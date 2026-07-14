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Brasil já venceu base da Espanha em final; saiba quando

Seleção brasileira superou equipe que tinha oito jogadores hoje titulares da Espanha na decisão do futebol masculino dos Jogos Olímpicos de 2021

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 19:12
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Oyarzabal comemora gol com braço erguido
Oyarzabal comemora gol contra a França na Copa. (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

A Espanha derrotou a França por 2 a 0, nesta terça-feira (14), no AT&T Stadium, em Dallas (EUA), e garantiu vaga na final da Copa do Mundo de 2026. A equipe comandada por Luis de la Fuente chega à decisão apoiada em uma geração que conquistou a Eurocopa de 2024 e manteve boa parte da base ao longo do ciclo. Curiosamente, oito dos jogadores que hoje disputam o Mundial estiveram na derrota para o Brasil na final do torneio olímpico de futebol masculino dos Jogos Olimpícos de Tóquio, em 2021.

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    Na decisão olímpica, disputada em 7 de agosto de 2021, no Estádio Internacional de Yokohama, o Brasil venceu a Espanha por 2 a 1 após a prorrogação e conquistou a medalha de ouro pela segunda edição consecutiva dos Jogos.

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    A seleção brasileira abriu o placar ainda no primeiro tempo com Matheus Cunha, mas sofreu o empate na etapa final, quando Mikel Oyarzabal aproveitou sobra na área para deixar tudo igual. O confronto permaneceu equilibrado durante os 90 minutos e foi decidido apenas na prorrogação.

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    • Aos 3 minutos do segundo tempo do tempo extra, Malcom, que havia saído do banco de reservas, recebeu lançamento de Antony, venceu a marcação na velocidade e bateu na saída do goleiro Unai Simón para garantir o título olímpico brasileiro.

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    O Brasil venceu a Espanha por 2 a 1 e foi campeão olímpico em 2021
    O Brasil venceu a Espanha por 2 a 1 e foi campeão olímpico em 2021 (Foto: Lucas Figueiredo / CBF)

    Oito jogadores seguem na seleção espanhola

    Cinco anos depois, boa parte daquela equipe permanece como protagonista da Espanha. Dos titulares da final olímpica, seguem na seleção Unai Simón, Eric García, Marc Cucurella, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Pedri, Dani Olmo e Mikel Oyarzabal.

    O grupo ganhou ainda mais experiência desde então. Além do vice-olímpico, a maioria participou da campanha do título da Eurocopa de 2024, consolidando uma geração que agora tenta conquistar também a Copa do Mundo após falhar em 2022 ao cair nas oitavas de final para Marrocos.

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    Enquanto isso, na Seleção Brasileira, apenas Bruno Guimarães, Matheus Cunha e Gabriel Martinelli atuaram na final olímpica em 2021 e na Copa do Mundo em 2026, sendo um grande contraste com os adversários na final em Yokohama.

    Oyarzabal comemora gol da Espanha contra a França na Copa do Mundo
    Oyarzabal comemora gol da Espanha contra a França na Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    Geração amadureceu até chegar à final do Mundial

    Desde a derrota para o Brasil em Tóquio, a Espanha manteve a confiança em seus principais jogadores e colheu resultados importantes. Após promover Luis de la Fuente como treinador da seleção principal após a saída de Luis Enrique logo ao fim da Copa do Mundo de 2022, a equipe conquistou a Eurocopa, chegou à decisão da Liga das Nações e agora disputará a final da Copa do Mundo de 2026.

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    Luis de la Fuente é o técnico da Espanha
    Luis de la Fuente comanda a seleção da Espanha (Foto: Paul Ellis/AFP)

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