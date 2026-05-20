Conheça Guadalajara, uma das cidades-sede da Copa do Mundo

Berço do mariachi, da tequila e de uma das torcidas mais apaixonadas do México, Guadalajara será uma das cidades-sedes da Copa do Mundo de 2026. A cidade receberá quatro partidas do Mundial no Estádio Guadalajara, casa do Chivas, um dos clubes mais tradicionais do país.



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Além da tradição no futebol, Guadalajara também chama atenção pela cultura mexicana forte, pela arquitetura histórica e pela mistura entre modernidade e raízes locais. A cidade será uma das representantes do México do torneio, ao lado de Cidade do México e Monterrey.

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O Estádio Guadalajara será palco de quatro partidas da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, incluindo um jogo da seleção mexicana diante de sua torcida. O estádio, localizado em Zapopan, tem capacidade para cerca de 48 mil torcedores e é conhecido pelo visual moderno em formato que lembra um vulcão.

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O local é a casa do C.D. Guadalajara, popularmente conhecido como Chivas. O clube tem como principal característica utilizar apenas jogadores mexicanos no elenco profissional, algo raro no futebol mundial. Durante a Copa, Guadalajara receberá jogos envolvendo seleções como México, Espanha, Uruguai e Colômbia.

Estátua de Pelé

Em frente ao estádio Jalisco, em Guadalajara, foi instalada uma homenagem ao ídolo brasileiro Pelé, com cerca de 10 metros de altura. O maior jogador da história do futebol e a seleção brasileira jogaram no estádio em cinco, dois, seis jogos que disputaram durante a Copa de 1970. Apenas a final, contra a Itália, foi no estádio Azteca, onde o Brasil se consagrou tricampeão do mundo. O Jalisco também foi palco de outras cinco partidas da Seleção Brasileira na Copa de 1986. A estátua de Pelé, para além da homenagem, também representa uma revitalização urbana da região do estádio. Nesta Copa do Mundo, apesar de o México ser uma das cidades-sedes, o Jalisco não sediará nenhum jogo da competição.

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Estátua de Pelé, instalada em frente ao estádio Jalisco, na cidade de Guadalajara, no México

Cultura mexicana em destaque

Guadalajara é considerada uma das cidades mais tradicionais do México e costuma ser associada a símbolos clássicos do país, como mariachi e tequila. A produção da bebida na região remonta ao século XVI e segue sendo uma das grandes marcas locais.

Um outro destaque cultural é a FIL Guadalajara, considerada uma das maiores feiras literárias da América Latina. A cidade também é terra de personalidades famosas, como o boxeador Saúl Álvarez, conhecido como Canelo, o atacante Javier Hernández, o Chicharito, e o cineasta Guillermo del Toro.

Tradição esportiva e história no futebol

Guadalajara possui forte ligação com grandes eventos esportivos. A cidade recebeu partidas das Copas do Mundo de 1970 e 1986, além dos Jogos Pan-Americanos de 2011 e competições olímpicas.

O futebol faz parte da cultura local. Além do Chivas, a cidade também abriga o Atlas Fútbol Club, outro clube tradicional do país. Jogos entre os dois movimentam Guadalajara e estão entre os clássicos mais conhecidos do México.



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Conheça alguns dos pontos turísticos de Guadalajara

Entre os locais mais procurados pelos turistas estão o centro histórico de Guadalajara, a Catedral Metropolitana e o Hospicio Cabañas, patrimônio mundial da UNESCO. Outro passeio bastante popular é a rota da tequila, na cidade vizinha de Tequila, onde visitantes podem conhecer destilarias tradicionais e plantações de agave. A região também possui forte vida noturna, além de bairros conhecidos pela gastronomia típica mexicana.

Segurança gera preocupação antes da Copa

Apesar da expectativa pelo Mundial, Guadalajara também enfrenta desafios com relação à segurança. Uma pesquisa divulgada pelo Inegi indicou um aumento na percepção de insegurança entre os moradores da cidade às vésperas da Copa do Mundo.

A violência ligada ao narcotráfico e os casos de desaparecimentos seguem sendo temáticas que causam preocupação na região de Jalisco. Ainda assim, o México vem reforçando medidas de segurança e infraestrutura para receber turistas durante o torneio.

Algumas curiosidades sobre Guadalajara