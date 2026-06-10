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Copa do Mundo de 1994: Todos os resultados

Relembre os placares, locais e a conquista do tetracampeonato do Brasil em 1994.

PorLance!São Paulo (SP)
10/06/2026 16:18
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O atacante Romário celebra a conquista do tetracampeonato mundial com a Taça da Copa do Mundo após o Brasil superar a Itália nos pênaltis nos Estados Unidos. (FIFA)
O atacante Romário celebra a conquista do tetracampeonato mundial com a Taça da Copa do Mundo após o Brasil superar a Itália nos pênaltis nos Estados Unidos. (FIFA)
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A Copa do Mundo de 1994 ocorreu nos EUA, transformando o ceticismo em sucesso comercial e recordes de público.
Mudanças nas regras incentivaram o futebol ofensivo, e Maradona teve seu fim melancólico na competição.
O Brasil, sob Carlos Alberto Parreira, conquistou o tetracampeonato com Romário e Bebeto como destaque.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A décima quinta edição da história dos Mundiais quebrou barreiras e preconceitos ao desembarcar na América do Norte em meados de 1994. Os Estados Unidos foram os escolhidos pela FIFA para sediar a Copa do Mundo de 1994, uma decisão que gerou imenso ceticismo internacional na época, já que o futebol ("soccer") estava longe de ser um esporte de massa ou o mais popular do país. Contudo, o comitê organizador norte-americano montou uma infraestrutura espetacular em estádios gigantescos, transformando o evento em um sucesso comercial estrondoso e batendo recordes de público que permanecem imbatíveis.

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    Os bastidores técnicos da competição registraram mudanças cruciais adotadas pela FIFA para incentivar o futebol ofensivo e coibir o pragmatismo defensivo visto no Mundial anterior. A principal novidade regulamentar foi a introdução da vitória valendo três pontos na fase de grupos (em vez de dois), além da proibição rigorosa de o goleiro segurar a bola com as mãos após um recuo intencional com o pé. Logisticamente, as imensas distâncias territoriais americanas exigiram viagens longas e adaptações severas dos atletas ao forte calor do verão local, muitas vezes com jogos disputados sob o sol do meio-dia por causa da transmissão televisiva europeia.

    O torneio também ficou marcado por episódios dramáticos e surpreendentes fora das quatro linhas que abalaram as estruturas do esporte. O mundo testemunhou o melancólico fim da trajetória de Diego Maradona em Copas, flagrado no exame de doping após o segundo jogo da Argentina, uma imagem que chocou o planeta bola. No campo social, a violência e a intolerância política cobraram o preço mais alto após a eliminação da Colômbia, culminando no trágico assassinato do zagueiro Andrés Escobar em seu país natal, dias após marcar um gol contra diante dos americanos.

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    Para a Seleção Brasileira, o torneio nos Estados Unidos representou o fim de um incômodo e doloroso jejum de 24 anos sem erguer a taça mais cobiçada do planeta. Sob o comando técnico de Carlos Alberto Parreira e as críticas pesadas da torcida e da imprensa por praticar um futebol taticamente rígido e pragmático, o Brasil se uniu em torno de um espírito coletivo inabalável. O ponto de virada foi o brilhantismo individual da dupla de ataque formada por Romário e Bebeto, que desfilou enorme entrosamento, técnica refinada e gols decisivos para empurrar a Amarelinha em momentos de extrema provação.

    Além da consagração brasileira, o público global acompanhou campanhas históricas de seleções consideradas zebras que jogaram sem qualquer medo dos gigantes europeus. A Suécia apresentou um futebol dinâmico e ofensivo, enquanto a Bulgária, liderada pelo craque Hristo Stoichkov, assombrou o continente ao derrubar a atual campeã Alemanha nas fases agudas. A surpreendente Romênia de Gheorghe Hagi também desfilou categoria e plasticidade tática, pavimentando o caminho para uma das fases eliminatórias mais vibrantes da história moderna do esporte, que culminou em uma final dramática e decidida de forma inédita.

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    Resultados da Copa do Mundo de 1994

    Grupo A

    A chave de abertura protagonizou o excelente futebol vistoso e técnico da Romênia de Hagi e a surpreendente classificação dos donos da casa, empurrados por estádios lotados. A badalada Colômbia decepcionou profundamente as expectativas internacionais, terminando na lanterna após erros individuais graves. O grupo ficou tragicamente marcado pelo gol contra do colombiano Andrés Escobar, que custou sua vida no retorno ao país.

