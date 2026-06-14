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Curaçao marca gol histórico, mas Alemanha faz 7 a 1 em estreia pela Copa do Mundo

Alemães levaram susto com o empate no começo do primeiro tempo, mas time encontrou o caminho e não perdoou em goleada

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
14/06/2026 15:59
Atualizado há 12 minutos
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Germany's defender #15 Nico Schlotterbeck (C) celebrates with Germany's defender #23 Felix Nmecha (C) and Germany's defender #18 Nathaniel Brown (L) after scoring his team's second goal during the 2026 World Cup Group E football match between Germany and Curacao at the Houston Stadium in Houston on June 14, 2026. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP)
Germany's defender #15 Nico Schlotterbeck (C) celebrates with Germany's defender #23 Felix Nmecha (C) and Germany's defender #18 Nathaniel Brown (L) after scoring his team's second goal during the 2026 World Cup Group E football match between Germany and Curacao at the Houston Stadium in Houston on June 14, 2026. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP)

A Alemanha até levou um susto no começo da partida com o gol de Curaçao, mas confirmou o amplo favoritismo até o apito final e goleou a estreante na Copa do Mundo por 7 a 1, na primeira partida do Grupo F, neste domingo (14). Nmecha, Schlotterbeck, Musiala, Brown, Undav e Havertz, duas vezes, balançaram as redes. Do lado curaçauense, Livano Comenencia protagonizou o lance histórico do país, que marcou pela primeira vez na história do Mundial.

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    • A chave ainda tem o confronto entre Costa do Marfim e Equador, que acontece na sequência, mas a Alemanha começa a campanha na Copa confirmando os três pontos que precisava, sem dar brechas para uma zebra. A seleção tenta voltar ao mata-mata do torneio após duas eliminações na fase de grupos em sequência. O próximo compromisso dos alemães será diante do país africano, no próximo sábado, 20 de junho.

    Do susto ao alívio em Houston

    O primeiro gol do Houston Stadium neste Mundial saiu logo aos quatro minutos com o meia Felix Nmecha, que atua no Borussia Dortmundo. O lateral de Curaçao Comenencia deu a pitada de "jogo de Copa do Mundo" ao empatar a partida aos 20 minutos, mas viu sua seleção voltar a ser dominada no decorrer da primeira etapa.

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    Na reta final, aos 38 minutos, Nico Schlotterbeck marcou de cabeça após escanteio batido por Nathaniel Brown e fechou o placar na primeira metade com a referência do ataque Kai Havertz, de pênalti. A equipe comanda por Julian Nagelsmann foi para o intervalo com a vantagem que precisava para jogar sem pressão no segundo tempo.

    Jogo tranquilo e goleada confirmada

    A Alemanha precisou de dois minutos após a volta do intervalo para ampliar ainda mais o placar. O camisa 10 Jamal Musiala, do Bayern de Munique, recebeu um lindo passe de Kimmich, que cortou a defesa de Curaçao e chegou aos pés do meia, que bateu cruzado e rasteiro na meta do goleiro Room e anotou o 4 a 1.

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    A Alemanha seguiu pressionando, dessa vez sem quase nenhuma brecha para chegadas de surpresa de Curaçao. Nathaniel Brown, Undav e Havertz, pela segunda fez, balançaram as redes e fecharam a conta de gols da partida. O time ainda empilhou outras chances perdidas ao longo dos 45 minutos finais. Nmecha, Pavlovic e Sané tiveram oportunidades, mas não marcaram.

    Livano Comenencia Curaçao Copa do Mundo
    Livano Comenencia marcou o único gol de Curaçao na partida. (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Visão do lance!

    Lance Capital 💡

    Apesar da goleada da Alemanha, o grande destaque vai para Livano Comenencia, lateral que colocou seu nome na história da Copa do Mundo e marcou o primeiro e único gol de Curaçao no torneio até então. O jogador, que nasceu na Holanda e se naturalizou curaçauense, teve trabalho para interromper as investidas alemãs pelo lado de campo, mas não perdoou na principal chance que seu time teve em campo e marcou o gol solitário.

    Deu aula 🏅

    A dupla de laterais da Alemanha tiveram um destaque especial em uma tarde de tantos gols. Joshua Kimmich e Nathaniel Brown tiveram participação direta em quatro gols da equipe ao longo da partida, com duas assistências para o primeiro e um gol e uma assistência para o segundo. O jogo passou muito pelos pés dos atletas, que conseguiram dar suporte na parte ofensiva e passaram segurança no setor de marcação, ainda que tenham sofrido um tento curaçauense.

    Ficou abaixo 📉

    Da mesma forma que é difícil apontar destaques em um jogo de goleada, também é difícil encontrar quem destoou. Mas o atacante Leroy Sané teve uma chance clara de marcar ao longo do segundo tempo e desperdiçou. O jogador do Galatasaray recebeu um belo lançamento de Jonathan Tah do campo de defesa, correu e dominou sozinho, mas errou a mira e chutou longe da meta de Room.

    Alemanha Curaçao Copa do Mundo
    Alemanha e Curaçao se enfrentaram pela estreia do Grupo F na Copa do Mundo. (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

    ✅ FICHA TÉCNICA
    ALEMANHA 7 X 1 CURAÇAO
    Copa do Mundo 2026 - 1ª Rodada - Grupo F

    📅 Data e hora: domingo, 14 de junho de 2026, às 14h (de Brasília);
    📍 Local: Houston Stadium, em Houston (EUA);
    🥅 Gols: Nmecha, Schlotterbeck, Musiala, Brown, Undav e Havertz (x2)
    🟨 Cartões amarelos: -

    ALEMANHA (Técnico: Julian Nagelsmann)
    Neuer, Kimmich (Anton), Jonathan Tah (Rudiger), Schlotterbeck e Nathaniel Brown (Raum); Nmecha (Goretzka), Pavlovic, Leroy Sané, Musiala (Undav) e Wirtz; Havertz.

    CURAÇAO (Técnico: Dick Advocaat)
    Room, Floranus, Bazoer, Obispo e Fonville; Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna e Chong (Kastaneer); Hansen (Antonisse) e Locadia (Margaritha).

    🧑‍⚖️ 🕴️Árbitro: Jalal Jayed
    🚩 Assistentes: Zakaria Brinsi e Mostafa Akarkad

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