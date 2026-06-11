logo Lance!
Logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasJogos de HojeVídeos

Conheça Miami, uma das cidades-sede da Copa do Mundo de 2026

Miami sediará sete partidas da competição e promete ser bem badalada

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 11:25
Favorite o Lance! no Google
Hard Rock Stadium (Foto: Divulgação)
Hard Rock Stadium (Foto: Divulgação)

Miami será uma das sedes mais badaladas da Copa do Mundo de 2026. Conhecida mundialmente pelas praias, pela vida noturna agitada e pela forte influência latino-americana, a cidade da Flórida receberá sete partidas do torneio e deve se transformar em um dos principais pontos de encontro dos torcedores durante o Mundial.

continua após a publicidade
  • Seleção Brasileira de Ancelotti já tem base na cabeça do treinador (Foto: Rafael Ribeiro)

    Guia Lance! Conheça as 48 seleções da Copa do Mundo 2026

    Copa do Mundo
    Há 17 horas
  • Vista de fora do Mercedes-Benz Stadium.

    Conheça Atlanta, uma das cidades-sede da Copa do Mundo de 2026

    Copa do Mundo
    Há 2 semanas

    • O crescimento do futebol na região nos últimos anos, impulsionado principalmente pela chegada de Lionel Messi ao Inter Miami, ajudou a consolidar a cidade como um dos centros do esporte nos Estados Unidos. Em 2026, Miami é uma das cidades capazes de oferecer tudo aquilo que o povo fanático pela Copa que vai à competição busca: futebol, turismo e entretenimento. 

    ➡️Conheça Nova York/Nova Jersey, sede da final da Copa do Mundo

    Hard Rock Stadium será palco de grandes jogos

    As partidas da Copa do Mundo serão disputadas no Hard Rock Stadium, localizado em Miami Gardens. Rebatizada pela Fifa como Miami Stadium durante o torneio, a arena tem capacidade para aproximadamente 65 mil espectadores e receberá sete jogos da competição.

    continua após a publicidade

    Entre eles estarão confrontos da fase de grupos, uma partida da fase de 16 avos de final, um duelo das quartas de final e a disputa pelo terceiro lugar. Algumas das grandes seleções do torneio passarão pela cidade, incluindo Brasil, Uruguai, Colômbia e Portugal.O estádio foi inaugurado em 1987, é um dos mais conhecidos dos Estados Unidos e também recebe regularmente partidas da NFL, grandes shows e eventos internacionais.

    hard-rock-stadium
    Hard Rock Stadium (Foto: Divulgação)

    Uma cidade moldada pela diversidade

    Poucas cidades conseguem refletir tão bem a diversidade cultural das Américas quanto Miami. A proximidade com o Caribe e a América Latina faz com que a cidade se torne um importante ponto de encontro entre diferentes nacionalidades, especialmente cubanos, venezuelanos, colombianos, argentinos e brasileiros. Estima-se que há cerca de 300 mil brasileiros que vivem na região da Grande Miami, sendo considerada a terceira cidade dos Estados Unidos com maior concentração de brasileiros, atrás apenas de Nova York e Boston. 

    continua após a publicidade

    Essa mistura de culturas está muito presente na gastronomia, na música e até mesmo no idioma. Em muitos bairros, ouvir espanhol é tão comum quanto ouvir inglês. E, claro, muito português, pois não é tão difícil achar brazucas na região, como já deve estar ciente. Durante a Copa do Mundo, essa característica deve contribuir para uma atmosfera ainda mais internacional, com torcedores de diferentes partes do planeta ocupando as ruas da cidade.

    Muito além do futebol

    Embora o Mundial seja a principal atração de 2026, Miami também oferece uma série de opções para quem deseja aproveitar a viagem para além dos estádios e jogos. South Beach é o cartão-postal mais famoso da cidade. É uma extensa faixa de areia, cercada pelos prédios históricos do distrito Art Déco, que atrai milhões de visitantes todos os anos. Já a Ocean Drive concentra bares, restaurantes e uma intensa vida noturna.

    Outro ponto bastante procurado é o Bayside Marketplace, área à beira-mar com lojas, restaurantes e passeios de barco pela Baía de Biscayne. Para quem busca por experiências culturais para aquelas saídas mais concentuais, que estão na moda, bairros como Little Havana oferecem uma imersão na cultura cubana, com música ao vivo, gastronomia típica e galerias de arte. Os amantes da natureza também encontram atrações próximas, como o Parque Nacional dos Everglades, uma das áreas de preservação ambiental mais importantes dos Estados Unidos.

    ➡️Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e simule todos os resultados do torneio
    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Fan Festival e eventos espalhados pela cidade

    Miami prepara uma programação especial para esse período de Copa do Mundo. A Fifa Fan Festival deverá reunir transmissões ao vivo das partidas, atrações musicais e atividades culturais para os torcedores que não estiverem nos estádios.