    1. 18 de junho – Estados Unidos 1 x 1 Suíça – Estádio Pontiac Silverdome (Detroit)
    2. 18 de junho – Colômbia 1 x 3 Romênia – Estádio Rose Bowl (Pasadena)
    3. 22 de junho – Romênia 1 x 4 Suíça – Estádio Pontiac Silverdome (Detroit)
    4. 22 de junho – Estados Unidos 2 x 1 Colômbia – Estádio Rose Bowl (Pasadena)
    5. 26 de junho – Suíça 0 x 2 Colômbia – Estádio Stanford Stadium (Palo Alto)
    6. 26 de junho – Estados Unidos 0 x 1 Romênia – Estádio Rose Bowl (Pasadena)

    Grupo B

    Este foi o grupo da Seleção Brasileira e caracterizou-se pelo amplo domínio técnico da Amarelinha e pelo futebol ofensivo da Suécia. O Brasil estreou vencendo com autoridade e garantiu a liderança de forma invicta após um empate muito disputado contra os suecos na rodada final. Estatisticamente, a chave registrou o recorde histórico de Oleg Salenko, que marcou cinco gols em uma única partida pela Rússia diante de Camarões.

    • 19 de junho – Camarões 2 x 2 Suécia – Estádio Rose Bowl (Pasadena)
    • 20 de junho – Brasil 2 x 0 Rússia – Estádio Stanford Stadium (Palo Alto)
    • 24 de junho – Brasil 3 x 0 Camarões – Estádio Stanford Stadium (Palo Alto)
    • 24 de junho – Suécia 3 x 1 Rússia – Estádio Pontiac Silverdome (Detroit)
    • 28 de junho – Rússia 6 x 1 Camarões – Estádio Stanford Stadium (Palo Alto)
    • 28 de junho – Brasil 1 x 1 Suécia – Estádio Pontiac Silverdome (Detroit)

    Grupo C

    A chave reuniu potências tradicionais europeias que avançaram de fase sem sofrer grandes sustos, apesar do forte calor e do brio dos adversários. A atual campeã, Alemanha, liderou as ações, demonstrando sua tradicional rigidez competitiva, enquanto a Espanha assegurou a segunda colocação com exibições consistentes. A Coreia do Sul encantou o público ao buscar empates valentes na base do preparo físico nos minutos finais.

    1. 17 de junho – Alemanha 1 x 0 Bolívia – Estádio Soldier Field (Chicago)
    2. 17 de junho – Espanha 2 x 2 Coreia do Sul – Estádio Cotton Bowl (Dallas)
    3. 21 de junho – Alemanha 1 x 1 Espanha – Estádio Soldier Field (Chicago)
    4. 23 de junho – Coreia do Sul 0 x 0 Bolívia – Estádio Foxboro Stadium (Boston)
    5. 27 de junho – Bolívia 1 x 3 Espanha – Estádio Soldier Field (Chicago)
    6. 27 de junho – Alemanha 3 x 2 Coreia do Sul – Estádio Cotton Bowl (Dallas)

    Grupo D

    O grupo mais eletrizante e movimentado da primeira fase ficou eternizado pelo drama de Diego Maradona, pego no exame antidoping após dar show contra os gregos. A surpreendente e física seleção da Nigéria assombrou o mundo com um futebol veloz e vertical para liderar a chave pelo saldo de gols. A Bulgária avançou em segundo com Stoichkov inspirado, e a Argentina se classificou abalada psicologicamente em terceiro.

    1. 21 de junho – Argentina 4 x 0 Grécia – Estádio Foxboro Stadium (Boston)
    2. 21 de junho – Nigéria 3 x 0 Bulgária – Estádio Cotton Bowl (Dallas)
    3. 25 de junho – Argentina 2 x 1 Nigéria – Estádio Foxboro Stadium (Boston)
    4. 26 de junho – Bulgária 4 x 0 Grécia – Estádio Soldier Field (Chicago)
    5. 30 de junho – Argentina 0 x 2 Bulgária – Estádio Cotton Bowl (Dallas)
    6. 30 de junho – Grécia 0 x 2 Nigéria – Estádio Foxboro Stadium (Boston)

    Grupo E

    Certamente o grupo mais equilibrado e insólito de toda a história dos Mundiais modernos, em que as quatro equipes terminaram rigorosamente empatadas com quatro pontos e saldo zero. A definição das vagas exigiu os critérios de gols marcados para desembolar a chave. O México avançou na liderança isolada, a Irlanda ficou em segundo lugar, a Itália carimbou a vaga no sufoco em terceiro e a Noruega acabou eliminada de forma cruel.

