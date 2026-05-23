Conheça Nova York/Nova Jersey, sede da final da Copa do Mundo

Principal centro econômico dos Estados Unidos e uma das regiões mais famosas do planeta, Nova York/Nova Jersey será o palco da final da Copa do Mundo de 2026. O estádio MetLife Stadium receberá oito partidas do torneio, incluindo a grande decisão do Mundial.

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Com seus arranha-céus históricos, diversidade cultural, vida urbana intensa e forte estrutura turística, a região promete ser uma das mais movimentadas da competição, reunindo torcedores do mundo inteiro durante a Copa.

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Além de outros sete jogos, o MetLife Stadium também sediará a final da Copa do Mundo, que acontecerá no dia 19 de julho. As outras partidas serão válidas pela fase de grupos, uma da fase 32 avos de final e outra pelas oitavas de final do torneio.

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Estádio MetLife, palco da final da Copa do Mundo, nos Estados Unidos (Foto: Divulgação)

Localizado em East Rutherford, no estado de Nova Jersey, estado vizinho de Nova York, o estádio é a casa do New York Giants e do New York Jets, da NFL, e tem capacidade superior a 80 mil torcedores. A Fifa escolheu a região para sediar a final graças à estrutura logística, ao peso turístico e à relevância internacional de Nova York.

Brasil jogará na região durante a Copa

A Seleção Brasileira terá compromisso na região durante a fase de grupos da Copa do Mundo. A expectativa é de grande presença de brasileiros, já que a comunidade brasileira em Nova York está entre as maiores dos Estados Unidos. Além dos jogos, a cidade deve concentrar eventos paralelos ligados ao torneio, atrações culturais e encontros de torcedores ao longo do Mundial.

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Fan zones prometem movimentar a cidade

Nova York terá diversas fan zones gratuitas espalhadas pela cidade durante a realização do torneio. Entre os locais cotados estão áreas tradicionais de Manhattan, Brooklyn e Queens, reunindo telões, shows e atrações voltadas para turistas e moradores. A expectativa é de que milhões de visitantes circulem pela região durante o torneio, transformando Nova York em um dos principais polos da Copa.

Turismo e pontos famosos do mundo

A cidade de Nova York reúne alguns dos pontos turísticos muito conhecidos mundialmente. Entre eles estão a Times Square, o Central Park, a Estátua da Liberdade e a Ponte do Brooklyn. Outro destaque importante e marcante para a região é o Empire State Building, além de museus tradicionais como o Metropolitan Museum of Art e o Museu de História Natural. A vida noturna, os musicais da Broadway e a diversidade gastronômica também aparecem entre os grandes atrativos para os turistas.

Estrutura e mobilidade para a Copa

A região de Nova York/Nova Jersey possui uma das maiores estruturas de transporte do mundo, com metrôs, trens e aeroportos internacionais conectando milhões de pessoas diariamente. Durante a Copa, autoridades locais prometem reforço na mobilidade e em áreas de segurança para suportar o grande fluxo turístico esperado para o torneio.

Algumas curiosidades sobre Nova York/Nova Jersey

A região sediará a final da Copa do Mundo de 2026

O estádio da decisão fica em Nova Jersey, próximo de Manhattan

Nova York recebe mais de 60 milhões de turistas por ano

A Times Square é um dos locais mais visitados do planeta

A região possui uma das maiores comunidades brasileiras dos EUA

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