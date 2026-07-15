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Inteligência artificial aponta resultado de Inglaterra x Argentina na Copa

Vencedor de hoje terá a tão esperada decisão no domingo (19)

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
15/07/2026 06:10
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Messi pode se isolar na artilharia da Copa do Mundo (Foto: Buda Mendes/AFP)
Messi pode se isolar na artilharia da Copa do Mundo (Foto: Buda Mendes/AFP)

Inglaterra e Argentina se enfrentam pelas semifinais da Copa do Mundo nesta quarta-feira (15), às 16h (de Brasília). Liderada por Lionel Messi, a seleção argentina divide o protagonismo do duelo com os ingleses. Diante deste cenário, a redação do Lance! questionou o ChatGPT a previsão para este duelo decisivo.

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    Harry Kane busca classificação para final em confronto de Inglaterra e Argentina
    Harry Kane busca classificação para final em confronto de Inglaterra e Argentina (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

    Inglaterra x Argentina com promessa de grande jogo

    "Inglaterra e Argentina prometem um dos confrontos mais intensos da Copa do Mundo, com a rivalidade histórica ganhando um novo capítulo em uma semifinal. A expectativa é de um duelo equilibrado, mas com os ingleses tentando aproveitar a força física e a chegada de Jude Bellingham ao ataque. A aposta é que o meio-campista apareça novamente em um momento decisivo, abrindo o placar no primeiro tempo após infiltração na área."

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  • Bellingham e Lautaro Martínez, em ação pela Inglaterra e Argentina, respectivamente

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    • "A Argentina, porém, deve responder com a experiência de Lionel Messi comandando as ações ofensivas. O camisa 10 pode participar diretamente dos dois gols da Albiceleste, seja com assistência ou em uma jogada individual. A previsão é de Inglaterra 2 x 3 Argentina, com Bellingham marcando para os ingleses, enquanto Messi e Lautaro Martínez decidem para os argentinos. O destaque da partida seria Messi, que, aos 39 anos, deixaria sua marca em mais um capítulo histórico da rivalidade contra os ingleses."

    Atual momento do craque argentino

    Caso balance as redes diante da seleção inglesa, Lionel Messi pode assumir a liderança isolada da artilharia da Copa do Mundo de 2026 e ampliar ainda mais seus números históricos em Mundiais. Aos 39 anos, o camisa 10 segue como principal referência técnica da Argentina e tem sido decisivo na campanha da equipe, participando diretamente dos momentos mais importantes do torneio.

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    ➡️Simule os jogos do possível campeão da Copa do Mundo de 2026. Quem leva essa?

    O atacante está empatado com Kylian Mbappé no topo da lista de goleadores da competição, com oito gols marcados, mas aparece atrás no critério de desempate por assistências. Classificado para a semifinal, Messi busca levar a Argentina novamente à decisão da Copa e pode escrever mais um capítulo de sua trajetória pela seleção, em uma possível despedida em alto nível do maior torneio entre seleções.

    Histórico de Inglaterra x Argentina

    Inglaterra e Argentina já se enfrentaram 15 vezes no futebol masculino principal. O retrospecto é equilibrado, com seis vitórias argentinas, quatro triunfos ingleses e cinco empates. A rivalidade entre as seleções ganhou ainda mais peso ao longo das décadas, principalmente por confrontos marcantes em Copas do Mundo.

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    ➡️Semifinal da Copa reúne três vencedores da Bola de Ouro em marco histórico

    Em Mundiais, os países se encontraram seis vezes, com destaque para duelos históricos. A Argentina levou a melhor nas quartas de final de 1986, em partida marcada pelos dois gols de Diego Maradona, enquanto a Inglaterra venceu nos pênaltis nas oitavas de final de 1998. O último encontro em Copas aconteceu em 2002, quando as equipes empataram por 1 a 1 na fase de grupos. Agora, em uma semifinal, o confronto volta a colocar frente a frente duas das camisas mais tradicionais do futebol mundial.

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