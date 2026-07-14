Espanha alcança maior série invicta da história após vitória na Copa Equipe atingiu recorde histórico e igualou Itália após vitória sobre a França

Ao vencer a França por 2 a 0 na semifinal da Copa do Mundo de 2026, a Espanha garantiu a vaga na grande final da competição e também alcançou um feito estatístico impressionante: a equipe chegou à maior sequência invicta da história do futebol de seleções. Agora, os espanhóis dividem o topo dessa lista com a Itália, que estabeleceu a marca de 37 jogos sem perder entre os anos de 2018 e 2021.

➡️ Por que a CazéTV tem delay na transmissão da Copa e como é possível reduzir o atraso

Oyarzabal comemora gol da Espanha contra a França na Copa. (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

A impressionante série invicta da Espanha já dura mais de dois anos. A última derrota sofrida pelos comandados de Luis de la Fuente ocorreu em março de 2024, em um amistoso contra a Colômbia, disputado em Londres. A contagem dos 37 jogos atuais teve início apenas quatro dias depois daquela derrota, quando os espanhóis empataram em 3 a 3 contra a Seleção Brasileira, na partida que marcou o início da era Dorival Júnior no Brasil.

continua após a publicidade

Desde então, a Espanha manteve a consistência e não perdeu mais. Ao longo desses 37 confrontos, os espanhóis acumularam 28 vitórias e 9 empates, com um saldo de gols muito positivo: foram 94 gols marcados e apenas 28 sofridos. O dado considera apenas o resultado durante o tempo regulamentar e prorrogação, desconsiderando as disputas de pênaltis.

Espanha não perdeu na Copa de 2026

Jogadores da Espanha comemoram gol contra a França na Copa (Foto: Odd Andersen / AFP)

No atual Mundial, a trajetória da Espanha rumo à final foi quase impecável. Após um tropeço na estreia, em que empatou sem gols com a seleção de Cabo Verde, a equipe engatou uma sequência de vitórias fundamentais. No caminho até a decisão, superou seleções como Arábia Saudita, Uruguai, Áustria e Portugal sem sofrer gols, além de bater a Bélgica por 2 a 1 antes de dominar a França na semifinal.

continua após a publicidade

Na semifinal em Dallas, a vitória que levou a Espanha ao recorde foi construída com gols de Mikel Oyarzabal, em cobrança de pênalti, e do lateral Pedro Porro. A defesa espanhola, uma das melhores do torneio, conseguiu anular astros franceses como Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé.

Ranking das maiores invencibilidades de seleções da história

A Espanha agora tem a chance de se isolar como a única detentora do recorde mundial caso não perca a final da Copa do Mundo, que será disputada neste domingo (19) contra o vencedor de Argentina e Inglaterra.

continua após a publicidade

Confira o ranking atualizado das seleções com as maiores sequências invictas:

37 jogos: Espanha (2024–presente)

Espanha (2024–presente) 37 jogos: Itália (2018–2021)

Itália (2018–2021) 35 jogos: Espanha (2007–2009)

Espanha (2007–2009) 35 jogos: Brasil (1993–1996)

Brasil (1993–1996) 34 jogos: Marrocos (2025–2026)

💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.