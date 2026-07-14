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Tuchel prevê Argentina movida pela história e garante Inglaterra pronta

Técnico destaca força emocional dos argentinos, minimiza polêmica com Bellingham e afirma que seleção inglesa está preparada para a semifinal da Copa do Mundo

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 23:14
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Thomas Tuchel em entrevista coletiva antes da semifinal da Copa do Mundo de 2026 contra a Argentina
Thomas Tuchel em entrevista coletiva antes da semifinal da Copa do Mundo de 2026 contra a Argentina (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

A Inglaterra está pronta para enfrentar uma Argentina impulsionada pela própria história. Em entrevista coletiva nesta terça-feira (14), em Atlanta (EUA), o técnico Thomas Tuchel afirmou esperar um adversário emocionalmente envolvido pela tradição da seleção argentina e pela oportunidade de defender o título mundial conquistado em 2022. Apesar disso, o treinador garantiu que os ingleses possuem a personalidade necessária para competir em igualdade na semifinal da Copa do Mundo de 2026.

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    O confronto desta quarta-feira (15) reedita um dos maiores clássicos da história dos Mundiais. Inglaterra e Argentina já se enfrentaram cinco vezes na competição, incluindo duelos marcados por episódios históricos, como o gol da "Mão de Deus", de Diego Maradona, em 1986, e a eliminação inglesa nos pênaltis em 1998.

    Tuchel espera Argentina emocional

    Ao analisar o adversário, Tuchel afirmou que a Argentina mantém praticamente a mesma base campeã mundial em 2022 e destacou o espírito coletivo da equipe comandada por Lionel Scaloni. Para o treinador, além da qualidade técnica, os argentinos carregam uma motivação especial por toda a história construída pela seleção e pela possibilidade de encerrar a trajetória de Lionel Messi em Copas com mais um título.

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    • — Conheço alguns dos jogadores, trabalhei com alguns deles. Dá para sentir isso. Você percebe quando eles saem atrás no placar ou quando os jogos ficam equilibrados. Eles mantiveram praticamente o mesmo grupo de quatro anos atrás, há muita coesão e muito sacrifício. Eles acreditam no estilo deles, que é muito emocional. Foi assim no Catar e continua sendo agora.

    Na sequência, o treinador reforçou que a Inglaterra espera justamente esse cenário de grande intensidade emocional, mas garantiu que sua equipe também reúne características suficientes para competir nesse ambiente.

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    — Eles também são movidos pela história. Isso significa muito para eles. É isso que esperamos encontrar. Mas nós também temos personalidade, competitividade e a mentalidade necessária para enfrentar esse desafio. Estamos prontos.

    Thomas Tuchel em entrevista coletiva antes da semifinal da Copa do Mundo de 2026 contra a Argentina
    Thomas Tuchel em entrevista coletiva antes da semifinal da Copa do Mundo de 2026 contra a Argentina (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

    Técnico minimiza episódio com Bellingham

    Outro tema abordado por Tuchel foi a repercussão das declarações de Jude Bellingham após a vitória sobre a Noruega. O meio-campista demonstrou incômodo ao ser informado das críticas feitas pelo treinador ao desempenho da equipe, mas o comandante inglês tratou o episódio com naturalidade e garantiu que não existe qualquer desgaste entre os dois.

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    Segundo Tuchel, a reação do camisa 10 foi consequência do desgaste físico e emocional de uma partida decidida apenas na prorrogação. O treinador também lembrou que, nas mesmas entrevistas, elogiou o desempenho individual de Bellingham e a postura competitiva da seleção.

    — Nossos comentários vieram do mesmo lugar: da competitividade e da vontade de vencer. Ele acabou sendo confrontado apenas com a parte crítica da minha avaliação. Também disse que ele foi um jogador de classe mundial, que decidiu o jogo outra vez e que a mentalidade da equipe foi extraordinária.

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    Thomas Tuchel conversa com jogadores durante pausa para hidratação em Inglaterra x RD Congo pela Copa do Mundo
    Thomas Tuchel conversa com jogadores durante pausa para hidratação em Inglaterra x RD Congo pela Copa do Mundo (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

    O técnico explicou ainda que conversou com todo o elenco depois da partida e voltou a abordar o tema na reapresentação da equipe, reforçando que o grupo já deixou o duelo contra a Noruega para trás e está totalmente concentrado na semifinal.

    — Talvez eu também respondesse daquela maneira depois de 120 minutos, marcando dois gols e deixando tudo em campo. Foi uma reação completamente normal para um jogador com a mentalidade dele. Não há problema algum. Conversamos com todo o grupo, revisamos o jogo e agora nosso foco é totalmente a Argentina.

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    Inglaterra busca vaga na decisão

    A Inglaterra disputa sua segunda semifinal consecutiva de Copa do Mundo e tenta voltar à decisão do torneio pela primeira vez desde 1966. Do outro lado, a Argentina busca defender a conquista obtida no Catar, em 2022, e manter vivo o sonho de encerrar a carreira de Lionel Messi com mais um título mundial.

    Montagem com Harry Kane, com a camisa branca da Inglaterra, e Lionel Messi, com a camisa reserva azul-marinho da Argentina, comemorando seus gols.
    Montagem com Harry Kane, com a camisa branca da Inglaterra, e Lionel Messi, com a camisa reserva azul-marinho da Argentina, comemorando seus gols (Foto: AFP)

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