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo tentou uma finalização de letra dentro da pequena área. A bola desviou duas vezes em Khusanov, zagueiro do Uzbequistão) antes de entrar, e o gol acabou sendo registrado como contra do zagueiro uzbeque. Antes disso, CR7 já havia levado perigo em uma jogada ensaiada de falta, na qual recebeu passe por cobertura de Bruno Fernandes e obrigou Nematov a fazer grande defesa.

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Rafael Leão fechou a goleada portuguesa com um belo gol. Após lançamento preciso de Bruno Fernandes, Semedo apareceu nas costas da defesa e cruzou rasteiro para a área. A bola passou por Cristiano Ronaldo e sobrou limpa para Leão, que não deu chances de defesa. Até os minutos finais, Portugal assustava. Por pouco, CR7 não conseguiu seu hat-trick.

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O principal momento da partida aconteceu logo aos seis minutos do primeiro tempo. Após cruzamento preciso de Vitinha pela direita, Cristiano Ronaldo se antecipou à marcação dentro da área e cabeceou para o fundo das redes, abrindo o placar para Portugal. Além de colocar a seleção em vantagem, o gol teve peso histórico: o camisa 7 se tornou o primeiro jogador a marcar em seis edições diferentes de Copa do Mundo e encerrou seu jejum em Copas.

Deu aula 🏅

Após uma semana de críticas e polêmicas, Cristiano Ronaldo quem deu aula nesta segunda partida de Portugal na Copa do Mundo. Além de abrir o placar logo no início do jogo, ainda marcou mais uma vez ao aproveitar um contra-ataque puxado por Bruno Fernandes, driblando todos os comentários que estavam sendo feitos. No quarto gol, também influenciou na jogada.

Ficou abaixo 📉

Khusanov foi um dos destaques negativos do Uzbequistão. O zagueiro marcou contra aos 13 minutos do segundo tempo, em lance que ampliou a vantagem de Portugal e praticamente encerrou qualquer chance de reação da equipe asiática. Além do gol contra, encontrou dificuldades para conter as investidas do ataque português durante boa parte da partida.

✅ Ficha técnica

Portugal🆚Uzbequistão

Copa do Mundo - 2ª Rodada do grupo K

📆 Data e horário: terça-feira, 23 de junho de 2026, às 14h (de Brasília)

📍 Local: NRG Stadium, Houston (EUA)

🥅 Gols: Cristiano Ronaldo (1-0); Nuno Mendes (2-0); Cristiano Ronaldo (3-0); Khusanov (GC); Rafael Leão (4-0)

🟨 Cartões amarelos: Khamrobekov; Renato Veiga

🟥 Cartões vermelhos:

Portugal (Técnico: Roberto Martínez)

Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; Vitinha (Rafael Leão), João Neves, Bruno Fernandes; Pedro Neto (Francisco Conceição), João Félix (Trincão) e Cristiano Ronaldo.

Uzbequistão (Técnico: Cannavaro)

Nematov; Khusanov, Ashurmatov, Nasrullaev (Alizhonov), Abdullaev e Karimov; Shukurov, Xamrobekov, Ganiev e Fayzullaev; Shomurodov.

🟨 Arbitragem

🟨 Árbitro: Jalal Jayed (MAR)

🚩 Assistentes: Zakadia Brinsi (MAR) e Mostafa Akarkad (MAR)

🖥️ VAR: Leodan Gonzalez (URU)

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