Inglaterra x Argentina: quem é o árbitro da semifinal da Copa do Mundo? Confronto acontece nesta quarta-feira (14)

A Inglaterra enfrenta a Argentina, nesta quarta-feira (15), em Atlanta, nos Estados Unidos, pela semifinal da Copa do Mundo de 2026. A Fifa definiu que o norte-americano Ismail Elfath será o responsável por comandar o duelo entre as seleções. O árbitro será auxiliado pelos compatriotas Corey Parker e Kyle Atkins.

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Uma coincidência envolvendo Ismail Elfath e o craque Lionel Messi chamou atenção após o anúncio da Fifa. O camisa 10 da Argentina nunca perdeu uma partida com determinado árbitro em campo. Ao todo, cinco jogos aconteceram com ambos no gramado: foram quatro vitórias e um empate, com triunfo nos pênaltis.

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Além da invencibilidade, Messi soma números expressivos com o árbitro. O argentino participou diretamente de dez gols no período, com seis gols marcados — um deles de pênalti — e quatro assistências, todos pelo Inter Miami.

Na atual edição da Copa do Mundo, aos 44 anos, Ismail Elfath vive sua segunda participação no principal torneio do futebol. A primeira aconteceu na edição de 2022. Até o momento, foram seis jogos apitados, três em cada torneio.

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Ismail Elfath, escalado para semifinal da Copa do Mundo entre Inglaterra e Argentina, de Lionel Messi, durante jogo entre Espanha e Uruguai (Foto: Agência Efe/Folhapress)

Argentina acumula reclamações de arbitragem na Copa

A designação de Ismail Elfath acontece durante campanha argentina marcada por lances contestados pelos adversários ao longo da Copa do Mundo. Logo na estreia, contra a Argélia, jogadores e comissão técnica argelinos reclamaram de uma entrada de Messi em Mandi ainda com o placar em 0 a 0. O camisa 10 acertou a panturrilha do zagueiro com as travas da chuteira, mas permaneceu em campo.

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Na segunda rodada, a Áustria questionou a validação do primeiro gol argentino na vitória por 2 a 0. Segundo o técnico Ralf Rangnick e sua comissão, Alexis Mac Allister cometeu falta em Xaver Schlager na origem da jogada. O VAR não recomendou revisão.

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As reclamações voltaram nas oitavas de final, diante do Egito. A comissão técnica egípcia protestou contra a anulação de um gol de Mostafa Zico por falta na origem da jogada e também contestou outros lances da arbitragem durante a derrota por 3 a 2.

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