logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Sabe tudo sobre Argentina x Inglaterra? Responda ao quiz da Copa do Mundo

Rivais históricos se enfrentam pela semifinal da Copa de 2026

PorAndré CarboneSão Paulo (SP)
15/07/2026 06:50
Favorite o Lance! no Google
Argentina 2 x 1 Inglaterra - Copa 1986
Confronto histórico entre Argentina e Inglaterra pela Copa de 1986 (Foto: Reprodução)

Falar sobre o confronto entre Inglaterra e Argentina na Copa do Mundo é abrir um dos capítulos mais tensos, dramáticos e apaixonantes da história do futebol mundial. Mais do que um simples jogo de futebol, esse clássico intercontinental carrega um peso histórico que transcende as quatro linhas, em que questões geopolíticas, rivalidades de estilo de jogo e um histórico repleto de provocações transformam cada duelo em uma verdadeira batalha épica. Sempre que essas duas camisas se encontram em um gramado de Copa do Mundo, o planeta bola para para assistir a um espetáculo em que o orgulho nacional está em jogo.

  • Harry Kane durante treino da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

    Sabe tudo sobre Harry Kane? Responda ao quiz da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 4 dias
  • Lamine Yamal durante treino da Espanha na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Sabe tudo sobre Lamine Yamal? Responda ao quiz da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 5 dias
  • Messi foi o nome da vitória da Argentina (Foto: Paul Ellis/AFP)

    Sabe tudo sobre Lionel Messi? Responda ao quiz da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 semana

    • Será que você tem memória de elefante para lembrar os detalhes reais, os placares e as polêmicas que definiram esse clássico histórico? Preparamos um quiz especial com 10 perguntas minuciosas que vão testar se o seu público realmente conhece a cronologia dessa rivalidade explosiva ou se apenas se lembra dos lances mais famosos que passam na televisão. Encare o nosso teste abaixo, descubra o seu nível de conhecimento sobre o histórico de Inglaterra e Argentina e compartilhe com os amigos para ver quem realmente domina o assunto!

    continua após a publicidade

    Retrospecto de Inglaterra x Argentina

    Inglaterra e Argentina se enfrentaram 14 vezes na história, com seis vitórias inglesas, cinco empates e três vitórias da Albiceleste. Nesta quarta-feira (15), as equipes se enfrentam pela semifinal da Copa do Mundo 2026. Aliás, em Mundiais, as equipes já se enfrentaram algumas vezes.

  • Maradona, da Argentina, sobe para disputar a bola com Peter Shilton, da Inglaterra, e marca gol de mão nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986

    'La Mano de Dios': relembre gols polêmicos da história das Copas

    Copa do Mundo 2026
    Há 5 horas
  • Luis Felipe Freitas, Everaldo Marques e Galvão Bueno disputaram audiência neste sábado (13). (Foto: Divulgação)

    Globo e SBT vão passar Inglaterra x Argentina na semifinal da Copa hoje?

    Copa do Mundo 2026
    Há 7 horas
  • Messi pode se isolar na artilharia da Copa do Mundo (Foto: Buda Mendes/AFP)

    Inteligência artificial aponta resultado de Inglaterra x Argentina na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 5 horas
    • Argentina 2x0 Inglaterra - Copa do Mundo de 1986
    Argentina e Inglaterra pela Copa do Mundo de 1986 (Foto: STAFF / AFP)

    Quiz, enquete e outros interativos do Lance! na Copa do Mundo

    Além do quiz de Argentina x Inglaterra na Copa, se você é fascinado pela história dos Mundiais e quer testar seus conhecimentos ou expressar sua opinião, preparamos uma verdadeira maratona de desafios interativos no Lance!. Nossa coleção de jogos foi desenhada sob medida para engajar desde o torcedor casual até o historiador mais detalhista do futebol. Navegue pelas opções abaixo e escolha por onde começar a sua jornada de nostalgia e estatística esportiva.

    continua após a publicidade

    Para os fãs de dados brutos e curiosidades clássicas, temos uma série de testes de múltipla escolha focados em recordes e bastidores. Você pode testar sua memória no Quiz Geral sobre a História das Copas, desvendar os dramas, lesões e tabus da nossa amarelinha no Quiz das Estreias do Brasil, quebrar a cabeça com as pegadinhas cirúrgicas do Quiz das Maiores Goleadas, em que colocamos placares falsos inflados de propósito para pegar os chutadores desatentos, ou relembrar todos os resultados do penta. Também responda ao quiz dos estádios históricos das Copas e das frases históricas dos Mundiais.

