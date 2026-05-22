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Conheça Filadélfia, uma das cidades-sede da Copa do Mundo de 2026

Berço da independência dos EUA, Filadélfia receberá seis jogos da Copa do Mundo de 2026

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Gabriel Henrique Andrade Cardoso
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/05/2026
09:00
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Estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia
imagem cameraEstádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia (Foto: Reprodução / X)
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Berço da independência dos Estados Unidos e uma das cidades mais históricas do país, a Filadélfia será uma das cidades-sedes da Copa do Mundo de 2026. A cidade receberá seis partidas do torneio no Lincoln Financial Field, incluindo um jogo das oitavas de final no tradicional feriado de 4 de julho, data da independência americana. Além da importância histórica, a Filadélfia também se destaca pela paixão por esporte, cultura urbana e pontos turísticos que misturam passado e modernidade.

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O Lincoln Financial Field, nomeado pela Fifa como Philadelphia Stadium para a disputa da competição, será palco de seis partidas da Copa do Mundo de 2026, sendo cinco jogos da fase de grupos e um confronto das oitavas de final. O mata-mata acontecerá justamente em 4 de julho de 2026, justo quando os Estados Unidos celebrarão os 250 anos da assinatura da Declaração de Independência do país.  

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Estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia (Foto: Lucas Bayer/lance!)
Estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia (Foto: Lucas Bayer/lance!)

Com capacidade para cerca de 69 mil torcedores, o estádio é a casa do Philadelphia Eagles, da NFL, e já recebeu partidas da seleção dos Estados Unidos, além da final da Copa Ouro de 2015. Durante a Copa, a cidade receberá seleções como Brasil, França, Croácia e Gana. O jogo em questão da Seleção Brasileira é contra o Haiti, dia 19 de junho.

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Berço da independência americana

Filadélfia ocupa lugar central na história dos Estados Unidos. Foi na cidade que a Declaração de Independência foi assinada em 1776, transformando o local em símbolo da democracia americana. A cidade chegou a ser capital dos Estados Unidos entre 1790 e 1800 e preserva diversos marcos históricos ligados ao nascimento do país. Por isso, o clima da Copa deve se misturar com as comemorações dos 250 anos da independência americana. 

Paixão por esporte e a cultura urbana

Filadélfia é conhecida por ter uma das torcidas mais intensas dos esportes americanos. A cidade abriga franquias tradicionais da NFL, NBA, MLB e NHL, além do Philadelphia Union, da MLS.

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O esporte também faz parte da cultura popular local. O personagem Rocky Balboa, interpretado por Sylvester Stallone, virou um símbolo da cidade, e a famosa escadaria do Museu de Arte da Filadélfia se tornou ponto turístico após os filmes.

Alguns pontos turísticos para visitar

Entre os locais mais famosos estão o Independence Hall, onde a independência americana foi assinada, além do Liberty Bell, um dos maiores símbolos históricos do país. Outro destaque é o Philadelphia Museum of Art, conhecido pelas "escadarias do Rocky", que são frequentemente visitadas por turistas.

O Reading Terminal Market, tradicional mercado gastronômico da cidade, também costuma ser parada obrigatória para visitantes que querem experimentar o famoso cheesesteak, sanduíche típico da Filadélfia. A região central ainda reúne murais urbanos, parques e bairros históricos bastante movimentados durante eventos esportivos.

Cidade aposta em acessibilidade para os turistas

A Filadélfia também surge como uma das opções mais acessíveis financeiramente para turistas durante a Copa do Mundo de 2026, principalmente em comparação com cidades como Nova York. Por isso, o combo entre jogo do Brasil e menor gasto pode se tornar bem atrativo para os torcedores.  A cidade possui boa estrutura de transporte público e localização estratégica na costa leste dos Estados Unidos, facilitando deslocamentos para outras sedes do Mundial.

Curiosidades sobre Filadélfia

  • Filadélfia foi a primeira capital dos Estados Unidos
  • A cidade sediará um jogo de mata-mata em pleno Dia da Independência americana
  • O famoso sanduíche cheesesteak nasceu na Filadélfia
  • O Philadelphia Stadium recebeu jogos do Mundial de Clubes de 2025
  • A escadaria do filme "Rocky" virou atração turística mundial

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