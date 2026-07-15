Sabe tudo sobre Argentina x Inglaterra? Responda ao quiz da Copa do Mundo Rivais históricos se enfrentam pela semifinal da Copa de 2026

Falar sobre o confronto entre Inglaterra e Argentina na Copa do Mundo é abrir um dos capítulos mais tensos, dramáticos e apaixonantes da história do futebol mundial. Mais do que um simples jogo de futebol, esse clássico intercontinental carrega um peso histórico que transcende as quatro linhas, em que questões geopolíticas, rivalidades de estilo de jogo e um histórico repleto de provocações transformam cada duelo em uma verdadeira batalha épica. Sempre que essas duas camisas se encontram em um gramado de Copa do Mundo, o planeta bola para para assistir a um espetáculo em que o orgulho nacional está em jogo.

Será que você tem memória de elefante para lembrar os detalhes reais, os placares e as polêmicas que definiram esse clássico histórico? Preparamos um quiz especial com 10 perguntas minuciosas que vão testar se o seu público realmente conhece a cronologia dessa rivalidade explosiva ou se apenas se lembra dos lances mais famosos que passam na televisão. Encare o nosso teste abaixo, descubra o seu nível de conhecimento sobre o histórico de Inglaterra e Argentina e compartilhe com os amigos para ver quem realmente domina o assunto!

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Retrospecto de Inglaterra x Argentina

Inglaterra e Argentina se enfrentaram 14 vezes na história, com seis vitórias inglesas, cinco empates e três vitórias da Albiceleste. Nesta quarta-feira (15), as equipes se enfrentam pela semifinal da Copa do Mundo 2026. Aliás, em Mundiais, as equipes já se enfrentaram algumas vezes.

Argentina e Inglaterra pela Copa do Mundo de 1986 (Foto: STAFF / AFP)

Quiz, enquete e outros interativos do Lance! na Copa do Mundo

Além do quiz de Argentina x Inglaterra na Copa, se você é fascinado pela história dos Mundiais e quer testar seus conhecimentos ou expressar sua opinião, preparamos uma verdadeira maratona de desafios interativos no Lance!. Nossa coleção de jogos foi desenhada sob medida para engajar desde o torcedor casual até o historiador mais detalhista do futebol. Navegue pelas opções abaixo e escolha por onde começar a sua jornada de nostalgia e estatística esportiva.

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Para os fãs de dados brutos e curiosidades clássicas, temos uma série de testes de múltipla escolha focados em recordes e bastidores. Você pode testar sua memória no Quiz Geral sobre a História das Copas, desvendar os dramas, lesões e tabus da nossa amarelinha no Quiz das Estreias do Brasil, quebrar a cabeça com as pegadinhas cirúrgicas do Quiz das Maiores Goleadas, em que colocamos placares falsos inflados de propósito para pegar os chutadores desatentos, ou relembrar todos os resultados do penta. Também responda ao quiz dos estádios históricos das Copas e das frases históricas dos Mundiais.

O seu negócio é quiz de jogadores? Então, se prepare: temos quiz do Cristiano Ronaldo, quiz do Messi, quiz do Haaland, quiz do Vini Jr, quiz do Sala, quiz do Mbappé, quiz do Lamine Yamal e quiz de Harry Kane.

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Se você prefere dar o seu veredito e assumir o controle tático, as ferramentas de opinião e escalação são a escolha ideal. Participe da acalorada Enquete dos Maiores Vexames Históricos, que analisa os piores apagões dos gigantes mundiais — pegando o gancho do recente empate da Espanha contra Cabo Verde em 2026. Por fim, assuma a prancheta de treinador nas ferramentas Monte a sua Seleção Mundial e Monte a sua Seleção Brasileira de todas as Copas, escalando os seus onze titulares ideais entre as maiores lendas de cada posição.

🔥MELHOR PALPITE: Aposte em Messi para marcar a qualquer altura em Inglaterra x Argentina @2.14

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.