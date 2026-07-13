Definido o horário de Brasil x Japão pelas quartas de final da VNL Feminina Horários dos primeiros confrontos da fase final foram divulgados nesta segunda (13)

A Federação Internacional de Voleibol (FIVB) divulgou, nesta segunda-feira (13), a tabela detalhada das quartas de final da Liga das Nações de Vôlei Feminino. A Seleção Brasileira encara o Japão no dia 22 de julho, às 8h30 (de Brasília), em Macau, na China.

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Será o segundo confronto da fase inaugural do mata-mata. Às 5h do mesmo dia, a Itália, atual campeã olímpica e mundial da modalidade, joga contra a Holanda. Assim, o Brasil entrará em quadra já sabendo quem irá enfrentar na semifinal, caso passe de fase.

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No dia 23, às 5h, Turquia e Canadá dão sequência à série de disputas eliminatórias. Fechando as quartas, às 8h30, os Estados Unidos enfrentam a China, seleção anfitriã, para definir o último semifinalista do torneio.

As semifinais da VNL 2026 estão marcadas para 25 de julho. Já a disputa de bronze e a grande final acontecem no dia seguinte.

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Helena ataca pela saída em Brasil x Polônia pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

Tabela da fase classificatória

Posição Time Vitórias Pontos 1º Estados Unidos 10 29 2º Itália 10 28 3º Brasil 9 26 4º Turquia 9 25 5º Canadá 8 24 6º Japão 8 21 7º Holanda 7 21 8º Polônia 7 20 9º China 6 19 10º Tchéquia 6 16 11º Sérvia 5 20 12º Alemanha 5 17 13º Bélgica 4 10 14º Tailândia 3 12 15º República Dominicana 3 11 16º Ucrânia 3 10 17º França 3 10 18º Bulgária 2 5

Quartas de final

📍 Macau, China

Itália x Holanda

22 de julho, às 5h (de Brasília)

Brasil x Japão

22 de julho, às 8h30 (de Brasília)

Turquia x Canadá

23 de julho, às 5h (de Brasília)

Estados Unidos x China

23 de julho, às 8h30 (de Brasília)

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