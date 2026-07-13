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Definido o horário de Brasil x Japão pelas quartas de final da VNL Feminina

Horários dos primeiros confrontos da fase final foram divulgados nesta segunda (13)

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
13/07/2026 18:35
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Jogadoras do Brasil se reúnem na quadra e comemoram ponto no jogo contra a Polônia na VNL 2026
Brasil terminou a primeira fase da VNL 2026 em terceiro lugar (Foto: Volleyball World)

A Federação Internacional de Voleibol (FIVB) divulgou, nesta segunda-feira (13), a tabela detalhada das quartas de final da Liga das Nações de Vôlei Feminino. A Seleção Brasileira encara o Japão no dia 22 de julho, às 8h30 (de Brasília), em Macau, na China.

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    Será o segundo confronto da fase inaugural do mata-mata. Às 5h do mesmo dia, a Itália, atual campeã olímpica e mundial da modalidade, joga contra a Holanda. Assim, o Brasil entrará em quadra já sabendo quem irá enfrentar na semifinal, caso passe de fase.

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    No dia 23, às 5h, Turquia e Canadá dão sequência à série de disputas eliminatórias. Fechando as quartas, às 8h30, os Estados Unidos enfrentam a China, seleção anfitriã, para definir o último semifinalista do torneio.

    As semifinais da VNL 2026 estão marcadas para 25 de julho. Já a disputa de bronze e a grande final acontecem no dia seguinte.

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    Tabela da fase classificatória

    PosiçãoTimeVitóriasPontos

    Estados Unidos

    10

    29

    Itália

    10

    28

    Brasil

    9

    26

    Turquia

    9

    25

    Canadá

    8

    24

    Japão

    8

    21

    Holanda

    7

    21

    Polônia

    7

    20

    China

    6

    19

    10º

    Tchéquia

    6

    16

    11º

    Sérvia

    5

    20

    12º

    Alemanha

    5

    17

    13º

    Bélgica

    4

    10

    14º

    Tailândia

    3

    12

    15º

    República Dominicana

    3

    11

    16º

    Ucrânia

    3

    10

    17º

    França

    3

    10

    18º

    Bulgária

    2

    5

    Quartas de final

    📍 Macau, China

    Itália x Holanda

    • 22 de julho, às 5h (de Brasília)

    Brasil x Japão

    • 22 de julho, às 8h30 (de Brasília)

    Turquia x Canadá

    • 23 de julho, às 5h (de Brasília)

    Estados Unidos x China

    • 23 de julho, às 8h30 (de Brasília)

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