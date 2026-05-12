Conheça Boston, uma das cidades-sede da Copa do Mundo 

Com cerca de 675 mil habitantes, Boston é uma das 16 cidades-sede (duas do Canadá, três do México e 11 dos Estados Unidos) que sediarão os jogos da Copa do Mundo de 2026. E o Gillette Stadium (nomeado Estádio de Boston pela FIFA para o torneio), arena escolhida da cidade para a disputa da competição, será palco de sete partidas, sendo cinco da fase de grupos, uma da fase de 32 avos e uma das quartas de final.

continua após a publicidade

➡️Conheça o Estádio de Boston, que será palco de uma das semifinais da Copa do Mundo

Gillette Stadium, estádio que sediará jogos da Copa do Mundo (Reprodução/Facebook/Gillette Stadium)

A cidade de Boston já sediou outras competições da FIFA: a Copa do Mundo masculina de 1994 e as Copas de futebol feminino de 1999 e 2003. A região conta com equipes de todos os principais esportes profissionais: New England Patriots (NFL), New England Revolution (MLS), Boston Celtics (NBA), Boston Bruins (NHL) e Boston Red Sox (MLB). Este último, que talvez seja a principal paixão da cidade: o beisebol.

Localizada a noroeste dos Estados Unidos, Boston é um dos principais centros empresariais e culturais da região. Também é considerada o berço da biotecnologia, do esporte, medicina, finanças e eletrônica, graças ao grande investimento em faculdades e universidades que são lideranças mundiais nesses quesitos e desenvolvem a região com inovação.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Conheça alguns dos pontos turísticos de Boston

Freedom Trail

É um percurso histórico com aproximadamente 4 km de extensão. É considerada uma rota histórica da independência americana; ela conecta 16 locais significativos para a história da Revolução Americana, dentre eles o Boston Common, o Massachusetts State House, o Paul Revere House, a Old North Church e o USS Constitution.

Fenway Park

O Fenway Park é o estádio de beisebol localizado no bairro Fenway-Kenmore. É o estádio mais antigo que ainda está em uso na Major League Baseball (MLB). O local representa mais do que apenas um estádio esportivo; também é um marco vivo da história americana e retrata o espírito da cidade.



continua após a publicidade

Universidade de Harvard

Localizada em Cambridge, a Universidade de Harvard é a instituição mais antiga dos Estados Unidos e é mundialmente reconhecida por seu prestígio acadêmico e influência intelectual. Por essa fama, atrai estudantes, pesquisadores e visitantes do mundo inteiro. O campus é aberto ao público e oferece visitas guiadas, presenciais ou virtuais, e é facilmente encontrado a partir da linha vermelha do metrô de Boston.

Old North Church

É a igreja mais antiga da cidade e um dos lugares mais famosos de Boston. Ficou muito marcada na história da independência dos Estados Unidos. Em 1775, lanternas foram colocadas na torre da igreja para avisar os patriotas americanos sobre a chegada das tropas britânicas — por isso o famoso sinal 'one if by land, two if by sea'. É um episódio bastante simbólico.



⚽ Aposte nos jogos do Brasil e pelo Mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Algumas curiosidades sobre Boston:

Tem o primeiro metrô subterrâneo da América, construído em 1897. É o lugar da famosa Maratona de Boston, realizada desde 1897, sendo considerada a maratona mais antiga do mundo que ainda ocorre anualmente. É conhecida como berço da Revolução Americana Foi onde surgiu o considerado primeiro clube não inglês do mundo, o Oneida Football Club

➡️Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e simule todos os resultados do torneio

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte







