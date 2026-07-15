Globo e SBT vão passar Inglaterra x Argentina na semifinal da Copa hoje?
Duelo define o adversário da Espanha na decisão do torneio
A Copa do Mundo se aproxima do fim, e a segunda semifinal acontece nesta quarta-feira (15), entre Inglaterra e Argentina. Ao contrário do que aconteceu na última terça (14), quando não transmitiram França x Espanha, a Globo e o SBT vão exibir o duelo dos britânicos contra os sul-americanos, em Atlanta, nos Estados Unidos.
Como foi feita a escolha de Inglaterra x Argentina
A divisão é feita a cada rodada de jogos, em escolha feita através de uma alternância entre CazéTV e Globo. Nas quartas de final, por exemplo, dos quatro jogos, a Globo exibiu apenas dois (França x Marrocos e Espanha x Bélgica), enquanto a CazéTV exibiu com exclusividade Argentina x Egito e Inglaterra x Noruega.
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Na última fase, a primeira escolha foi da CazéTV, que optou por ter a exclusividade de Argentina x Egito. Globo escolheu França x Noruega na sequência, enquanto o canal de Casimiro Miguel pegou Inglaterra como terceira opção, sobrando Espanha x Bélgica para a emissora carioca na TV aberta.
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Agora, na semifinal, a prioridade da escolha foi da Globo, que optou por Argentina x Inglaterra. A partida também terá exibição da CazéTV, SBT e NSports. Como as fases são divididas pela metade, França x Espanha foi exclusivo da CazéTV, que alcançou o recorde de aparelhos simultâneos, com 24,2 milhões.
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