    O seu negócio é quiz de jogadores? Então, se prepare: temos quiz do Cristiano Ronaldoquiz do Messiquiz do Haalandquiz do Vini Jrquiz do Salaquiz do Mbappéquiz do Lamine Yamal e quiz de Harry Kane.

    continua após a publicidade

    Se você prefere dar o seu veredito e assumir o controle tático, as ferramentas de opinião e escalação são a escolha ideal. Participe da acalorada Enquete dos Maiores Vexames Históricos, que analisa os piores apagões dos gigantes mundiais — pegando o gancho do recente empate da Espanha contra Cabo Verde em 2026. Por fim, assuma a prancheta de treinador nas ferramentas Monte a sua Seleção Mundial e Monte a sua Seleção Brasileira de todas as Copas, escalando os seus onze titulares ideais entre as maiores lendas de cada posição.

    🔥MELHOR PALPITE: Aposte em Messi para marcar a qualquer altura em Inglaterra x Argentina @2.14
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Árbitro expulsa Canobbio

    Copa do Mundo 2026

    Inglaterra x Argentina: quem é o árbitro da semifinal da Copa do Mundo?

    Há 1 hora
    Mbappé após derrota para a Espanha na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Reação de Mbappé com segundo gol da Espanha viraliza: 'Tinha certeza'

    Há 1 hora
    Gary Lineker hoje é comentarista.

    Lancepédia

    Artilheiro da Copa de 1986: Gary Lineker, da Inglaterra

    Há 2 horas
    Thomas Tuchel, técnico da Inglaterra, durante entrevista na véspera de Inglaterra x Argentina

    Copa do Mundo 2026

    Tuchel sugere alternativa 'à moda antiga' para tentar parar Messi

    Há 7 horas
    Thomas Tuchel em entrevista coletiva antes da semifinal da Copa do Mundo de 2026 contra a Argentina

    Copa do Mundo 2026

    Tuchel prevê Argentina movida pela história e garante Inglaterra pronta

    Há 7 horas
    Técnico da Argentina, Lionel Scaloni durante coletiva na véspera da semifinal da Copa do Mundo contra a Inglaterra

    Copa do Mundo 2026

    Técnico da Argentina cogita mudanças e ameniza rivalidade com a Inglaterra: 'Só um jogo'

    Há 9 horas
    Mais LANCE!
    Mbappé reclama em Espanha x França

    Jornais da França repercutem eliminação da seleção na Copa: 'Sufocada'

    Thomas Tuchel em entrevista coletiva antes da semifinal da Copa do Mundo de 2026 contra a Argentina

    Tuchel projeta semifinal contra Argentina e cobra evolução da Inglaterra

    Facundo Tello, árbitro do duelo entre França e Marrocos pelas quartas de final da Copa do Mundo, conversa com Mbappé, caído no chão

    Erros, acertos e novas regras: a arbitragem da Copa do Mundo de 2026

    Yamal correndo

    Yamal usa faixa com código contra França na Copa; entenda o que significa

    Ester Expósito e Mbappé juntos em iate de férias

    Nascida em Madri, affair de Mbappé falou sobre Espanha e França na Copa

    Jogadores da Espanha reunidos antes da partida contra a França na Copa do Mundo

    Espanha alcança maior série invicta da história após vitória na Copa

    Cucurella é lateral-esquerdo da seleção da Espanha

    Espanha elimina França na semifinal pela terceira vez consecutiva

    Oyarzabal comemora gol com braço erguido

    Brasil já venceu base da Espanha em final; saiba quando

    Lamine Yamal apontando para Keyne, seu irmão na arquibancada da Copa do Mundo

    Reação de Keyne, irmão de Yamal, em vitória da Espanha viraliza; veja