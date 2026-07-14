Reação de Keyne, irmão de Yamal, em vitória da Espanha viraliza; veja
Seleção espanhola eliminou a França por 2 a 0
A classificação da Espanha para a final da Copa do Mundo de 2026 não teve apenas Lamine Yamal como protagonista. Quem também roubou a cena foi Keyne Yamal, irmão caçula do camisa 19 da seleção espanhola.
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O menino, de apenas três anos, apareceu nas arquibancadas logo após a vitória por 2 a 0 sobre a França, nesta terça-feira (14), pela semifinal do Mundial. Durante a transmissão da partida, Keyne foi flagrado acenando em direção ao irmão pouco depois do apito final, em um momento que rapidamente ganhou destaque nas redes sociais. Confira:
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Keyne Yamal, irmão de Lamine Yamal, dando tchau para os jogadores da França.— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 14, 2026
📷CazeTV pic.twitter.com/9wPKGV5Twk
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Como foi a partida?
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A Espanha tomou a iniciativa desde os primeiros minutos. Com Rodri, Fabián Ruiz e Dani Olmo no meio-campo, a equipe trocou passes no campo ofensivo e tentou empurrar a França para perto da própria área. Os franceses apostavam em um jogo mais vertical. A ideia era recuperar a bola e acelerar rapidamente na direção de Mbappé, principalmente nos espaços às costas de Pedro Porro.
A Espanha abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo. Lucas Digne tentou afastar uma bola dentro da área, não percebeu a aproximação de Lamine Yamal e acertou um chute no atacante espanhol. O árbitro marcou pênalti. Oyarzabal cobrou firme no canto esquerdo. Mike Maignan acertou o lado, mas não conseguiu alcançar.
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Pouco depois do gol, a França recebeu outro golpe. Saliba caiu sozinho no gramado e pediu atendimento médico. O defensor já convivia com dores nas costas antes do início da Copa e não conseguiu permanecer na partida. Aos 30 minutos, Lacroix entrou em seu lugar.
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Sem um dos pilares defensivos, a França passou a sofrer ainda mais com a movimentação do ataque espanhol. Aos 37, a pressão alta da Roja quase resultou no segundo gol. Yamal e Dani Olmo tabelaram na entrada da área, e Fabián Ruiz recebeu na pequena área. Upamecano apareceu no momento exato para bloquear.
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Deschamps colocou Manu Koné no lugar de Rabiot no intervalo. Depois, promoveu a entrada de Désiré Doué na vaga de Barcola. As mudanças não alteraram o cenário. A Espanha chegou ao segundo gol aos 12 minutos. Pedro Porro tabelou com Dani Olmo, infiltrou pelo lado direito da área e recebeu livre. O lateral tocou na saída de Maignan para fazer 2 a 0. No lance, Lacroix acompanhou apenas a bola e deixou Porro entrar livre na área francesa.
Deschamps colocou Rayan Cherki e Theo Hernández nas vagas de Olise e Digne. A França aumentou a presença ofensiva, mas continuou sem conseguir transformar a pressão em gol. A melhor oportunidade francesa apareceu aos 36 minutos. Mbappé foi lançado nas costas da defesa, e Unai Simón deixou o gol para fazer o corte. A sobra ficou com Doué, que tinha a meta desprotegida. O jovem ajeitou o corpo e tentou finalizar de longa distância, mas bateu fraco. O goleiro espanhol conseguiu se recuperar e fez a defesa.
A Espanha administrou os minutos finais, manteve a França distante de uma reação e confirmou a classificação para a decisão do Mundial.
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