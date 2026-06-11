Conheça Monterrey, uma das cidades-sede da Copa do Mundo de 2026 Cidade receberá seis jogos do torneio e é uma das mais apaixonadas por futebol da Copa

Conhecida como a "Sultana do Norte", Monterrey será uma das três cidades mexicanas a receber jogos da Copa do Mundo de 2026. Terceira maior região metropolitana do país, a cidade une desenvolvimento econômico, paixão pelo futebol e paisagens naturais marcantes. Durante o Mundial, Monterrey receberá seis partidas no Estádio BBVA e promete ser um dos principais centros da festa mexicana na competição. Além da tradição esportiva, a cidade também chama atenção pela gastronomia, pelos parques urbanos e pela vista da Sierra Madre Oriental, que domina a paisagem local.

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O Estádio BBVA, denominado Estádio Monterrey pela Fifa durante o torneio, será palco de seis jogos da Copa do Mundo de 2026. Com capacidade para cerca de 53 mil torcedores, a arena é considerada uma das mais modernas da América Latina e tem como principal característica a vista privilegiada para as montanhas da Sierra Madre Oriental ao fundo. Durante o Mundial, o estádio receberá partidas da fase de grupos e do mata-mata, consolidando Monterrey como uma das principais sedes mexicanas.

Uma cidade feita para grandes eventos

Monterrey é a capital do estado de Nuevo León e um dos principais polos industriais da América Latina. Sede de algumas das maiores empresas mexicanas, a cidade se desenvolveu rapidamente ao longo do século XX e hoje figura entre as mais modernas do país.

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Ao mesmo tempo, mantém uma identidade muito própria. Cercada por montanhas, Monterrey possui uma paisagem diferente de outras grandes cidades mexicanas e é conhecida por combinar desenvolvimento urbano com áreas de preservação ambiental. A presença constante da Sierra Madre Oriental faz parte do cotidiano dos moradores e ajuda a transformar a cidade em um dos cenários mais bonitos da Copa do Mundo.

A paixão pelo futebol no norte do México

Poucas cidades mexicanas respiram futebol como Monterrey. O município abriga dois dos clubes mais populares do país: o Monterrey e o Tigres. A rivalidade entre as equipes movimenta a cidade e cria uma das atmosferas mais intensas do futebol mexicano.

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Sergio Ramos comemora gol pelo Monterrey (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP)

Essa cultura esportiva faz com que Monterrey seja considerada uma das sedes mais apaixonadas da Copa. A expectativa é de arquibancadas lotadas e uma grande participação dos torcedores locais durante todo o torneio. A cidade já recebeu competições internacionais importantes e agora terá a oportunidade de mostrar ao mundo sua forte ligação com o esporte.

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Alguns pontos turísticos para visitar

Entre as principais atrações da cidade está o Parque Fundidora, um dos espaços públicos mais famosos do México. Construído onde funcionava uma antiga siderúrgica, o parque reúne áreas verdes, centros culturais, museus e o Paseo Santa Lucía, canal artificial que se tornou um dos cartões-postais de Monterrey.

Outro destaque é o Cerro de la Silla, formação montanhosa que virou símbolo da cidade. Para quem gosta do contato com a natureza, o Parque Ecológico Chipinque e o Parque Nacional Cumbres de Monterrey oferecem trilhas e vistas panorâmicas da região.

A gastronomia também merece destaque. Monterrey é conhecida pelo cabrito assado e pelos tradicionais cortes de carne do norte mexicano, considerados alguns dos melhores do país.

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Fan Festival e estrutura para os torcedores

Durante a Copa do Mundo, Monterrey contará ainda com uma Fifa Fan Festival no Parque Fundidora. O espaço receberá transmissões dos jogos em telões, apresentações musicais e atrações culturais para os torcedores que estiverem na cidade durante o torneio.

Com aeroporto internacional, ampla rede hoteleira e boa infraestrutura urbana, Monterrey aposta na combinação entre futebol, entretenimento e hospitalidade para se consolidar como uma das sedes mais vibrantes da Copa do Mundo de 2026.

Curiosidades sobre Monterrey

Monterrey é conhecida como a "Sultana do Norte" A cidade abriga duas das maiores torcidas do futebol mexicano: Monterrey e Tigres O Estádio BBVA é famoso pela vista da Sierra Madre Oriental O Parque Fundidora receberá a FIFA Fan Festival durante a Copa do Mundo de 2026 Monterrey será uma das três cidades mexicanas a sediar partidas do Mundial de 2026

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