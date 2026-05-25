Principal centro econômico e cultural do sudeste dos Estados Unidos, Atlanta será um dos grandes corações da Copa do Mundo de 2026. O moderno estádio Mercedes-Benz Stadium receberá oito partidas do torneio, incluindo uma das aguardadas semifinais do Mundial.

continua após a publicidade

Com sua rica história ligada aos direitos civis, forte apelo cultural, gastronomia diversa e uma excelente estrutura turística, a capital da Geórgia promete ser uma das sedes mais vibrantes da competição, reunindo torcedores do mundo inteiro.

Além de outros sete confrontos, o Mercedes-Benz Stadium sediará uma das semifinais. As outras partidas na cidade serão válidas pela fase de grupos, além de jogos decisivos na fase de 32 avos de final, 16 avos de final e oitavas de final, colocando Atlanta como um dos pontos mais importantes do torneio.

continua após a publicidade

➡️ Real Madrid fica fora da convocação da Espanha para Copa do Mundo

Mercedes-Benz Stadium: tecnologia de ponta na Copa

Localizado no centro de Atlanta, o estádio é a casa do Atlanta Falcons, da NFL, e do Atlanta United, da MLS, time que frequentemente quebra recordes de público no futebol americano tradicional. Com capacidade para mais de 71 mil torcedores, a arena possui um teto retrátil icônico e um telão de 360 graus em formato circular, considerado um dos maiores do mundo esportivo. A Fifa escolheu a região para jogos pesados justamente por sua infraestrutura impecável e facilidade de acesso.

Fan Zones e a febre do futebol na Geórgia

Diferente de outras regiões dos EUA, Atlanta já respira o futebol intensamente por conta do sucesso do Atlanta United. Para a Copa do Mundo, diversas fan zones gratuitas estão planejadas, com destaque para a região do Centennial Olympic Park, parque que foi o legado das Olimpíadas de 1996. Telões gigantes, shows e ativações culturais prometem transformar o centro da cidade em uma verdadeira festa global para receber os milhões de visitantes esperados.

continua após a publicidade

⚽ Aposte nos jogos do Brasil e pelo Mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Logística e turismo histórico

Um dos maiores trunfos de Atlanta para a Copa do Mundo é a sua conectividade. A cidade abriga o Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson, o mais movimentado do planeta, o que facilitará o fluxo de delegações e turistas internacionais. O sistema de transporte público (MARTA) conecta diretamente o aeroporto ao centro da cidade e ao distrito de entretenimento onde fica o estádio, garantindo deslocamento rápido e seguro aos fãs do esporte.

Quem visitar a cidade durante a Copa terá uma grande lista de atrações famosas mundialmente para explorar. O principal destaque é o Georgia Aquarium, um dos maiores aquários do mundo. Logo ao lado, os turistas podem visitar o World of Coca-Cola, museu interativo dedicado à história da famosa bebida nascida na cidade. Atlanta também é um marco histórico, abrigando o Martin Luther King Jr. National Historical Park, dedicado à vida e ao legado do líder dos direitos civis Martin Luther King Jr.

Vista interna do Mercedez-Benz Stadium, estádio que sediará a Copa do Mundo 2026 em Atlanta. (Foto: Divulgação/X)

📆 Agenda dos jogos em Atlanta

Fase de Grupos:

Espanha x Cabo Verde

⚽ Fase de grupos (Grupo H);

📅 15 de junho, segunda-feira, às 13h (de Brasília);

🏟️ Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, EUA.

➡️ Guia completo do Lance! saiba tudo sobre a Espanha na Copa do Mundo 2026

➡️ Com Yamal, Espanha anuncia os convocados para a Copa do Mundo

República Tcheca x África do Sul

⚽ Fase de grupos (Grupo A);

📅 18 de junho, quinta-feira, às 13h (de Brasília);

🏟️ Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, EUA.

➡️ República Tcheca anuncia convocados para Copa; veja lista

Espanha x Arábia Saudita

⚽ Fase de grupos (Grupo H);

📅 21 de junho, domingo, às 21h (de Brasília);

🏟️ Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, EUA.

Marrocos x Haiti

⚽ Fase de grupos (Grupo C);

📅 24 de junho, quarta-feira, às 19h (de Brasília);

🏟️ Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, EUA.

➡️ Saiba tudo sobre o Haiti, adversário do Brasil na Copa do Mundo

RD Congo x Uzbequistão

⚽ Fase de grupos (Grupo K);

📅 27 de junho, sábado, às xxh (de Brasília);

🏟️ Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, EUA.

➡️ República Democrática do Congo anuncia convocados para Copa do Mundo; veja lista

Fase de 32 avos:

Vencedor do Grupo L x Terceiro colocado dos Grupos E/H/I/J/K

📅 1 de julho, quarta-feira;

🏟️ Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, EUA.

Oitavas:

Vencedor do jogo 86 x Vencedor do jogo 88

📅 7 de julho, terça-feira;

🏟️ Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, EUA.

Semifinal:

Vencedor do jogo 99 x Vencedor do jogo 100

📅 15 de julho, quarta-feira;

🏟️ Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, EUA.

➡️ Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e simule todos os resultados do torneio

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte