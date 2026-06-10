Copa do Mundo de 1994: Todos os resultados Relembre os placares, locais e a conquista do tetracampeonato do Brasil em 1994.

A Copa do Mundo de 1994 ocorreu nos EUA, transformando o ceticismo em sucesso comercial e recordes de público.

A décima quinta edição da história dos Mundiais quebrou barreiras e preconceitos ao desembarcar na América do Norte em meados de 1994. Os Estados Unidos foram os escolhidos pela FIFA para sediar a Copa do Mundo de 1994, uma decisão que gerou imenso ceticismo internacional na época, já que o futebol ("soccer") estava longe de ser um esporte de massa ou o mais popular do país. Contudo, o comitê organizador norte-americano montou uma infraestrutura espetacular em estádios gigantescos, transformando o evento em um sucesso comercial estrondoso e batendo recordes de público que permanecem imbatíveis.

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Os bastidores técnicos da competição registraram mudanças cruciais adotadas pela FIFA para incentivar o futebol ofensivo e coibir o pragmatismo defensivo visto no Mundial anterior. A principal novidade regulamentar foi a introdução da vitória valendo três pontos na fase de grupos (em vez de dois), além da proibição rigorosa de o goleiro segurar a bola com as mãos após um recuo intencional com o pé. Logisticamente, as imensas distâncias territoriais americanas exigiram viagens longas e adaptações severas dos atletas ao forte calor do verão local, muitas vezes com jogos disputados sob o sol do meio-dia por causa da transmissão televisiva europeia.

O torneio também ficou marcado por episódios dramáticos e surpreendentes fora das quatro linhas que abalaram as estruturas do esporte. O mundo testemunhou o melancólico fim da trajetória de Diego Maradona em Copas, flagrado no exame de doping após o segundo jogo da Argentina, uma imagem que chocou o planeta bola. No campo social, a violência e a intolerância política cobraram o preço mais alto após a eliminação da Colômbia, culminando no trágico assassinato do zagueiro Andrés Escobar em seu país natal, dias após marcar um gol contra diante dos americanos.

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Para a Seleção Brasileira, o torneio nos Estados Unidos representou o fim de um incômodo e doloroso jejum de 24 anos sem erguer a taça mais cobiçada do planeta. Sob o comando técnico de Carlos Alberto Parreira e as críticas pesadas da torcida e da imprensa por praticar um futebol taticamente rígido e pragmático, o Brasil se uniu em torno de um espírito coletivo inabalável. O ponto de virada foi o brilhantismo individual da dupla de ataque formada por Romário e Bebeto, que desfilou enorme entrosamento, técnica refinada e gols decisivos para empurrar a Amarelinha em momentos de extrema provação.

Além da consagração brasileira, o público global acompanhou campanhas históricas de seleções consideradas zebras que jogaram sem qualquer medo dos gigantes europeus. A Suécia apresentou um futebol dinâmico e ofensivo, enquanto a Bulgária, liderada pelo craque Hristo Stoichkov, assombrou o continente ao derrubar a atual campeã Alemanha nas fases agudas. A surpreendente Romênia de Gheorghe Hagi também desfilou categoria e plasticidade tática, pavimentando o caminho para uma das fases eliminatórias mais vibrantes da história moderna do esporte, que culminou em uma final dramática e decidida de forma inédita.

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Resultados da Copa do Mundo de 1994

Grupo A

A chave de abertura protagonizou o excelente futebol vistoso e técnico da Romênia de Hagi e a surpreendente classificação dos donos da casa, empurrados por estádios lotados. A badalada Colômbia decepcionou profundamente as expectativas internacionais, terminando na lanterna após erros individuais graves. O grupo ficou tragicamente marcado pelo gol contra do colombiano Andrés Escobar, que custou sua vida no retorno ao país.

18 de junho – Estados Unidos 1 x 1 Suíça – Estádio Pontiac Silverdome (Detroit) 18 de junho – Colômbia 1 x 3 Romênia – Estádio Rose Bowl (Pasadena) 22 de junho – Romênia 1 x 4 Suíça – Estádio Pontiac Silverdome (Detroit) 22 de junho – Estados Unidos 2 x 1 Colômbia – Estádio Rose Bowl (Pasadena) 26 de junho – Suíça 0 x 2 Colômbia – Estádio Stanford Stadium (Palo Alto) 26 de junho – Estados Unidos 0 x 1 Romênia – Estádio Rose Bowl (Pasadena)

Grupo B

Este foi o grupo da Seleção Brasileira e caracterizou-se pelo amplo domínio técnico da Amarelinha e pelo futebol ofensivo da Suécia. O Brasil estreou vencendo com autoridade e garantiu a liderança de forma invicta após um empate muito disputado contra os suecos na rodada final. Estatisticamente, a chave registrou o recorde histórico de Oleg Salenko, que marcou cinco gols em uma única partida pela Rússia diante de Camarões.

19 de junho – Camarões 2 x 2 Suécia – Estádio Rose Bowl (Pasadena)

20 de junho – Brasil 2 x 0 Rússia – Estádio Stanford Stadium (Palo Alto)

24 de junho – Brasil 3 x 0 Camarões – Estádio Stanford Stadium (Palo Alto)

24 de junho – Suécia 3 x 1 Rússia – Estádio Pontiac Silverdome (Detroit)

28 de junho – Rússia 6 x 1 Camarões – Estádio Stanford Stadium (Palo Alto)

28 de junho – Brasil 1 x 1 Suécia – Estádio Pontiac Silverdome (Detroit)

Grupo C

A chave reuniu potências tradicionais europeias que avançaram de fase sem sofrer grandes sustos, apesar do forte calor e do brio dos adversários. A atual campeã, Alemanha, liderou as ações, demonstrando sua tradicional rigidez competitiva, enquanto a Espanha assegurou a segunda colocação com exibições consistentes. A Coreia do Sul encantou o público ao buscar empates valentes na base do preparo físico nos minutos finais.

17 de junho – Alemanha 1 x 0 Bolívia – Estádio Soldier Field (Chicago) 17 de junho – Espanha 2 x 2 Coreia do Sul – Estádio Cotton Bowl (Dallas) 21 de junho – Alemanha 1 x 1 Espanha – Estádio Soldier Field (Chicago) 23 de junho – Coreia do Sul 0 x 0 Bolívia – Estádio Foxboro Stadium (Boston) 27 de junho – Bolívia 1 x 3 Espanha – Estádio Soldier Field (Chicago) 27 de junho – Alemanha 3 x 2 Coreia do Sul – Estádio Cotton Bowl (Dallas)

Grupo D

O grupo mais eletrizante e movimentado da primeira fase ficou eternizado pelo drama de Diego Maradona, pego no exame antidoping após dar show contra os gregos. A surpreendente e física seleção da Nigéria assombrou o mundo com um futebol veloz e vertical para liderar a chave pelo saldo de gols. A Bulgária avançou em segundo com Stoichkov inspirado, e a Argentina se classificou abalada psicologicamente em terceiro.

21 de junho – Argentina 4 x 0 Grécia – Estádio Foxboro Stadium (Boston) 21 de junho – Nigéria 3 x 0 Bulgária – Estádio Cotton Bowl (Dallas) 25 de junho – Argentina 2 x 1 Nigéria – Estádio Foxboro Stadium (Boston) 26 de junho – Bulgária 4 x 0 Grécia – Estádio Soldier Field (Chicago) 30 de junho – Argentina 0 x 2 Bulgária – Estádio Cotton Bowl (Dallas) 30 de junho – Grécia 0 x 2 Nigéria – Estádio Foxboro Stadium (Boston)

Grupo E

Certamente o grupo mais equilibrado e insólito de toda a história dos Mundiais modernos, em que as quatro equipes terminaram rigorosamente empatadas com quatro pontos e saldo zero. A definição das vagas exigiu os critérios de gols marcados para desembolar a chave. O México avançou na liderança isolada, a Irlanda ficou em segundo lugar, a Itália carimbou a vaga no sufoco em terceiro e a Noruega acabou eliminada de forma cruel.

18 de junho – Itália 0 x 1 Irlanda – Estádio Giants Stadium (East Rutherford)

19 de junho – Noruega 1 x 0 México – Estádio RFK Stadium (Washington)

23 de junho – Itália 1 x 0 Noruega – Estádio Giants Stadium (East Rutherford)

24 de junho – México 2 x 1 Irlanda – Estádio Citrus Bowl (Orlando)

28 de junho – Itália 1 x 1 México – Estádio RFK Stadium (Washington)

28 de junho – Irlanda 0 x 0 Noruega – Estádio Giants Stadium (East Rutherford)

Grupo F

A chave sediada na Costa Leste americana registrou o desabrochar surpreendente e histórico da estreante Arábia Saudita sob o comando técnico de Jorge Solari. O atacante saudita Said Al-Owairán anotou um dos gols mais antológicos das Copas ao enfileirar a defesa da Bélgica desde o seu campo defensivo. Holanda, Arábia Saudita e Bélgica avançaram de fase juntas, exibindo excelentes repertórios de toque de bola.

19 de junho – Bélgica 1 x 0 Marrocos – Estádio Citrus Bowl (Orlando) 20 de junho – Holanda 2 x 1 Arábia Saudita – Estádio RFK Stadium (Washington) 25 de junho – Arábia Saudita 2 x 1 Marrocos – Estádio Giants Stadium (East Rutherford) 25 de junho – Bélgica 1 x 0 Holanda – Estádio Citrus Bowl (Orlando) 29 de junho – Marrocos 1 x 2 Holanda – Estádio Citrus Bowl (Orlando) 29 de junho – Bélgica 0 x 1 Arábia Saudita – Estádio RFK Stadium (Washington)

Oitavas de final da Copa do Mundo de 1994

O início do mata-mata direto elevou os níveis de tensão com confrontos físicos e climas dramáticos. O Brasil superou a expulsão de Leonardo para bater os donos da casa com um gol de Bebeto em Palo Alto. A Itália buscou uma classificação milagrosa contra a Nigéria com dois gols salvadores de Roberto Baggio, enquanto a Romênia despachava a Argentina em um jogaço.

2 de julho – Alemanha 3 x 2 Bélgica – Estádio Soldier Field (Chicago) 2 de julho – Espanha 3 x 0 Suíça – Estádio RFK Stadium (Washington) 3 de julho – Arábia Saudita 1 x 3 Suécia – Estádio Cotton Bowl (Dallas) 3 de julho – Romênia 3 x 2 Argentina – Estádio Rose Bowl (Pasadena) 4 de julho – Holanda 2 x 0 Irlanda – Estádio Citrus Bowl (Orlando) 4 de julho – Brasil 1 x 0 Estados Unidos – Estádio Stanford Stadium (Palo Alto) 5 de julho – Nigéria 1 x 2 Itália (Prorrogação) – Estádio Foxboro Stadium (Boston) 5 de julho – México 1 x 1 Bulgária (1 x 3 nos pênaltis) – Estádio Giants Stadium (East Rutherford)

Quartas de final da Copa do Mundo de 1994

As quartas de final entraram definitivamente para a antologia do esporte, com partidas repletas de plasticidade técnica e reviravoltas emocionais. O Brasil superou a Holanda por 3 a 2 em um clássico espetacular decidido por uma cobrança de falta antológica de Branco. A grande zebra da rodada foi a Bulgária, que virou o jogo e eliminou a favorita e atual campeã Alemanha em Nova York.

9 de julho – Itália 2 x 1 Espanha – Estádio Foxboro Stadium (Boston) 9 de julho – Holanda 2 x 3 Brasil – Estádio Cotton Bowl (Dallas) 10 de julho – Bulgária 2 x 1 Alemanha – Estádio Giants Stadium (East Rutherford) 10 de julho – Romênia 2 x 2 Suécia (4 x 5 nos pênaltis) – Estádio Stanford Stadium (Palo Alto)

Semifinais da Copa do Mundo de 1994

As semifinais colocaram frente a frente o brio coletivo europeu e o faro de gol dos craques decisivos sob forte calor. Roberto Baggio deu mais um show particular ao anotar dois gols e carimbar a vaga italiana diante da Bulgária. Na outra chave, o Brasil dominou amplamente a Suécia e garantiu o passaporte para a final com um gol de cabeça do baixinho Romário no segundo tempo.

13 de julho – Bulgária 1 x 2 Itália – Estádio Giants Stadium (East Rutherford)

13 de julho – Suécia 0 x 1 Brasil – Estádio Rose Bowl (Pasadena)

Disputa do terceiro lugar

O confronto de consolação serviu para premiar a excelente, regular e histórica campanha construída pela ótima geração do futebol sueco. Enfrentando uma Bulgária visivelmente exausta e desmotivada pelo baque da eliminação anterior, a Suécia impôs sua velocidade e goleou ainda na etapa inicial para assegurar a medalha de bronze.

16 de julho – Suécia 4 x 0 Bulgária – Estádio Rose Bowl (Pasadena)

Final da Copa do Mundo de 1994

A grande e aguardada decisão da Copa do Mundo de 1994 colocou frente a frente as duas únicas seleções tricampeãs da época, Brasil e Itália, no escaldante gramado do Estádio Rose Bowl, em Pasadena, perante mais de 94 mil espectadores eletrizados. O confronto correspondeu à enorme expectativa tática, transformando-se em um duelo de xadrez tenso, amarrado e disputado palmo a palmo sob um calor sufocante. O Brasil tomou a iniciativa e criou as melhores chances ofensivas com Romário e Bebeto, mas esbarrou na atuação defensiva monumental comandada pelo capitão Franco Baresi e pelo goleiro Gianluca Pagliuca. A Itália respondeu na base do isolamento de Roberto Baggio, que jogava no sacrifício com uma lesão na coxa. O placar permaneceu zerado no tempo regulamentar e na prorrogação, forçando a primeira decisão por pênaltis na história das finais de Copa.

Nas penalidades máximas, o drama alcançou níveis cardíacos. Baresi cobrou para fora a primeira batida italiana, mas Márcio Santos parou na defesa de Pagliuca logo em seguida. Albertini e Evani converteram para a Itália, enquanto Romário e Branco balançaram as redes com imensa frieza para o Brasil. O goleiro Taffarel vestiu a capa de herói ao defender o chute de Massaro na quarta cobrança, e o capitão Dunga converteu com autoridade para colocar o Brasil em vantagem. Na última e decisiva cobrança, o craque italiano Roberto Baggio isolou a bola por cima do travessão, decretando o placar de 3 a 2 nos pênaltis. O erro histórico sacramentou o fim do jejum brasileiro e explodiu o grito de "É Tetra!" entoado por todo o país.

17 de julho – Brasil 0 x 0 Itália (3 x 2 nos pênaltis) – Estádio Rose Bowl (Pasadena)

Classificação final da Copa do Mundo de 1994

Abaixo, confira a tabela de classificação final do torneio de 1994, estruturada oficialmente pela FIFA com base na fase alcançada, pontos acumulados (considerando três pontos por vitória) e saldo de gols das nações: