Definido o horário de Brasil x Japão pelas quartas de final da VNL Feminina
Horários dos primeiros confrontos da fase final foram divulgados nesta segunda (13)
A Federação Internacional de Voleibol (FIVB) divulgou, nesta segunda-feira (13), a tabela detalhada das quartas de final da Liga das Nações de Vôlei Feminino. A Seleção Brasileira encara o Japão no dia 22 de julho, às 8h30 (de Brasília), em Macau, na China.
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Será o segundo confronto da fase inaugural do mata-mata. Às 5h do mesmo dia, a Itália, atual campeã olímpica e mundial da modalidade, joga contra a Holanda. Assim, o Brasil entrará em quadra já sabendo quem irá enfrentar na semifinal, caso passe de fase.
No dia 23, às 5h, Turquia e Canadá dão sequência à série de disputas eliminatórias. Fechando as quartas, às 8h30, os Estados Unidos enfrentam a China, seleção anfitriã, para definir o último semifinalista do torneio.
As semifinais da VNL 2026 estão marcadas para 25 de julho. Já a disputa de bronze e a grande final acontecem no dia seguinte.
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Tabela da fase classificatória
|Posição
|Time
|Vitórias
|Pontos
1º
Estados Unidos
10
29
2º
Itália
10
28
3º
Brasil
9
26
4º
Turquia
9
25
5º
Canadá
8
24
6º
Japão
8
21
7º
Holanda
7
21
8º
Polônia
7
20
9º
China
6
19
10º
Tchéquia
6
16
11º
Sérvia
5
20
12º
Alemanha
5
17
13º
Bélgica
4
10
14º
Tailândia
3
12
15º
República Dominicana
3
11
16º
Ucrânia
3
10
17º
França
3
10
18º
Bulgária
2
5
Quartas de final
📍 Macau, China
Itália x Holanda
- 22 de julho, às 5h (de Brasília)
Brasil x Japão
- 22 de julho, às 8h30 (de Brasília)
Turquia x Canadá
- 23 de julho, às 5h (de Brasília)
Estados Unidos x China
- 23 de julho, às 8h30 (de Brasília)
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