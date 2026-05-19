Conheça Houston, uma das cidades-sede da Copa do Mundo

Maior cidade do Texas e uma das metrópoles mais multiculturais dos Estados Unidos, Houston será uma das cidades-sedes protagonistas da Copa do Mundo de 2026. A cidade receberá sete partidas do torneio, incluindo confrontos do mata-mata, no tradicional NRG Stadium, que durante a competição será chamado de "Houston Stadium".

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Além do interesse esportivo, Houston chama atenção pela mistura cultural, pela gastronomia diversa e pelos pontos turísticos ligados à ciência e à exploração espacial. Não à toa, a cidade é conhecida mundialmente pela ligação com a NASA e pelo famoso Centro Espacial Johnson.

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O estádio de Houston será palco de sete partidas da Copa do Mundo de 2026, sendo cinco da fase de grupos e duas do mata-mata (32 avos de final e oitavas de final). O local tem capacidade para cerca de 72 mil torcedores e já recebeu grandes eventos esportivos, incluindo Super Bowl, Copa América e amistosos internacionais. Entre as seleções já previstas na cidade estão Portugal, Alemanha e Holanda. O último jogo em Houston será válido pelas oitavas de final.

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NRG Stadium em um jogo da NFL (Foto: Divulgação)

Houston é considerada uma das cidades mais diversas dos Estados Unidos. São mais de 145 idiomas falados na região, reflexo da forte presença de comunidades latinas, asiáticas e africanas. Essa mistura aparece principalmente na culinária. A cidade também é conhecida pelos restaurantes tex-mex, pelos tradicionais churrascos texanos e também pela enorme variedade gastronômica internacional.

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NASA, espaço e ciência

Um dos pontos turísticos mais famosos de Houston é o Space Center Houston, centro oficial de visitantes da NASA. O local reúne foguetes históricos, simuladores e exposições ligadas às missões espaciais americanas. A ligação da cidade com a exploração espacial é tão forte que a frase "Houston, we have a problem" virou parte da cultura popular mundial após a missão Apollo 13.



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Parques e vida urbana

Outro destaque da cidade é o Discovery Green, parque urbano localizado no centro de Houston e muito utilizado para eventos culturais, shows e atividades ao ar livre. O espaço recebe milhões de visitantes desde sua inauguração, em 13 de abril de 2008. Além disso, bairros como Downtown e EaDo (East Downtown) devem concentrar grande parte da movimentação de torcedores durante o torneio.

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Estrutura para a Copa

Houston vem realizando adaptações importantes para a Copa do Mundo. O estádio receberá gramado natural aprovado pela Fifa e diversas melhorias estruturais para atender aos padrões da competição. A expectativa é de que milhares de turistas passem pela cidade durante o torneio, movimentando hotéis, bares e atrações turísticas.



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