    Além disso, diversas regiões da cidade devem receber eventos temáticos, telões e festas para acompanhar os jogos. Áreas como Downtown Miami, Miami Beach e South Beach prometem muita aglomeração e concentrar boa parte das celebrações durante o torneio. A expectativa das autoridades locais é receber centenas de milhares de visitantes ao longo do Mundial, impulsionando ainda mais o turismo na região.

    Um dos palcos de referência da Copa

    A escolha por Miami como sede da Copa reforça a importância da cidade no cenário esportivo internacional. Nos últimos anos, o município recebeu eventos de grande porte, como Fórmula 1, torneios de tênis, partidas internacionais de futebol, e mostrou um crescimento meteórico do Inter Miami, de Messi. Com infraestrutura turística consolidada, conexões aéreas para diversos países e uma atmosfera única, Miami reúne todos os ingredientes para ser uma das cidades mais movimentadas e vibrantes da Copa do Mundo de 2026.

    Curiosidades sobre Miami

    1. Miami receberá sete partidas da Copa do Mundo de 2026
    2. O Hard Rock Stadium também sediará a disputa pelo terceiro lugar do Mundial
    3. A cidade é considerada uma das mais multiculturais dos Estados Unidos
    4. Lionel Messi ajudou a impulsionar a popularidade do futebol na região após chegar ao Inter Miami em 2023
    5. South Beach é um dos destinos turísticos mais famosos do mundo
    6. Miami está entre as cidades norte-americanas que mais recebem visitantes internacionais todos os anos

    Aposte nos jogos do Brasil e pelo Mundo!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Palpites copa jogadores do Atlético (Reprodução Atlético)
    Atlético MineiroCraque, artilheiro e campeão: Jogadores do Atlético apontam favoritos na Copa do MundoHá 10 minutos
    Bar no Flamengo pintou rua para a Copa do Mundo (Foto: Leonardo Besa/Lance!)
    Copa do MundoBares e restaurantes da Zona Sul do Rio enfeitam ruas para a Copa do MundoHá 13 minutos
    Copa do MundoShakira de volta à Copa: relembre as cerimônias de abertura mais marcantes do MundialHá 20 minutos
    cristiano ronaldo portugal
    Copa do MundoCristiano Ronaldo para amistoso de Portugal para atender fã; veja vídeoHá 43 minutos
    Torcedores da Costa do Marfim em amistoso contra a França (Foto: Loic VENANCE / AFP)
    Copa do MundoTorcedores da Costa do Marfim foram impedidos de viajar para a Copa do MundoHá 46 minutos
    Trump discursa na Casa Branca
    Copa do MundoTrump deve quebrar tradição na estreia dos EUA na Copa do MundoHá 1 hora

    Mais LANCE!

    Uniformes do Haiti antes da alteração exigida pela Fifa
    Haiti faz mudança no uniforme para a Copa do Mundo após pedido da Fifa
    Shakira em clipe da nova música da Copa do Mundo 2026. (Foto: Reprodução)
    A história de Dai Dai, a música da Copa feita por Shakira
    Carlo Ancelotti também utiliza a tecnologia que monitora o sono (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
    Atitude de Ancelotti em treino da Seleção Brasileira repercute: 'Com medo'
    Arrascaeta treinamento Uruguai (Reprodução AUF)
    Primeiro treino do Uruguai no México segue com Arrascaeta como preocupação
    Holanda monitora situação de Verbruggen e mantém incerteza no gol (Foto: Robin van Lonkhuijsen / ANP / AFP)
    Holanda monitora situação de Verbruggen e mantém incerteza no gol
    Neymar em amistoso da Seleção Brasileira (Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Folhapress)
    Copa do Mundo: Ferramentas de IA definem campeão e até onde vai o Brasil
    Aaron Hickey, lateral da Escócia (Foto: Reprodução seleção escocesa)
    Lateral da Escócia revela como jogadores têm lidado com o calor nos Estados Unidos
    Arrascaeta-Flamengo-Uruguai
    Cena de Arrascaeta, do Flamengo, viraliza na Copa: 'Inacreditável'
    Zico passa instruções ao zagueiro Luizão durante sua passagem pelo Uzbequistão
    Estreantes da Copa: Uzbequistão tem técnico lendário e legado de Zico
    Patrik Schick é um dos principais nomes da República Tcheca para a Copa do Mundo (Foto: AFP)
    República Tcheca sofre crise antes de estreia na Copa do Mundo
    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta quinta-feira (11/6)
    Galvão Bueno estreia novo programa no SBT (Foto: Divulgação)
    Copa do Mundo: Saiba quais jogos o SBT vai transmitir
    Time do Haiti (Foto: Divulgação seleção haitiana)
    Confira como chega o Haiti para estreia na Copa do Mundo