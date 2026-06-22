Messi faz história, Argentina vence Áustria e se classifica na Copa do Mundo
Albiceleste ocupa a liderança do Grupo J do Mundial com 100% de aproveitamento
A Argentina venceu a Áustria por 2 a 0, pela 2ª rodada do Grupo J da Copa do Mundo, nesta segunda-feira (22), no AT&T Stadium. Na etapa inicial, Lionel Messi estufou as redes e se tornou o maior artilheiro da história do torneio ao atingir a marca de 17 tentos com a camisa da Albiceleste e deixar Miroslav Klose (16) para trás. No segundo tempo, o camisa 10 marcou mais um gol nos acréscimos para dar números finais ao duelo. Com o triunfo, a equipe de Lionel Scaloni chegou aos seis pontos e garantiu classificação antecipada ao mata-mata.
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Em um primeiro tempo muito brigado, Messi foi de vilão a herói da Argentina contra a Áustria. Aos oito minutos, o camisa 10 desperdiçou uma cobrança de pênalti finalizando pela linha de fundo após falta sofrida por Lautaro Martínez na área. Após a pausa para a hidratação, o craque teve outra grande chance após uma saída do goleiro Schlager para abafar uma chegada de Enzo Fernández em que a bola cai nos pés do maestro, mas a finalização para em "defesa" do zagueiro Alaba. Mas aos 38 minutos, Facundo Medina chegou ao ataque pelo lado esquerdo, cruzou rasteiro, Thiago Almada fez um corta-luz e Messi chegou batendo de canhota para estufar as redes, abrir o placar para a Albiceleste e se tornar o maior artilheiro da história da Copa do Mundo.
No segundo tempo, Argentina e Áustria fizeram um duelo com mais oportunidades e aberto. Aos nove minutos, os europeus tiveram grande chance para empatar em cobrança de falta de Sabitzer, mas Dibu Martínez fez grande defesa para impedir o empate. A Albiceleste respondeu com Julián Álvarez recebendo uma bola na entrada da área e chutando de canhota para intervenção de Schlager. Em uma cobrança de escanteio, Nico González surgiu livre de marcação na área, mas a cabeçada saiu rente a trave e a Albiceleste por pouco não ampliou o marcador. Nos acréscimos, a assustou em uma cobrança de falta ensaiada em que Chukwuemeka encontrou Wimmer e o meia cabeceou, mas ao lado da meta defendida por Dibu Martínez. E em um contra-ataque mortal, Messi aproveitou um bate e rebate, driblou Schlager, chutou em um defensor, mas pegou o rebote e estufou as redes para dar números finais ao confronto.
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Em uma grande jogada coletiva aos 38 minutos da etapa inicial, Medina foi acionado pelo lado esquerdo. O lateral improvisado acionou Lionel Messi, que recebeu a bola após um lindo corta-luz de Almada, e bateu de primeira no contrapé de Schlager para marcar o primeiro gol da vitória da Argentina sobre a Áustria.
Deu aula 🏅
Com os tentos marcados sobre a Áustria, Messi se tornou o maior artilheiro da Copa do Mundo Masculina com 18 gols marcados. O camisa 10 foi o responsável por dar mais uma vitória para a Argentina na competição, que conquistou classificação antecipadamente ao mata-mata do torneio.
Ficou abaixo 📉
Apesar do pênalti sofrido no primeiro tempo, Lautaro Martínez ficou abaixo do que se espera do atacante na vitória da Argentina sobre a Áustria. O camisa 22 não finalizou na partida e deixou o campo aos 18 minutos da etapa final para a entrada de Julián Álvarez.
✅ Ficha técnica
Argentina 🆚 Áustria
Copa do Mundo - 2ª rodada do Grupo J
📆 Data e horário: segunda-feira, 22 de junho de 2026, às 14h (de Brasília)
📍 Local: AT&T Stadium, Dallas (EUA)
🥅 Gols: Messi, 38'/1ºT (1-0); Messi, 49'/2ºT (2-0)
🟨 Cartões amarelos: Posch e Laimer (AUS); Medina e Paredes (ARG).
🟥 Cartões vermelhos: -
Argentina (Técnico: Lionel Scaloni)
Dibu Martínez; Molina, Romero (Otamendi), Lisandro Martínez e Medina (Tagliafico); Enzo Fernández, De Paul (Paredes) e Mac Allister; Messi, Lautaro Martínez (Julián Álvarez) e Almada (Nico González).
Áustria (Técnico: Ralf Rangnick)
A. Schlager; Posch (Prass), Danso, Alaba (Friedl) e Laimer; Seiwald e X. Schlager; Schmid (Wimmer), Wanner (Arnautovic) e Sabitzer; Gregoritsch (Chukwuemeka).
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