Rumo ao Hexa! Responda enquete de 6 perguntas sobre a artilharia das Copas do Mundo Descubra com o Lance! se você é um especialista nos artilheiros das Copas

Você sabe quem é o maior artilheiro da história das Copas? E qual brasileiro mais balançou as redes em Mundiais? A Copa do Mundo produziu alguns dos recordes mais impressionantes do futebol, protagonizados por craques referências que entraram para a história do torneio com suas artilharias. Faça o quiz do Lance! para testar seus conhecimentos, veja quantas dessas marcas históricas você consegue acertar e descubra se você é realmente um especialista em Mundiais.

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