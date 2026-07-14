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Tuchel projeta semifinal contra Argentina e cobra evolução da Inglaterra

Técnico pede melhora no desempenho da equipe e reforça confiança no elenco antes da decisão da Copa do Mundo

PorJoão Pedro RodriguesMarcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 20:46
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Thomas Tuchel em entrevista coletiva antes da semifinal da Copa do Mundo de 2026 contra a Argentina
Thomas Tuchel em entrevista coletiva antes da semifinal da Copa do Mundo de 2026 contra a Argentina (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

A Inglaterra chega reforçada para a semifinal da Copa do Mundo de 2026 contra a Argentina. Em entrevista coletiva nesta terça-feira (14), em Atlanta (EUA), o técnico Thomas Tuchel confirmou que Declan Rice está recuperado da virose que o atrapalhou nos últimos dias, analisou o desempenho da equipe ao longo do torneio e reforçou que os ingleses precisam apresentar um futebol melhor para continuar sonhando com o título.

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    A seleção inglesa garantiu vaga entre as quatro melhores equipes da competição após derrotar a Noruega por 2 a 1, na prorrogação, mas a atuação voltou a gerar questionamentos. Mesmo reconhecendo a capacidade competitiva do grupo, Tuchel deixou claro que espera uma evolução coletiva diante dos argentinos.

    Inglaterra busca evolução na reta decisiva

    Apesar da classificação para a semifinal, o treinador voltou a demonstrar insatisfação com o desempenho apresentado pela Inglaterra durante a campanha no Mundial. Para Tuchel, a equipe mostrou força mental para superar momentos adversos e encontrar maneiras de vencer partidas difíceis, mas ainda está distante do nível técnico que considera ideal para uma seleção que pretende conquistar a Copa do Mundo.

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    • O comandante destacou que o grupo tem consciência das dificuldades encontradas ao longo do torneio e entende que será necessário entregar uma atuação mais consistente para superar a Argentina. Segundo ele, a Inglaterra não pode depender apenas da capacidade de reação demonstrada até aqui.

    — Estamos nas semifinais e isso é o mais importante. Mas sabemos que precisamos jogar melhor. Ainda temos margem para evoluir em vários aspectos do nosso jogo e queremos mostrar isso contra a Argentina.

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    Na sequência, o treinador reforçou que o elenco mantém uma postura ambiciosa mesmo após alcançar uma das fases mais importantes da competição. Para Tuchel, a classificação aumenta a confiança do grupo, mas também traz uma responsabilidade maior para que a equipe consiga transformar resultados positivos em atuações mais convincentes.

    — Ninguém está satisfeito apenas por estar entre os quatro melhores. Queremos continuar crescendo e sabemos exatamente o que precisamos fazer para isso.

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    Thomas Tuchel em entrevista coletiva antes da semifinal da Copa do Mundo de 2026 contra a Argentina
    Thomas Tuchel em entrevista coletiva antes da semifinal da Copa do Mundo de 2026 contra a Argentina (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

    Rice está confirmado para enfrentar a Argentina

    A principal novidade para a Inglaterra é a recuperação de Declan Rice. O volante passou boa parte da última semana lidando com uma virose contraída ainda durante a passagem da seleção pelo México. O problema afetou sua preparação para as quartas de final e fez com que ele fosse substituído no intervalo da vitória sobre a Noruega.

    Após retornar aos treinamentos normalmente nos últimos dias, o meio-campista do Arsenal foi confirmado por Tuchel para a semifinal. A presença de Rice é considerada fundamental pela comissão técnica, especialmente pela importância do jogador no equilíbrio defensivo e na saída de bola da equipe inglesa.

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    Rice iniciou como titular praticamente toda a campanha inglesa na Copa do Mundo e é uma das peças de confiança de Tuchel desde o início do ciclo do treinador à frente da seleção.

    — Declan está bem. Ele treinou normalmente e estará disponível. Foi uma recuperação importante para nós, porque ele é um jogador fundamental para a equipe.

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    Declan Rice, da Inglaterra, em duelo contra Gana pela Copa do Mundo
    Declan Rice, da Inglaterra, em duelo contra Gana pela Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

    Rivalidade histórica fica em segundo plano

    O confronto entre Inglaterra e Argentina carrega um dos históricos mais marcantes da história das Copas do Mundo, mas Tuchel garantiu que esse contexto não influencia a preparação da equipe. Segundo o treinador, o foco está totalmente voltado para o desempenho dentro de campo e para os desafios apresentados pelo atual campeão mundial.

    O alemão afirmou que entende a importância do duelo para torcedores e imprensa, mas destacou que transformar a rivalidade em tema central da preparação pode desviar a atenção do que realmente será decisivo para a classificação.

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    — É uma semifinal de Copa do Mundo entre duas grandes seleções. Esse, para mim, é o tamanho do jogo. Precisamos manter o foco no futebol e na nossa atuação.

    Maradona em ação contra a Inglaterra na Copa do Mundo de 1986
    Maradona em ação contra a Inglaterra na Copa do Mundo de 1986 (Foto: Acervo Lance!)

    Profundidade do elenco é elogiada

    Outro aspecto destacado por Tuchel foi a resposta dada pelos jogadores que começaram as partidas no banco de reservas durante a campanha inglesa. O treinador elogiou a competitividade interna do grupo e afirmou que a força coletiva tem sido um diferencial importante para a seleção ao longo do Mundial.

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    A atuação de atletas acionados durante a vitória sobre a Noruega foi citada como exemplo da capacidade do elenco de manter o nível competitivo independentemente das mudanças realizadas durante os jogos.

    — Todos que entram ajudam a equipe. Isso aumenta a confiança do grupo e mostra que estamos preparados para responder em diferentes situações durante os jogos.

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    A Inglaterra enfrenta a Argentina nesta quarta-feira (15), em Atlanta, valendo uma vaga na final da Copa do Mundo de 2026. O vencedor do confronto disputará o título contra a Espanha, que venceu a França por 2 a 0 na outra semifinal do torneio.

    Jogadores da Inglaterra cantam Wonderwall junto com a torcida após classificação para a semifinal da Copa do Mundo
    Jogadores da Inglaterra cantam Wonderwall junto com a torcida após classificação para a semifinal da Copa do Mundo (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)

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