    • 18 de junho – Itália 0 x 1 Irlanda – Estádio Giants Stadium (East Rutherford)
    • 19 de junho – Noruega 1 x 0 México – Estádio RFK Stadium (Washington)
    • 23 de junho – Itália 1 x 0 Noruega – Estádio Giants Stadium (East Rutherford)
    • 24 de junho – México 2 x 1 Irlanda – Estádio Citrus Bowl (Orlando)
    • 28 de junho – Itália 1 x 1 México – Estádio RFK Stadium (Washington)
    • 28 de junho – Irlanda 0 x 0 Noruega – Estádio Giants Stadium (East Rutherford)

    Grupo F

    A chave sediada na Costa Leste americana registrou o desabrochar surpreendente e histórico da estreante Arábia Saudita sob o comando técnico de Jorge Solari. O atacante saudita Said Al-Owairán anotou um dos gols mais antológicos das Copas ao enfileirar a defesa da Bélgica desde o seu campo defensivo. Holanda, Arábia Saudita e Bélgica avançaram de fase juntas, exibindo excelentes repertórios de toque de bola.

    1. 19 de junho – Bélgica 1 x 0 Marrocos – Estádio Citrus Bowl (Orlando)
    2. 20 de junho – Holanda 2 x 1 Arábia Saudita – Estádio RFK Stadium (Washington)
    3. 25 de junho – Arábia Saudita 2 x 1 Marrocos – Estádio Giants Stadium (East Rutherford)
    4. 25 de junho – Bélgica 1 x 0 Holanda – Estádio Citrus Bowl (Orlando)
    5. 29 de junho – Marrocos 1 x 2 Holanda – Estádio Citrus Bowl (Orlando)
    6. 29 de junho – Bélgica 0 x 1 Arábia Saudita – Estádio RFK Stadium (Washington)

    Oitavas de final da Copa do Mundo de 1994

    O início do mata-mata direto elevou os níveis de tensão com confrontos físicos e climas dramáticos. O Brasil superou a expulsão de Leonardo para bater os donos da casa com um gol de Bebeto em Palo Alto. A Itália buscou uma classificação milagrosa contra a Nigéria com dois gols salvadores de Roberto Baggio, enquanto a Romênia despachava a Argentina em um jogaço.

    1. 2 de julho – Alemanha 3 x 2 Bélgica – Estádio Soldier Field (Chicago)
    2. 2 de julho – Espanha 3 x 0 Suíça – Estádio RFK Stadium (Washington)
    3. 3 de julho – Arábia Saudita 1 x 3 Suécia – Estádio Cotton Bowl (Dallas)
    4. 3 de julho – Romênia 3 x 2 Argentina – Estádio Rose Bowl (Pasadena)
    5. 4 de julho – Holanda 2 x 0 Irlanda – Estádio Citrus Bowl (Orlando)
    6. 4 de julho – Brasil 1 x 0 Estados Unidos – Estádio Stanford Stadium (Palo Alto)
    7. 5 de julho – Nigéria 1 x 2 Itália (Prorrogação) – Estádio Foxboro Stadium (Boston)
    8. 5 de julho – México 1 x 1 Bulgária (1 x 3 nos pênaltis) – Estádio Giants Stadium (East Rutherford)

    Quartas de final da Copa do Mundo de 1994

    As quartas de final entraram definitivamente para a antologia do esporte, com partidas repletas de plasticidade técnica e reviravoltas emocionais. O Brasil superou a Holanda por 3 a 2 em um clássico espetacular decidido por uma cobrança de falta antológica de Branco. A grande zebra da rodada foi a Bulgária, que virou o jogo e eliminou a favorita e atual campeã Alemanha em Nova York.

