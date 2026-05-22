Maior cidade da América do Norte e um dos centros culturais mais importantes do mundo, a Cidade do México será uma das cidades-sede de grande destaque na Copa do Mundo de 2026. A capital mexicana receberá cinco partidas do torneio, incluindo o jogo de abertura, no histórico Estádio Azteca. Com tradição no futebol, altitude elevada, gastronomia marcante e pontos turísticos históricos, a Cidade do México promete viver novamente o clima de Mundial, quase 40 anos depois da última Copa sediada no país.

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Azteca receberá jogo de abertura da Copa

O Estádio Azteca será palco de cinco partidas da Copa do Mundo, incluindo o jogo de abertura do torneio. O local também receberá confrontos da fase de grupos e partidas do mata-mata (uma pela fase de 32 avos de final e um jogo das oitavas)

O estádio entrará para a história como o primeiro do mundo a receber jogos de três Copas diferentes: 1970, 1986 e 2026. Foi no Azteca, inclusive,que aconteceram momentos históricos do futebol, como o "Jogo do Século" entre Itália e Alemanha Ocidental em 1970 e a atuação marcante com a "mão de Deus" de Diego Maradona diante da Inglaterra em 1986. Com capacidade superior a 80 mil torcedores, o estádio é considerado um dos templos do futebol mundial.

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Estadio Azteca Mexico City, no México (Foto: Divulgação/ Fifa)

Obras aceleradas para o Mundial

A Cidade do México vem acelerando obras de mobilidade, infraestrutura e modernização do entorno do Azteca para receber a Copa do Mundo. Entre as intervenções estão melhorias no transporte público, recuperação urbana da região sul da cidade e adaptações estruturais no estádio. As autoridades mexicanas também trabalham para minimizar problemas históricos da capital, como trânsito intenso e poluição, durante o período da competição.

Capital mistura futebol, história e cultura

A Cidade do México é uma das cidades mais vibrantes da América Latina e reúne forte tradição na cultura, gastronomia e no esporte. Além de ser a casa de clubes tradicionais como América do México, Cruz Azul e Pumas, a capital também respira arte e história. O centro histórico da cidade é considerado patrimônio mundial da UNESCO. Outro aspecto de destaque da região é a altitude: localizada a mais de 2.200 metros acima do nível do mar, a cidade mexicana costuma exigir adaptação física de atletas e visitantes.



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Pontos turísticos para visitar

Entre os locais mais famosos da capital está o Zócalo, principal praça da cidade e coração histórico mexicano. Ao redor ficam atrações como a Catedral Metropolitana e o Palácio Nacional. Outro ponto bastante procurado é o Museu Frida Kahlo, conhecido como "Casa Azul", localizado no bairro de Coyoacán. O Bosque de Chapultepec, um dos maiores parques urbanos do mundo, também reúne museus, lagos, além do Castelo de Chapultepec, um dos cartões-postais da cidade. Nos arredores da capital, as pirâmides de Teotihuacán aparecem entre os passeios mais procurados por turistas internacionais.

Cidade apaixonada por futebol

A paixão pelo futebol é um dos símbolos da Cidade do México. O Estádio Azteca costuma receber grandes públicos, especialmente em jogos da seleção mexicana e do América. A capital também foi palco de duas finais de Copa do Mundo: Brasil x Itália, em 1970, e Argentina x Alemanha Ocidental, em 1986. Agora, em 2026, a cidade voltará ao centro das atenções globais ao sediar a abertura do maior Mundial da história.

Maradona em jogo histórico contra a Inglaterra, na Copa de 1986 (Foto: Presse Sports)

Algumas curiosidades sobre a Cidade do México