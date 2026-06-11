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Conheça São Francisco, uma das cidades-sede da Copa do Mundo de 2026

Cidade terá seis jogos do torneio e vem tendo cada vez mais proximidade com o futebol

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 13:00
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Levi's Stadium, em São Francisco (Foto: Divulgação)
Levi's Stadium, em São Francisco (Foto: Divulgação)

A região de São Francisco será uma das sedes da Copa do Mundo de 2026 e oferecerá aos torcedores uma experiência diferente de qualquer outra no torneio. Conhecida mundialmente por sua relevância tecnológica, diversidade cultural e cartões-postais icônicos, a região receberá seis partidas do Mundial e espera atrair milhares de visitantes durante a competição.

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    • Embora os jogos aconteçam em Santa Clara, cidade localizada a cerca de 70 quilômetros do centro de São Francisco, a Fifa utiliza oficialmente o nome "San Francisco Bay Area" para identificar a sede. A escolha reflete a importância da região como um dos centros econômicos, tecnológicos e culturais mais influentes do planeta.

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    Levi's Stadium será o palco da Copa

    As partidas serão disputadas no Levi's Stadium, casa do San Francisco 49ers, equipe da NFL. Durante a Copa do Mundo, a arena será chamada de San Francisco Bay Area Stadium, seguindo as diretrizes da FIFA para os estádios do torneio.

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    Inaugurado em 2014, o estádio possui capacidade para cerca de 71 mil espectadores e receberá seis jogos do Mundial, sendo cinco partidas da fase de grupos e um confronto do mata-mata. Considerada uma das arenas mais modernas dos Estados Unidos, a estrutura conta com soluções sustentáveis e tecnologia de ponta, características que refletem o espírito inovador da região.

    O coração do Vale do Silício

    São Francisco é conhecida por abrigar o Vale do Silício, região onde nasceram algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo. Gigantes como Apple, Google, Meta e Nvidia possuem operações instaladas nos arredores, tornando a área uma referência global em inovação.

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    Essa vocação tecnológica ajudou a transformar a região em uma das economias mais poderosas do planeta. Ao mesmo tempo, São Francisco preserva uma identidade cultural própria, marcada pela diversidade de sua população e por movimentos sociais e culturais que influenciaram gerações. Durante a Copa do Mundo, os visitantes terão a oportunidade de conhecer um dos lugares mais inovadores dos Estados Unidos enquanto acompanham o maior evento esportivo do planeta.

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    Muito além do futebol

    São Francisco oferece atrações conhecidas em todo o mundo. A Golden Gate Bridge é, sem dúvida, o principal símbolo da cidade e um dos monumentos mais fotografados dos Estados Unidos.

    Outro destaque é a Ilha de Alcatraz, antiga prisão federal que se tornou uma das atrações turísticas mais visitadas do país. Já os tradicionais bondes que circulam pelas ruas íngremes ajudam a compor o charme característico da cidade. Para quem deseja explorar outras regiões da Baía, cidades como Palo Alto, Mountain View e San José oferecem atrações ligadas à tecnologia, à inovação e à história do Vale do Silício.

    Uma região apaixonada por esportes

    Gui Santos com Stephen Curry e Draymond Green em jogo do Golden State Warriors (Foto: Rocky Widner/NBAE via Getty Images/AFP
    Gui Santos com Stephen Curry e Draymond Green em jogo do Golden State Warriors (Foto: Rocky Widner/NBAE via Getty Images/AFP)

    Muito associada à tecnologia, São Francisco possui forte e apaixonada tradição esportiva. Além do San Francisco 49ers, a região abriga franquias históricas como Golden State Warriors, San Francisco Giants e San Jose Sharks. Nos últimos anos, o futebol também ganhou espaço. O crescimento da MLS e a proximidade com grandes comunidades latino-americanas contribuíram para aumentar o interesse pela modalidade, tornando a região um ambiente receptivo para a Copa do Mundo.

    Estrutura para receber torcedores do mundo inteiro

    A região conta com uma das melhores infraestruturas dos Estados Unidos. Os aeroportos internacionais de São Francisco, Oakland e San José garantem conexões com diversas partes do mundo, enquanto a rede de transporte e hospedagem oferece inúmeras opções aos visitantes. Além disso, a localização na costa oeste permitirá que muitos torcedores combinem os jogos da Copa com roteiros turísticos por outras cidades da Califórnia, como Los Angeles, San Diego e Sacramento.

    Com tecnologia, diversidade cultural, atrações mundialmente conhecidas e um estádio de última geração, a região de São Francisco tem todos os ingredientes para ser uma das sedes mais marcantes da Copa do Mundo de 2026.

    Curiosidades sobre São Francisco

    1. A região da Baía receberá seis partidas da Copa do Mundo de 2026
    2. O Levi's Stadium tem capacidade para aproximadamente 71 mil torcedores
    3. Durante o Mundial, o estádio será chamado de San Francisco Bay Area Stadium
    4. A região abriga o Vale do Silício, principal polo tecnológico do mundo
    5. A Golden Gate Bridge é um dos monumentos mais famosos dos Estados Unidos
    6. O Levi's Stadium foi palco do Super Bowl 50, em 2016

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