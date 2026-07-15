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Reação de Mbappé com segundo gol da Espanha viraliza: 'Tinha certeza'

Atacante se despediu da Copa do Mundo na última terça-feira (14)

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 05:10
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Mbappé após derrota para a Espanha na Copa do Mundo
Mbappé após derrota para a Espanha na Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

A França perdeu para a Espanha por 2 a 0, na última quarta-feira (14), em Dallas, nos Estados Unidos, pela semifinal da Copa do Mundo. No confronto, a reação do atacante Mbappé com o segundo gol espanhol viralizou nas redes sociais.

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    O lance decisivo para o resultado da partida aconteceu aos 58 minutos, quando Pedro Porro marcou o gol da vitória espanhola. Em campo, Mbappé não escondeu a frustração diante do cenário da derrota.

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    Nas redes sociais, a reação do camisa 10 chamou atenção. O atacante balançou a cabeça em tom de reprovação e bateu os braços. Veja a repercussão dos gestos nas redes sociais abaixo:

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    • Tradução: "A reação de Mbappé com o segundo gol da Espanha".

    Tradução: "A raiva de Kylian Mbappé quando a Espanha marcou o segundo gol contra a França".

    Tradução: "A reação do Kylian Mbappé logo depois do segundo gol da Espanha".

    Como foi França x Espanha?

    A Espanha tomou a iniciativa desde os primeiros minutos. Com Rodri, Fabián Ruiz e Dani Olmo no meio-campo, a equipe trocou passes no campo ofensivo e tentou empurrar a França para perto da própria área. Os franceses apostavam em um jogo mais vertical. A ideia era recuperar a bola e acelerar rapidamente na direção de Mbappé, principalmente nos espaços às costas de Pedro Porro.

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    A Espanha abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo. Lucas Digne tentou afastar uma bola dentro da área, não percebeu a aproximação de Lamine Yamal e acertou um chute no atacante espanhol. O árbitro marcou pênalti. Oyarzabal cobrou firme no canto esquerdo. Mike Maignan acertou o lado, mas não conseguiu alcançar.

    Pouco depois do gol, a França recebeu outro golpe. Saliba caiu sozinho no gramado e pediu atendimento médico. O defensor já convivia com dores nas costas antes do início da Copa e não conseguiu permanecer na partida. Aos 30 minutos, Lacroix entrou em seu lugar.

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    Sem um dos pilares defensivos, a França passou a sofrer ainda mais com a movimentação do ataque espanhol. Aos 37, a pressão alta da Roja quase resultou no segundo gol. Yamal e Dani Olmo tabelaram na entrada da área, e Fabián Ruiz recebeu na pequena área. Upamecano apareceu no momento exato para bloquear.

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    Deschamps colocou Manu Koné no lugar de Rabiot no intervalo. Depois, promoveu a entrada de Désiré Doué na vaga de Barcola. As mudanças não alteraram o cenário. A Espanha chegou ao segundo gol aos 12 minutos. Pedro Porro tabelou com Dani Olmo, infiltrou pelo lado direito da área e recebeu livre. O lateral tocou na saída de Maignan para fazer 2 a 0. No lance, Lacroix acompanhou apenas a bola e deixou Porro entrar livre na área francesa.

    Deschamps colocou Rayan Cherki e Theo Hernández nas vagas de Olise e Digne. A França aumentou a presença ofensiva, mas continuou sem conseguir transformar a pressão em gol. A melhor oportunidade francesa apareceu aos 36 minutos. Mbappé foi lançado nas costas da defesa, e Unai Simón deixou o gol para fazer o corte. A sobra ficou com Doué, que tinha a meta desprotegida. O jovem ajeitou o corpo e tentou finalizar de longa distância, mas bateu fraco. O goleiro espanhol conseguiu se recuperar e fez a defesa.

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    A Espanha administrou os minutos finais, manteve a França distante de uma reação e confirmou a classificação para a decisão do Mundial.

    Jogadores da Espanha comemorando abraçados
    Jogadores da Espanha comemorando abraçados (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
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