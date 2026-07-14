Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta terça-feira (14/07)
O duelo entre França e Espanha é o grande destaque do dia
A Copa do Mundo inicia nesta terça-feira (14) a disputa das semifinais com o primeiro confronto que definirá um dos finalistas da competição. França e Espanha se enfrentam em um duelo que coloca frente a frente duas seleções invictas e apontadas entre as principais favoritas ao título desde o início do torneio.
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A França chega embalada por uma campanha perfeita e tenta confirmar a vaga na decisão após eliminar o Marrocos nas quartas de final. Do outro lado, a Espanha busca manter a consistência apresentada ao longo da competição e alcançar mais uma final de Copa do Mundo. O vencedor aguardará o classificado da outra semifinal, entre Inglaterra e Argentina.
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Confira o jogo desta terça-feira (14), com horário e onde assistir ao vivo:
16h – França x Espanha – CazéTV
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