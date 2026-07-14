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Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta terça-feira (14/07)

O duelo entre França e Espanha é o grande destaque do dia

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 09:00
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Monatagem de fotos mostra Mbappé e Lamine Yamal em ação pelas suas seleções na Coap do Mundo
Montagem de fotos mostra Mbappé e Lamine Yamal em ação pelas suas seleções na Coap do Mundo (Foto: Mauro PIMENTEL e Thomas COEX/AFP)

A Copa do Mundo inicia nesta terça-feira (14) a disputa das semifinais com o primeiro confronto que definirá um dos finalistas da competição. França e Espanha se enfrentam em um duelo que coloca frente a frente duas seleções invictas e apontadas entre as principais favoritas ao título desde o início do torneio.

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    A França chega embalada por uma campanha perfeita e tenta confirmar a vaga na decisão após eliminar o Marrocos nas quartas de final. Do outro lado, a Espanha busca manter a consistência apresentada ao longo da competição e alcançar mais uma final de Copa do Mundo. O vencedor aguardará o classificado da outra semifinal, entre Inglaterra e Argentina.

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