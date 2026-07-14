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Inglaterra x Argentina: confrontos diretos e retrospecto em Copas do Mundo

Equipes não se enfrentavam em Copas do Mundo desde 2002

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 18:17
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Harry Kane em ação pela Inglaterra e Lionel Messi em ação pela Argentina
Harry Kane em ação pela Inglaterra e Lionel Messi em ação pela Argentina na Copa do Mundo (Fotos: Roberto SCHMIDT e Chandan KHANNA/AFP)

Inglaterra e Argentina se enfrentaram 14 vezes na história, com seis vitórias inglesas, cinco empates e três vitórias da Albiceleste. Nesta quarta-feira (15), as equipes se enfrentam pela semifinal da Copa do Mundo 2026. O vencedor enfrenta a Espanha, que garantiu vaga na final após derrotar a favorita França.

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    Em Copas do Mundo, Argentina e Inglaterra já se cruzaram em cinco ocasiões. Relembre:

    Inglaterra x Argentina em Copas do Mundo

    Em 1962 (no Chile), a Inglaterra venceu a Argentina por 3 x 1 na fase de grupos. Na edição seguinte, em 1966, quando a Inglaterra sediou e venceu a Copa do Mundo, as equipes se enfrentaram pelas quartas de final, no estádio de Wembley. Os ingleses venceram a partida por 1 x 0, com gol de Geoff Hurst, em partida marcada pela expulsão do capitão argentino Antonio Rattín.

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    • O encontro mais emblemático aconteceu em 1986, na Cidade do México, quando Maradona marcou os dois gols da vitória argentina por 2 x 1 nas quartas de final. Dos dois gols argentinos, ficou marcado o episódio de "La Mano de Dios" e o gol considerado o mais bonito da história das Copas.

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    Em 1998, na França, as equipes se encontraram nas oitavas de final. A Argentina avançou nos pênaltis após empate em 2 x 2. Batistuta e Javier Zanetti marcaram pela Argentina e Alan Shearer e Owen pela Inglaterra.

    O último encontro entre as equipes em Copas do Mundo aconteceu em 2002, no Japão. A Inglaterra venceu por 1 x 0 na fase de grupos, com gol de David Beckham.

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    O confronto mais recente entre as seleções foi um amistoso em novembro de 2005, em Buenos Aires, com vitória inglesa por 3 x 2. As duas equipes não se enfrentam em uma Copa do Mundo há 24 anos, desde 2002.

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