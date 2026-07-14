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Nascida em Madri, affair de Mbappé falou sobre Espanha e França na Copa

Atriz teve seu nome vinculado ao craque francês

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 19:31
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Ester Expósito e Mbappé juntos em iate de férias
Ester Expósito e Mbappé juntos em iate de férias (Foto: Reprodução)

Antes da decisão entre França e Espanha que terminou com a seleção espanhola classificada à final da Copa do Mundo 2026, a atriz Ester Expósito, apontada como namorada do craque francês Kylian Mbappé, eliminada nesta terça-feira (14), falou sobre quem torceria num possível confronto entre as duas seleções.

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    Nos últimos meses, o atacante do Real Madrid, Kylian Mbappé teve o nome ligado à atriz espanhola Ester Expósito, que passou a ser apontada pela imprensa europeia como sua namorada. O relacionamento ganhou repercussão após os dois serem vistos juntos durante uma viagem à Sardenha, na Itália, em meio ao período de recuperação de uma lesão sofrida pelo francês.

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    No fim de junho, Ester Expósito comentou publicamente, em entrevista ao veículo francês Legend, sobre sua relação com Kylian Mbappé. Em um dos poucos momentos em que abordou o assunto, a atriz negou os rumores de que não conhecia o atacante antes de os dois serem vistos juntos.

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    • — É claro que eu sabia quem ele era. Essas são coisas que as pessoas inventam nas redes sociais, mas não é verdade — afirmou.

    Ester Expósito e Mbappé juntos em restaurante
    Ester Expósito e Mbappé juntos em restaurante (Foto: Reprodução)

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    Durante a conversa, Ester também foi questionada sobre qual seleção gostaria de ver campeã da Copa do Mundo. Diante da dúvida entre Espanha, seu país de origem, e França, onde joga Mbappé, a atriz preferiu não se comprometer.

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    — É uma escolha difícil para mim — disse. Ao ser perguntada se a indecisão era entre Espanha e França, respondeu apenas, entre risos: — Quem sabe?

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