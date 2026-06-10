Rumo ao Hexa! Responda enquete de 6 perguntas sobre a artilharia das Copas do Mundo
Descubra com o Lance! se você é um especialista nos artilheiros das Copas
PorRedação Lance!•Rio de Janeiro (RJ)
10/06/2026 16:00
Você sabe quem é o maior artilheiro da história das Copas? E qual brasileiro mais balançou as redes em Mundiais? A Copa do Mundo produziu alguns dos recordes mais impressionantes do futebol, protagonizados por craques referências que entraram para a história do torneio com suas artilharias. Faça o quiz do Lance! para testar seus conhecimentos, veja quantas dessas marcas históricas você consegue acertar e descubra se você é realmente um especialista em Mundiais.
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