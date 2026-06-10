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Rumo ao Hexa! Responda enquete de 6 perguntas sobre a artilharia das Copas do Mundo

Descubra com o Lance! se você é um especialista nos artilheiros das Copas

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/06/2026 16:00
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Pelé e Jairzinho comemoram gol pela Seleção Brasileira. (Foto: Divulgação FIFA)
Pelé e Jairzinho comemoram gol pela Seleção Brasileira. (Foto: Divulgação FIFA)

Você sabe quem é o maior artilheiro da história das Copas? E qual brasileiro mais balançou as redes em Mundiais? A Copa do Mundo produziu alguns dos recordes mais impressionantes do futebol, protagonizados por craques referências que entraram para a história do torneio com suas artilharias. Faça o quiz do Lance! para testar seus conhecimentos, veja quantas dessas marcas históricas você consegue acertar e descubra se você é realmente um especialista em Mundiais.

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