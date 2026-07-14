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Tuchel sugere alternativa 'à moda antiga' para tentar parar Messi

Técnico da Inglaterra fala sobre como tentar parar o craque da Argentina

PorMarcio DolzanEnviado Especial
14/07/2026 23:48
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Thomas Tuchel, técnico da Inglaterra, durante entrevista na véspera de Inglaterra x Argentina
Thomas Tuchel, técnico da Inglaterra, durante entrevista no Mercedes Benz Stadium (Foto: Patrícia de Melo Moreira/AFP)

ATLANTA, GA (EUA) - Thomas Tuchel estava bem à vontade nesta terça-feira (14), durante a entrevista oficial de véspera de Inglaterra x Argentina, pela semifinal da Copa do Mundo. Respondeu perguntas por mais de 30 minutos, e a tradicional "como parar Messi?" mais uma vez apareceu. O jornalista quis saber se o técnico considera deixar um jogador na cola do argentino, e Tuchel garantiu ainda estar em dúvida.

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    — Eu estava pensando nisso, de fazer uma marcação individual à moda antiga (em Messi). Não sei se vamos levar essa ideia adiante, mas passou pela minha cabeça. Acho que todos sabem os espaços onde ele quer estar presente observou o treinador da Inglaterra, no Mercedes Benz Stadium, em Atlanta.

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    O motivo da dúvida foi explicado por Tuchel logo na sequência.

    — Ele enxerga as coisas antes de qualquer outro jogador em campo. Como se a bola caísse nos pés dele, ele encontrasse o espaço, abrisse caminho para o pé esquerdo e executasse a jogada com maestria. Acho que identificamos alguns padrões no jogo dele, claro, mas se conseguirmos neutralizar esses padrões, ele encontrará um novo ou criará um novo. 

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    • Thomas Tuchel, técnico da Inglaterra, durante entrevista na véspera de Inglaterra x Argentina (Foto: Patrícia de Melo Moreira/AFP)
    Thomas Tuchel rasgou elogios a Lionel Messi (Foto: Patrícia de Melo Moreira/AFP)

    Tuchel disse considerar essa capacidade de Messi antever as jogadas como a maior qualidade do craque argentino. E se disse empolgado por enfrentar o jogador e os atuais campeões mundiais.

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    — É uma situação empolgante, é muito singular jogar contra os atuais campeões, é muito singular jogar contra Leo Messi e sua equipe. É singular jogar com a Inglaterra contra a Argentina. É um grande jogo em todos os sentidos.

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