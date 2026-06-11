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Conheça Seattle, uma das cidades-sede da Copa do Mundo de 2026

Cidade receberá seis jogos do torneio e construiu uma relação especial com o futebol

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 12:00
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Lumen Field - Seattle
Estádio Lumen Field, em Seattle (Foto: Divulgação)

Seattle será uma das cidades-sede da Copa do Mundo de 2026 e promete oferecer uma das atmosferas mais apaixonadas do torneio. Localizada no noroeste dos Estados Unidos, às margens da Baía de Puget e cercada por montanhas e áreas verdes, a cidade é considerada um dos principais polos do futebol norte-americano. Durante o Mundial, Seattle receberá seis partidas e espera atrair cerca de 750 mil visitantes ao longo da competição.

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    • Conhecida mundialmente por ser a cidade de origem de empresas de tecnologia e por seus cenários naturais impressionantes, Seattle também construiu uma forte tradição esportiva. A paixão dos moradores pelo futebol tornou a cidade uma escolha natural para receber jogos da maior Copa do Mundo da história.

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    Lumen Field será palco de seis jogos

    Os confrontos do Mundial serão disputados no Lumen Field, denominado Seattle Stadium pela Fifa durante a competição. Inaugurado em 2002, o estádio possui capacidade para aproximadamente 69 mil torcedores e receberá seis partidas da Copa do Mundo, incluindo quatro jogos da fase de grupos e dois confrontos do mata-mata. Entre eles estará uma partida da seleção dos Estados Unidos.

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    Um dos diferenciais da arena é sua arquitetura em formato de ferradura, com uma abertura voltada para o horizonte da cidade. O estádio também ganhou fama mundial por abrigar algumas das torcidas mais barulhentas do esporte norte-americano, chegando a registrar recordes de ruído em eventos esportivos.

    Uma cidade que respira futebol

    Embora os Estados Unidos sejam tradicionalmente associados a esportes como futebol americano, beisebol e basquete, Seattle construiu uma relação especial com o futebol ao longo das últimas décadas. O Seattle Sounders, principal clube da cidade, possui uma das maiores médias de público da Major League Soccer (MLS) e ajudou a consolidar a modalidade na região. Em 2022, a equipe entrou para a história ao conquistar a Liga dos Campeões da Concacaf, tornando-se o primeiro clube norte-americano a vencer a competição em seu formato atual. Essa cultura futebolística é um dos motivos pelos quais a Fifa considera Seattle uma das cidades mais preparadas para receber o Mundial.

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    Sounders comemorando uma vitória (Foto: Divulgação/Seattle Sounders)
    Sounders comemorando uma vitória (Foto: Divulgação/Seattle Sounders)

    Entre montanhas, mar e tecnologia

    Seattle oferece uma combinação rara entre natureza e urbanização. Cercada pelas Montanhas Cascade e pela cadeia olímpica, a cidade proporciona vistas impressionantes em praticamente todas as direções. O principal cartão-postal local é a Space Needle, torre construída para a Feira Mundial de 1962 e que se tornou símbolo da cidade.

    Outro destaque é o Pike Place Market, mercado histórico que atrai turistas do mundo inteiro com restaurantes, lojas e produtos típicos da região. Para os visitantes que desejam explorar a natureza, passeios pela Baía de Puget e visitas aos parques nacionais próximos são algumas das opções mais procuradas.

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