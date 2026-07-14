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Jornais da França repercutem eliminação da seleção na Copa: 'Sufocada'

Espanha venceu a França por 2 a 0 e está na final da Copa do Mundo

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
14/07/2026 21:26
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Mbappé reclama em Espanha x França
Mbappé reclama em Espanha x França (Foto: EFE/EPA/ALBERT PENA)

Diante do superataque francês na Copa do Mundo, a Espanha cercou, pressionou e encontrou espaço para vencer por 2 a 0, com gols de Mikel Oyarzabal e Pedro Porro, nesta terça-feira (14), garantindo vaga na final do torneio de seleções. A queda da França, por sua vez, provocou reações da imprensa local, que destacou a superioridade espanhola na partida da semifinal.

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    Para o jornal L'Équipe, a derrota da seleção foi justa, já que o ataque da seleção teve uma exibição "apática". Além disso, com uma foto de Mbappé estampada na capa, o veículo escreveu em sua manchete: "O desastre em Dallas", e avaliou que o time foi dominado em todos os setores do jogo.

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    - Sufocada em todos os setores do jogo, a seleção francesa foi derrotada com justiça pela impressionante equipe da Espanha na semifinal da Copa do Mundo. […] Perigo da França? Quase nunca. O ataque francês, que havia brilhado durante todo o torneio, foi comprometido por atuações individuais muito decepcionantes, especialmente de Olise e Dembélé - escreveu o L'Équipe.

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    • L'Equipe, jornal francês, sobre a eliminação na Copa
    Foto: Reprodução/L'Équipe

    O Le Figaro falou da "enorme decepção" e também em "humilhação". Além disso, o veículo escreveu que o jogo contra a Espanha terminou "sob os aplausos estrondosos dos torcedores espanhóis e gritos de 'Olé', que expressavam a humilhação sofrida".

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    Já o Le Parisien acredita que os espanhóis deram uma "aula de futebol" nos franceses, que não tiveram poder de reação na "primeira situação realmente complicada" que enfrentou nesta edição da Copa do Mundo. O veículo também afirmou que "os espanhóis lembraram a todos que o futebol continua sendo um esforço coletivo".

    O Le Monde resumiu a eliminação como "o fim do sonho azul", em referência à cor que simboliza a seleção francesa, e afirmou que os franceses foram "dominados e eliminados" pela Espanha.

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    Já a revista So Foot foi irônica. Disse que a seleção "falhou completamente contra uma Espanha superior em todos os aspectos", e também que "tínhamos visto essa equipe francesa como tão brilhante que ninguém colocou caneleiras ao calçar os patins".

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    A Espanha aguarda o vencedor de Argentina x Inglaterra, que se enfrentam nesta quarta-feira (15), pela outra semifinal. A final da Copa do Mundo será disputada no domingo (19). A França, por sua vez, jogará a disputa do terceiro lugar no sábado (18).

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