Conheça Miami, uma das cidades-sede da Copa do Mundo de 2026 Miami sediará sete partidas da competição e promete ser bem badalada

Miami será uma das sedes mais badaladas da Copa do Mundo de 2026. Conhecida mundialmente pelas praias, pela vida noturna agitada e pela forte influência latino-americana, a cidade da Flórida receberá sete partidas do torneio e deve se transformar em um dos principais pontos de encontro dos torcedores durante o Mundial.

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O crescimento do futebol na região nos últimos anos, impulsionado principalmente pela chegada de Lionel Messi ao Inter Miami, ajudou a consolidar a cidade como um dos centros do esporte nos Estados Unidos. Em 2026, Miami é uma das cidades capazes de oferecer tudo aquilo que o povo fanático pela Copa que vai à competição busca: futebol, turismo e entretenimento.

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Hard Rock Stadium será palco de grandes jogos

As partidas da Copa do Mundo serão disputadas no Hard Rock Stadium, localizado em Miami Gardens. Rebatizada pela Fifa como Miami Stadium durante o torneio, a arena tem capacidade para aproximadamente 65 mil espectadores e receberá sete jogos da competição.

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Entre eles estarão confrontos da fase de grupos, uma partida da fase de 16 avos de final, um duelo das quartas de final e a disputa pelo terceiro lugar. Algumas das grandes seleções do torneio passarão pela cidade, incluindo Brasil, Uruguai, Colômbia e Portugal.O estádio foi inaugurado em 1987, é um dos mais conhecidos dos Estados Unidos e também recebe regularmente partidas da NFL, grandes shows e eventos internacionais.

Hard Rock Stadium (Foto: Divulgação)

Uma cidade moldada pela diversidade

Poucas cidades conseguem refletir tão bem a diversidade cultural das Américas quanto Miami. A proximidade com o Caribe e a América Latina faz com que a cidade se torne um importante ponto de encontro entre diferentes nacionalidades, especialmente cubanos, venezuelanos, colombianos, argentinos e brasileiros. Estima-se que há cerca de 300 mil brasileiros que vivem na região da Grande Miami, sendo considerada a terceira cidade dos Estados Unidos com maior concentração de brasileiros, atrás apenas de Nova York e Boston.

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Essa mistura de culturas está muito presente na gastronomia, na música e até mesmo no idioma. Em muitos bairros, ouvir espanhol é tão comum quanto ouvir inglês. E, claro, muito português, pois não é tão difícil achar brazucas na região, como já deve estar ciente. Durante a Copa do Mundo, essa característica deve contribuir para uma atmosfera ainda mais internacional, com torcedores de diferentes partes do planeta ocupando as ruas da cidade.

Muito além do futebol

Embora o Mundial seja a principal atração de 2026, Miami também oferece uma série de opções para quem deseja aproveitar a viagem para além dos estádios e jogos. South Beach é o cartão-postal mais famoso da cidade. É uma extensa faixa de areia, cercada pelos prédios históricos do distrito Art Déco, que atrai milhões de visitantes todos os anos. Já a Ocean Drive concentra bares, restaurantes e uma intensa vida noturna.

Outro ponto bastante procurado é o Bayside Marketplace, área à beira-mar com lojas, restaurantes e passeios de barco pela Baía de Biscayne. Para quem busca por experiências culturais para aquelas saídas mais concentuais, que estão na moda, bairros como Little Havana oferecem uma imersão na cultura cubana, com música ao vivo, gastronomia típica e galerias de arte. Os amantes da natureza também encontram atrações próximas, como o Parque Nacional dos Everglades, uma das áreas de preservação ambiental mais importantes dos Estados Unidos.

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Fan Festival e eventos espalhados pela cidade

Miami prepara uma programação especial para esse período de Copa do Mundo. A Fifa Fan Festival deverá reunir transmissões ao vivo das partidas, atrações musicais e atividades culturais para os torcedores que não estiverem nos estádios.

Além disso, diversas regiões da cidade devem receber eventos temáticos, telões e festas para acompanhar os jogos. Áreas como Downtown Miami, Miami Beach e South Beach prometem muita aglomeração e concentrar boa parte das celebrações durante o torneio. A expectativa das autoridades locais é receber centenas de milhares de visitantes ao longo do Mundial, impulsionando ainda mais o turismo na região.

Um dos palcos de referência da Copa

A escolha por Miami como sede da Copa reforça a importância da cidade no cenário esportivo internacional. Nos últimos anos, o município recebeu eventos de grande porte, como Fórmula 1, torneios de tênis, partidas internacionais de futebol, e mostrou um crescimento meteórico do Inter Miami, de Messi. Com infraestrutura turística consolidada, conexões aéreas para diversos países e uma atmosfera única, Miami reúne todos os ingredientes para ser uma das cidades mais movimentadas e vibrantes da Copa do Mundo de 2026.

Curiosidades sobre Miami

Miami receberá sete partidas da Copa do Mundo de 2026 O Hard Rock Stadium também sediará a disputa pelo terceiro lugar do Mundial A cidade é considerada uma das mais multiculturais dos Estados Unidos Lionel Messi ajudou a impulsionar a popularidade do futebol na região após chegar ao Inter Miami em 2023 South Beach é um dos destinos turísticos mais famosos do mundo Miami está entre as cidades norte-americanas que mais recebem visitantes internacionais todos os anos

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