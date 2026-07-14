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Espanha elimina França na semifinal pela terceira vez consecutiva

Fúria é "pedra no sapato" dos franceses desde 2024

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 19:23
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Cucurella é lateral-esquerdo da seleção da Espanha
Cucurella é um dos destaquea da Espanha (Foto: Charly Triballeau/AFP)

A Espanha mostrou novamente sua força contra a França e venceu poor 2 a 0 na semifinal da Copa do Mundo, nesta terça-feira (14), em Dallas, nos Estados Unidos. Esta foi a terceira classificação da "La Roja" em decisões contra os franceses no ciclo, sob o comando do técnico Luis de la Fuente.

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    Nos últimos dez confrontos entre as seleções, a Espanha soma sete vitórias. Desse total, três vieram neste ciclo iniciado após a Copa de 2022. Além do jogo desta terça, as semifinais da Liga das Nações da Uefa de 2025 e da Euro de 2024. A França ganhou duas vezes e houve um empate.

    Pela semifinal da Liga das Nações da Uefa em 2025, os espanhóis venceram por 5 a 4. Lamine Yamal balançou as redes duas vezes, enquanto Nico Williams, Merino e Pedri completaram o placar. Pela França marcaram Mbappé, Cherki e Kolo Muani, além de um gol contra de Dani Vivian. Na edição, os espanhóis perderam a final para Portugal, nos pênaltis.

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    • Já na Euro de 2024, a Espanha também levou vantagem, com vitória por 2 a 1. Os gols espanhóis foram de Yamal e Dani Olmo. Kolo Muani descontou para a França. A Espanha ficou com o título continental após bater a Inglaterra.

    Luis de la Fuente é o técnico da Espanha
    Luis de la Fuente comanda a seleção da Espanha (Foto: Paul Ellis/AFP)

    Espanha superior em Dallas

    Ainda no primeiro tempo, Mikel Oyarzabal abriu o marcador de pênalti, após falta de Lucas Digne em Lamine Yamal. Já na etapa final, Pedro Porro fez tabela com Dani Olmo e, de dentro da área, finalizou para confirmar o triunfo e a vaga na decisão.

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    A final acontece no próximo domingo (19), às 16h (de Brasília), no horário de Brasília, diante de Inglaterra ou Argentina.

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