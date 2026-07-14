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Técnico da Argentina cogita mudanças e ameniza rivalidade com a Inglaterra: 'Só um jogo'

Lionel Scaloni elogia Inglaterra, Kane e Bellingham

PorMarcio DolzanJoão Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 21:32
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Técnico da Argentina, Lionel Scaloni durante coletiva na véspera da semifinal da Copa do Mundo contra a Inglaterra
Técnico da Argentina, Lionel Scaloni durante coletiva na véspera da semifinal da Copa do Mundo contra a Inglaterra (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

Técnico da Argentina, Lionel Scaloni amenizou a rivalidade com a Inglaterra por conta das questões envolvendo a Guerra das Malvinas. Em coletiva de imprensa, o treinador optou por um discurso apaziguador na véspera da semifinal da Copa do Mundo.

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    - É um jogo de futebol. Não posso misturar as coisas sobretudo por respeito ao que se passou há tantos anos. Foi uma época muito triste de nossa história e que não podemos fazer muito. É um jogo de futebol. Mesclar seria uma loucura nessa época que vivemos. Criticamos que haja guerra do outro lado e não vou me colocar dessa maneira. Nos recordamos das pessoas, mas é um jogo de futebol. Não podemos confundir as coisas na época em que vivemos. Como argentinos, temos memória aos que foram lá, aos que perderam seus entes queridos, mas não misturemos as coisas. Que culpam tem os jogadores? Que culpam tem as pessoas de agora? Lembraremos, logicamente. Mas isso é futebol.

    Com relação a equipe que entrará em campo pela Argentina contra a Inglaterra, Lionel Scaloni não descarta mudanças no time titular. Além disso, o comandante elogiou dois jogadores adversários: Harry Kane e Bellingham.

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    - Analisamos como podemos melhorar a equipe e tentar neutralizar esses grandes jogadores. É possível que façamos uma mudança. Também pode ser que repitamos. São dois grandes jogadores, dos melhores do mundo. Tentaremos neutralizá-los com nossas armas e tentar fazer com que não tenham uma boa partida. Tentaremos melhorar nos aspectos em que não estivemos bem. Temos muita vontade em uma semifinal de Copa, com uma ilusão intacta e com uma agradecimento eterno aos jogadores que chegaram em mais uma semifinal de Copa com todas as dificuldades. Enfrentaremos uma grande equipe e espero que tenhamos a possibilidade de avançar.

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    Scaloni observa Messi e outros jogadores em treino da Argentina
    Scaloni observa Messi e outros jogadores em treino da Argentina (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

    Confira outras respostas de Scaloni, técnico da Argentina

    Presença na semifinal e atuação de Maradona em 1986

    - Há um mês e meio atrás, eu assinaria chegar na semifinal de qualquer maneira. E agora estou super empolgado, feliz. E todos se lembram desse jogo, da atuação do Diego, sobretudo do segundo gol, que ficará guardado em nossos corações. Foi um gol maravilhoso e qualquer amante do futebol se recorda da melhor maneira.

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    Comportamento do elenco no jogo

    - Nos sobra a vontade, ambição. Queremos jogar com a bola, que sempre foi nosso ponto forte. Todo o resto nós temos. A vontade de deixar tudo até o último momento. Necessitamos de todos. Meus jogadores sempre deixaram tudo dentro de campo e eles farão isso amanhã também.

    Dificuldades na Copa do Mundo

    - Temos uma cultura que não damos um jogo por perdido nunca. Para chegar a essas quatro seleções, elas atravessaram dificuldades. A Inglaterra passou por dificuldades, a Espanha também contra Bélgica e Portugal. Creio que passar dessas dificuldades te faz cada vez mais forte.

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    Cansaço

    - Logicamente que estar em uma semifinal de Copa faz com que o cansaço esteja em segundo plano. De qualquer maneira, se um jogador não estiver em condições, não jogará. Jogará quem está bem. Em princípio, estão todos bem. Mas o jogo é um jogo que não pode ter um jogador em inferioridade física.

    Experiência em semifinais

    Eu creio que por sorte temos certa experiência nesse tipo de jogo, embora não te dê a possibilidade de ganhar, mas você pode entrar mais relaxado quando começar a partida. Isso ganhamos com o fato de termos disputado a quinta semifinal em campeonatos de seleções. Apesar da magnitude do jogo, eles estão tranquilos.

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    Ideia de jogo e análise da Inglaterra

    - A ideia é ter a bola e quando não tivermos, tentar sofrer o menos possível Inglaterra tem bons jogadores, mas é uma equipe mais explosiva, tem jogadores rápidos pelos lados, jogadores com bom um contra um. Tentaremos ter a bola e depois surpreendê-los.

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    Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos.

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