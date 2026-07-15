'La Mano de Dios': relembre gols polêmicos da história das Copas
Inglaterra e Argentina se enfrentam na semifinal
Inglaterra e Argentina fazem a segunda semifinal da Copa do Mundo nesta quarta-feira (15), em uma reedição do confronto que contou com um dos gols mais polêmicos da história do torneio. Para aquecer a prévia do jogo, além do gol de mão marcado por Maradona, o Lance! separou outras ocasiões controversas em que as redes foram balançadas.
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"La Mano de Dios", lance protagonizado pelo camisa 10 nas quartas de final de 1986, ficou eternizado na memória dos torcedores e amantes da Copa do Mundo, principalmente pela história que envolvia o confronto daquele ano. Quatro anos após a Guerra das Malvinas entre Inglaterra e Argentina, Maradona vingou o seu povo ao marcar duas vezes e eliminar os ingleses. O primeiro dos tentos foi marcado com a mão esquerda do meia-atacante e o segundo ficou conhecido como "O Gol do Século" pela beleza do feito.
Após a classificação, ao ser perguntado sobre o primeiro lance, Maradona disse que finalizou a jogada um pouco de cabeça e um pouco com a mão de Deus.
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O Gol de Wembley ou Gol Fantasma em 1966
Outro gol polêmico aconteceu antes, em 1966, na final da única Copa do Mundo conquistada pela Inglaterra. Na ocasião, a competição sediada no país teve a decisão realizada no estádio de Wembley, e o rival foi a Alemanha Ocidental. O tempo regulamentar da partida terminou em 2 a 2, com gols de Geoff Hurst e Peter para os donos da casa e Haller e Weber para os visitantes, até o gol da vitória marcado, novamente, por Hurst.
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Aos 11 minutos da prorrogação, o camisa 10 britânico finalizou de dentro da área, acertou o travessão e a bola quicou próximo à linha do gol. Apesar da reclamação dos alemães, que alegaram que a bola não entrou, o árbitro suíço Gottfried Vienst e o bandeirinha azerbaijano Tofiq Bahramov validaram o feito. No último lance da partida, Geoff balançou as redes novamente, consagrando o seu hat-trick e fechando o placar de 4 a 2.
Geoff Hurst's famous goal for England in the 1966 World Cup pic.twitter.com/3ZHcEuxdy8— Old England in Colour (@englandincolour) July 11, 2026
O gol milimétrico do Japão contra a Espanha em 2022
Na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022, o duelo entre Japão e Espanha terminou com vitória dos asiáticos por 2 a 1. Na ocasião, o gol da vitória precisou de análise do VAR, pois a bola aparentava ter saído na linha de fundo antes do cruzamento de Mitoma para a finalização de Tanaka.
O lance aconteceu aos cinco minutos do segundo tempo e o árbitro da partida anulou, alegando que a bola havia saído antes do passe; porém, após análise do VAR, o feito foi validado, a vitória selada e a liderança do Japão no grupo garantida.
O gol de Bellingham em Inglaterra x Noruega em 2026
Na atual edição da Copa do Mundo, em partida válida pelas quartas de final do torneio, Jude Bellingham, da Inglaterra, marcou um gol contra a Noruega, em que a bola aparenta bater no cabo de suporte da câmera do estádio. Após tiro de meta cobrado por Orjan Nyland, o instrumento de jogo teria encostado no suporte da chamada 'Spidercam', câmera suspensa por cabos.
De acordo com a Fifa, a tecnologia responsável por detectar contatos na bola apontou que não houve qualquer interferência ou alteração em sua trajetória. Fato é que a jogada do gol se inicia com esse possível desvio, muito contestado pelos noruegueses.
FIFA diz que não houve "pico" no gráfico de rastreamento, sugerindo que a bola nunca atingiu o cabo da câmera na jogada que levou ao gol da Inglaterra, o primeiro de Jude Bellingham https://t.co/sWET3wlFTD— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 11, 2026
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