logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Inglaterra x Argentina: quem é o árbitro da semifinal da Copa do Mundo?

Confronto acontece nesta quarta-feira (14)

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 05:40
Favorite o Lance! no Google
Árbitro expulsa Canobbio
Árbitro Ismail Elfath vai apitar Inglaterra x Argentina (Foto: Alfredo ESTRELLA/AFP)

A Inglaterra enfrenta a Argentina, nesta quarta-feira (15), em Atlanta, nos Estados Unidos, pela semifinal da Copa do Mundo de 2026. A Fifa definiu que o norte-americano Ismail Elfath será o responsável por comandar o duelo entre as seleções. O árbitro será auxiliado pelos compatriotas Corey Parker e Kyle Atkins.

  • Thomas Tuchel em entrevista coletiva antes da semifinal da Copa do Mundo de 2026 contra a Argentina

    Tuchel projeta semifinal contra Argentina e cobra evolução da Inglaterra

    Copa do Mundo 2026
    Há 8 horas
  • Harry Kane em ação pela Inglaterra e Lionel Messi em ação pela Argentina

    Inglaterra x Argentina: confrontos diretos e retrospecto em Copas do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 11 horas
  • De Paul em entrevista com a imprensa na véspera do jogo entre Argentina e Inglaterra, pela Copa do Mundo

    De Paul revela expectativa para Inglaterra x Argentina: ‘Ingrediente especial’

    Copa do Mundo 2026
    Há 12 horas

    • ➡️ Claus se posiciona após polêmica com a Fifa e o Trump: 'Obrigado'

    Uma coincidência envolvendo Ismail Elfath e o craque Lionel Messi chamou atenção após o anúncio da Fifa. O camisa 10 da Argentina nunca perdeu uma partida com determinado árbitro em campo. Ao todo, cinco jogos aconteceram com ambos no gramado: foram quatro vitórias e um empate, com triunfo nos pênaltis.

    continua após a publicidade

    ➡️ Wonderwall: o que diz a letra do hit que embalou a campanha da Inglaterra na Copa?

    Além da invencibilidade, Messi soma números expressivos com o árbitro. O argentino participou diretamente de dez gols no período, com seis gols marcados — um deles de pênalti — e quatro assistências, todos pelo Inter Miami.

  • Mbappé após derrota para a Espanha na Copa do Mundo

    Reação de Mbappé com segundo gol da Espanha viraliza: 'Tinha certeza'

    Copa do Mundo 2026
    Há 6 horas
  • Gary Lineker hoje é comentarista.

    Artilheiro da Copa de 1986: Gary Lineker, da Inglaterra

    Lancepédia
    Há 4 dias
  • Thomas Tuchel, técnico da Inglaterra, durante entrevista na véspera de Inglaterra x Argentina

    Tuchel sugere alternativa 'à moda antiga' para tentar parar Messi

    Copa do Mundo 2026
    Há 5 horas

    • Na atual edição da Copa do Mundo, aos 44 anos, Ismail Elfath vive sua segunda participação no principal torneio do futebol. A primeira aconteceu na edição de 2022. Até o momento, foram seis jogos apitados, três em cada torneio.

    continua após a publicidade
    De laranja, Ismail Elfath comanda arbitragem na Copa do Mundo
    Ismail Elfath, escalado para semifinal da Copa do Mundo entre Inglaterra e Argentina, de Lionel Messi, durante jogo entre Espanha e Uruguai (Foto: Agência Efe/Folhapress)

    Argentina acumula reclamações de arbitragem na Copa

    A designação de Ismail Elfath acontece durante campanha argentina marcada por lances contestados pelos adversários ao longo da Copa do Mundo. Logo na estreia, contra a Argélia, jogadores e comissão técnica argelinos reclamaram de uma entrada de Messi em Mandi ainda com o placar em 0 a 0. O camisa 10 acertou a panturrilha do zagueiro com as travas da chuteira, mas permaneceu em campo.

    📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    Na segunda rodada, a Áustria questionou a validação do primeiro gol argentino na vitória por 2 a 0. Segundo o técnico Ralf Rangnick e sua comissão, Alexis Mac Allister cometeu falta em Xaver Schlager na origem da jogada. O VAR não recomendou revisão.

    continua após a publicidade

    As reclamações voltaram nas oitavas de final, diante do Egito. A comissão técnica egípcia protestou contra a anulação de um gol de Mostafa Zico por falta na origem da jogada e também contestou outros lances da arbitragem durante a derrota por 3 a 2.

    🤑 Aposte nos jogos das semifinais da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Técnico da Argentina, Lionel Scaloni durante coletiva na véspera da semifinal da Copa do Mundo contra a Inglaterra

    Copa do Mundo 2026

    Técnico da Argentina cogita mudanças e ameniza rivalidade com a Inglaterra: 'Só um jogo'

    Há 8 horas
    Mbappé reclama em Espanha x França

    Copa do Mundo 2026

    Jornais da França repercutem eliminação da seleção na Copa: 'Sufocada'

    Há 8 horas
    Thomas Tuchel em entrevista coletiva antes da semifinal da Copa do Mundo de 2026 contra a Argentina

    Copa do Mundo 2026

    Tuchel projeta semifinal contra Argentina e cobra evolução da Inglaterra

    Há 8 horas
    Facundo Tello, árbitro do duelo entre França e Marrocos pelas quartas de final da Copa do Mundo, conversa com Mbappé, caído no chão

    Copa do Mundo 2026

    Erros, acertos e novas regras: a arbitragem da Copa do Mundo de 2026

    Há 9 horas
    Yamal correndo

    Copa do Mundo 2026

    Yamal usa faixa com código contra França na Copa; entenda o que significa

    Há 9 horas
    Ester Expósito e Mbappé juntos em iate de férias

    Fora de Campo

    Nascida em Madri, affair de Mbappé falou sobre Espanha e França na Copa

    Há 10 horas
    Mais LANCE!
    Jogadores da Espanha reunidos antes da partida contra a França na Copa do Mundo

    Espanha alcança maior série invicta da história após vitória na Copa

    Cucurella é lateral-esquerdo da seleção da Espanha

    Espanha elimina França na semifinal pela terceira vez consecutiva

    Oyarzabal comemora gol com braço erguido

    Brasil já venceu base da Espanha em final; saiba quando

    Lamine Yamal apontando para Keyne, seu irmão na arquibancada da Copa do Mundo

    Reação de Keyne, irmão de Yamal, em vitória da Espanha viraliza; veja

    Deschamps em coletiva de imprensa da França após a disputa da semifinal contra a Espanha

    Deschamps critica arbitragem após França x Espanha: 'Esse árbitro tem nível?'

    Jogadores da Espanha comemoram classificação para a final da Copa do Mundo de 2026

    Imprensa espanhola exalta classificação da Espanha na Copa do Mundo: 'Lição'

    Time da França perfilado antes de enfrentar a Espanha na Copa do Mundo

    Franceses apontam culpado por queda da França na Copa: 'Nos enganou'

    Donald Trump e Gianni Infantino

    Infantino é denunciado ao COI por interferência de Trump na Copa do Mundo

    Jogadores da Ingalterra cantam Wonderwall junto com a torcida após classificação para a semifinal da Copa do Mundo

    Wonderwall: o que diz a letra do hit que embalou a campanha da Inglaterra na Copa?