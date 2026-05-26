Conhecida mundialmente por seu famoso churrasco, por ser o berço do jazz, por suas fontes históricas e por sua paixão ensurdecedora pelos esportes, Kansas City promete ser uma das sedes mais calorosas da Copa do Mundo de 2026. O lendário estádio Kansas City Stadium (conhecido como GEHA Field Stadium) receberá seis partidas do torneio, incluindo um dos decisivos confrontos das quartas de final do Mundial.

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Situada exatamente no centro geográfico dos Estados Unidos, na divisa entre os estados do Missouri e do Kansas, a cidade promete abraçar o futebol, atraindo torcedores de todos os cantos do planeta.

Além de receber grandes seleções na fase de grupos, como a atual campeã Argentina, além de Holanda e Equador, a cidade sediará um jogo da fase de 32 avos de final e um grande duelo das quartas de final no dia 11 de julho, consolidando o destino como um dos pontos cruciais na rota do título mundial.

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O templo do barulho na Copa

Localizado no complexo esportivo da cidade, o estádio é a casa de uma das potências do futebol americano, o tetracampeão Kansas City Chiefs, da NFL. Com capacidade para mais de 76 mil torcedores, o local detém o recorde mundial do Guinness de estádio mais barulhento do planeta. A Fifa escolheu a região sabendo que a atmosfera nas arquibancadas será uma das mais elétricas de todo o torneio, agora adaptada para o futebol tradicional. A cidade também conta com outros gigantes no futebol, como o Sporting Kansas City, da MLS, e o Kansas City Current, da NWSL (liga feminina).

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Turismo, artes e jazz à beira das fontes

Quem viajar para Kansas City durante a Copa vai descobrir uma cidade rica em cultura. Conhecida como a "Cidade das Fontes" (com mais fontes do que qualquer lugar fora de Roma), ela abriga o vibrante distrito do Country Club Plaza. Os fãs de música e história não podem deixar de visitar o American Jazz Museum e o Negro Leagues Baseball Museum, localizados no histórico distrito de 18th & Vine, o berço do jazz da região.

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Fan Fest e o churrasco mais famoso do mundo

O FIFA Fan Festival oficial será montado próximo ao icônico Union Station e ao National WWI Museum and Memorial, onde os torcedores poderão assistir aos jogos em telões gigantes enquanto saboreiam o mundialmente famoso churrasco ao estilo de Kansas City, conhecido por seus molhos adocicados e defumação lenta.

Um dos grandes investimentos da cidade para receber o mundo foi a modernização de sua infraestrutura. O novo terminal do Aeroporto Internacional de Kansas City (MCI) foi projetado para facilitar o fluxo em massa de turistas. Além disso, esquemas especiais de ônibus expressos e conexões diretas foram criados para ligar a rede hoteleira, o centro da cidade e os distritos culturais diretamente ao estádio nos dias de jogos.

GEHA Field Stadium receberá seia jogos da Copa do Mundo. (Foto: Divulgação/Redes Sociais)

📆 Agenda dos jogos em Kansas City

Fase de Grupos:

Argentina x Argélia

⚽ Fase de grupos (Grupo J);

📅 16 de junho, terça-feira, às 22h (de Brasília);

🏟️ GEHA Field Stadium, Kansas City, EUA.

Equador x Curaçao

⚽ Fase de grupos (Grupo E);

📅 20 de junho, sábado, às 21h (de Brasília);

🏟️ GEHA Field Stadium, Kansas City, EUA.

Tunísia x Holanda

⚽ Fase de grupos (Grupo F);

📅 25 de junho, quinta-feira, às 20h (de Brasília);

🏟️ GEHA Field Stadium, Kansas City, EUA.

Argélia x Áustria

⚽ Fase de grupos (Grupo J);

📅 27 de junho, sábado, às 23h (de Brasília);

🏟️ GEHA Field Stadium, Kansas City, EUA.

Fase de 32 avos:

Vencedor do Grupo K x Terceiro colocado dos Grupos D/E/I/J/L

📅 3 de julho, sexta-feira;

🏟️ GEHA Field Stadium, Kansas City, EUA.

Quartas de final:

Vencedor do jogo 95 x Vencedor do jogo 96

📅 11 de julho, sábado;

🏟️ GEHA Field Stadium, Kansas City, EUA.

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