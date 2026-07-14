Yamal usa faixa com código contra França na Copa; entenda o que significa
Jogador usou o número "08304" na faixa durante o jogo
A Espanha venceu a França por 2 a 0 e garantiu a classificação para a grande final da Copa do Mundo de 2026. Lamine Yamal, um dos grandes destaques da equipe, chamou a atenção por utilizar uma faixa na cabeça com a inscrição "08304". O acessório vem sendo usado pelo jogador em todos os jogos durante a competição e, geralmente, transmite mensagens diferentes dependendo do que o craque deseja expressar.
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A mensagem exibida por Yamal no duelo decisivo contra os franceses é uma referência direta às suas origens. O número "08304" remete ao código postal de Rocafonda, bairro localizado em Mataró, na Espanha, onde o craque nasceu e cresceu.
O jogador costuma demonstrar o orgulho por sua localidade não apenas no acessório, mas também em suas comemorações de gol, quando faz o gesto "304" com as mãos para as câmeras. Embora seja espanhol, Lamine possui nacionalidades da Guiné Equatorial e do Marrocos, devido às origens de sua mãe e de seu pai, respectivamente.
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Nas partidas anteriores da Copa, Yamal utilizou faixas com outras inscrições que geraram curiosidade. Nos confrontos contra a Áustria, ainda na fase de grupos, e contra a Bélgica, pelas quartas de final, o atacante utilizou a frase "Ego Yamal".
A mensagem está ligada à série de mangá japonesa "Blue Lock". A história do anime gira em torno de um projeto para formar o melhor atacante do mundo por meio da valorização do "ego" e do talento individual do protagonista. Ao usar a palavra "ego", Yamal aceita o desafio de ser o protagonista da seleção espanhola, uma postura que tem sido cobrada dele nesta edição da Copa.
Já no confronto das oitavas de final, quando a Espanha enfrentou Portugal, Yamal optou por uma mensagem que também lembrava o seu bairro em sua faixa: a própria palavra "Rocafonda" escrita por extenso. O uso recorrente de termos ligados ao seu bairro natal é fruto do vínculo do atleta com a comunidade de imigrantes onde foi criado, transformando um acessório de jogo em um símbolo da identidade do jogador.
Yamal acabou de completar 19 anos e é um dos destaques da atual geração espanhola. O jogador busca liderar seu país ao título da Copa pela primeira vez após a conquista de 2010. É provável que o craque volte a campo na grande final, no dia 19 de julho, contra Inglaterra ou Argentina, usando uma nova versão do item.
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