    1. 9 de julho – Itália 2 x 1 Espanha – Estádio Foxboro Stadium (Boston)
    2. 9 de julho – Holanda 2 x 3 Brasil – Estádio Cotton Bowl (Dallas)
    3. 10 de julho – Bulgária 2 x 1 Alemanha – Estádio Giants Stadium (East Rutherford)
    4. 10 de julho – Romênia 2 x 2 Suécia (4 x 5 nos pênaltis) – Estádio Stanford Stadium (Palo Alto)

    Semifinais da Copa do Mundo de 1994

    As semifinais colocaram frente a frente o brio coletivo europeu e o faro de gol dos craques decisivos sob forte calor. Roberto Baggio deu mais um show particular ao anotar dois gols e carimbar a vaga italiana diante da Bulgária. Na outra chave, o Brasil dominou amplamente a Suécia e garantiu o passaporte para a final com um gol de cabeça do baixinho Romário no segundo tempo.

    • 13 de julho – Bulgária 1 x 2 Itália – Estádio Giants Stadium (East Rutherford)
    • 13 de julho – Suécia 0 x 1 Brasil – Estádio Rose Bowl (Pasadena)

    Disputa do terceiro lugar

    O confronto de consolação serviu para premiar a excelente, regular e histórica campanha construída pela ótima geração do futebol sueco. Enfrentando uma Bulgária visivelmente exausta e desmotivada pelo baque da eliminação anterior, a Suécia impôs sua velocidade e goleou ainda na etapa inicial para assegurar a medalha de bronze.

    • 16 de julho – Suécia 4 x 0 Bulgária – Estádio Rose Bowl (Pasadena)

    Final da Copa do Mundo de 1994

    A grande e aguardada decisão da Copa do Mundo de 1994 colocou frente a frente as duas únicas seleções tricampeãs da época, Brasil e Itália, no escaldante gramado do Estádio Rose Bowl, em Pasadena, perante mais de 94 mil espectadores eletrizados. O confronto correspondeu à enorme expectativa tática, transformando-se em um duelo de xadrez tenso, amarrado e disputado palmo a palmo sob um calor sufocante. O Brasil tomou a iniciativa e criou as melhores chances ofensivas com Romário e Bebeto, mas esbarrou na atuação defensiva monumental comandada pelo capitão Franco Baresi e pelo goleiro Gianluca Pagliuca. A Itália respondeu na base do isolamento de Roberto Baggio, que jogava no sacrifício com uma lesão na coxa. O placar permaneceu zerado no tempo regulamentar e na prorrogação, forçando a primeira decisão por pênaltis na história das finais de Copa.

    Nas penalidades máximas, o drama alcançou níveis cardíacos. Baresi cobrou para fora a primeira batida italiana, mas Márcio Santos parou na defesa de Pagliuca logo em seguida. Albertini e Evani converteram para a Itália, enquanto Romário e Branco balançaram as redes com imensa frieza para o Brasil. O goleiro Taffarel vestiu a capa de herói ao defender o chute de Massaro na quarta cobrança, e o capitão Dunga converteu com autoridade para colocar o Brasil em vantagem. Na última e decisiva cobrança, o craque italiano Roberto Baggio isolou a bola por cima do travessão, decretando o placar de 3 a 2 nos pênaltis. O erro histórico sacramentou o fim do jejum brasileiro e explodiu o grito de "É Tetra!" entoado por todo o país.

    • 17 de julho – Brasil 0 x 0 Itália (3 x 2 nos pênaltis) – Estádio Rose Bowl (Pasadena)

    Classificação final da Copa do Mundo de 1994

    Abaixo, confira a tabela de classificação final do torneio de 1994, estruturada oficialmente pela FIFA com base na fase alcançada, pontos acumulados (considerando três pontos por vitória) e saldo de gols das nações:

      1.
    1. Brasil (Campeão)
      2. 2.
    2. Itália (Vice-campeã)
      3. 3.
    3. Suécia
      4. 4.
    4. Bulgária
      5. 5.
    5. Alemanha
      6. 6.
    6. Romênia
      7. 7.
    7. Espanha
      8. 8.
    8. Holanda
      9. 9.
    9. Nigéria
      10. 10.
    10. Argentina
      11. 11.
    11. Bélgica
      12. 12.
    12. Arábia Saudita
      13. 13.
    13. México
      14. 14.
    14. Irlanda
      15. 15.
    15. Suíça
      16. 16.
    16. Estados Unidos
      17. 17.
    17. Noruega
      18. 18.
    18. Rússia
      19. 19.
    19. Colômbia
      20. 20.
    20. Coreia do Sul
      21. 21.
    21. Bolívia
      22. 22.
    22. Camarões
      23. 23.
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