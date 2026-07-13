Após sair da prisão, Daniel Alves diz: 'Era mais feliz na prisão' Ex-jogador do Barcelona, Daniel Alves pagou fiança milionária

Daniel Alves voltou a ser assunto nas redes sociais após internautas resgatarem um vídeo de uma pregação feita pelo ex-jogador na igreja Casa De Dios, na Guatemala. Durante o culto, o ex-lateral afirmou que foi mais feliz no período em que esteve preso do que na época em que atuava como jogador de futebol. Daniel foi preso em 2023 sob acusação de agressão sexual e deixou a penitenciária em março de 2024, após pagar uma fiança de 1 milhão de euros.

A declaração aconteceu durante a pregação intitulada "Mi Papá es el GOAT" ("Meu pai é o maior de todos os tempos", em tradução livre), realizada no dia 14 de junho em celebração ao Dia dos Pais na Guatemala, comemorado anualmente em 17 de junho.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Daniel Alves disputou seu último jogo em 2023 (Foto: Ulises Ruiz / AFP)

Fala de Daniel Alves que causou grande repercussão

Ao falar sobre o período em que esteve preso, Daniel Alves comparou a vida de atleta, quando recebia salários milionários, com os dias na penitenciária:

— Eu ganhava milhões de euros, graças a Deus e ao futebol, mas, na prisão, ganhando 113 euros, eu era mais feliz do que ganhando milhões. E olha aqui, antes eu jogava futebol e agora eu estava na prisão limpando a casa, mas tinha meu pai (Deus) comigo. Eu dizia: "O que vale milhões de euros sem pai?" — afirmou o ex-jogador.

continua após a publicidade

➡️Simule os jogos do possível campeão da Copa do Mundo de 2026. Quem leva essa?

Esta não foi a primeira vez que Daniel Alves utilizou um evento religioso para compartilhar experiências pessoais. Em maio, o ex-jogador deu um testemunho para cerca de 35 mil pessoas em um estádio de Madri, na Espanha, quando afirmou que a espiritualidade foi o principal pilar de sustentação durante o período em que esteve preso na Espanha.

Prisão do ex-lateral-direito

Daniel Alves foi preso preventivamente em janeiro de 2023, após ser acusado de agressão sexual contra uma jovem em uma boate de Barcelona, na Espanha. Em fevereiro de 2024, a Justiça espanhola o condenou a quatro anos e seis meses de prisão.

continua após a publicidade

No mês seguinte, o ex-jogador deixou o Centro Penitenciário Brians 2 após a Justiça aceitar sua liberdade provisória mediante o pagamento de uma fiança de 1 milhão de euros, além da entrega dos passaportes brasileiro e espanhol e da proibição de deixar o território espanhol enquanto o processo seguia em tramitação.

➡️Espanha busca superar recorde histórico diante da França na Copa

Posteriormente, o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha anulou a condenação por entender que havia inconsistências na fundamentação da sentença, absolvendo Daniel Alves em segunda instância. A decisão ainda pode ser objeto de recurso ao Tribunal Supremo da Espanha.

continua após a publicidade

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de apostas. Jogue de forma responsável