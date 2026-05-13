Conheça Dallas, uma das cidades-sede da Copa do Mundo

Dentre as 16 cidades-sedes da Copa do Mundo, Dallas é uma das mais populosas metrópoles do estado do Texas, nos Estados Unidos. Ela possui cerca de 1,3 milhão de habitantes. É reconhecida por seu poder econômico, arranha-céus e tradição ligada ao esporte. A região mescla a cultura do sul com o estilo urbano dinâmico, muito presente por seus centros comerciais, gastronomia vasta e uma vida cultural ativa, com museus e bairros em expansão.

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➡️Conheça o Estádio de Dallas, que será um dos palcos da Copa do Mundo

Em Dallas, a cidade-sede conta com o AT&T Stadium, nomeado de Estádio de Dallas pela FIFA, para ser palco de nove partidas da Copa do Mundo, com quatro delas válidas pelo mata-mata (duas da fase de 32 avos de final, uma das oitavas e outra da semifinal). É a casa do Dallas Cowboys, equipe da NFL, e um dos esportivos mais tecnológicos e avançados do mundo, possuindo capacidade para 80 mil pessoas, podendo alcançar até 111 mil, caso adaptada. É uma cidade que expressa fortemente sua paixão pelo esporte, culinária e modernidade, mas sem perder seus elementos tradicionais do Velho Oeste.

Estádio de Dallas, palco que sediará jogos da Copa do Mundo (Foto: Getty Images via AFP)

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A cidade-sede da Copa também já recebeu e foi palco da Seleção Brasileira nesse mesmo estádio, em 2012, quando enfrentou o México e perdeu por dois a zero. O estádio também recebeu um El Clásico de Barcelona e Real Madrid, em 2023, vencido pelos catalães por três a zero. No futebol, tem o FC Dallas, equipe da MLS, que é conhecido por ter uma forte academia e formar jovens talentos. Dallas é uma cidade marcada por esportes em geral, não sendo o futebol um dos principais, até pela cultura estadunidense ser referência por seus esportes locais, como o basquete, futebol americano e beisebol.

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Conheça alguns dos pontos turísticos de Dallas

Dealey Plaza

A Dealey Plaza é um dos locais históricos da cidade e do país. Foi onde o presidente John Kennedy foi assassinado em 1963 e atualmente é considerado um patrimônio histórico nacional e referência da história política americana.

The Sixth Floor Museum

O famoso museu está localizado no antigo depósito de livros ligado ao caso JFK, e apresenta fotografias, vídeos e exposições abordando a vida do presidente Kennedy e os acontecimentos em 1963. O local é um dos museus mais visitados da cidade de Dallas.



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Reunion Tower

A Reunion Tower é um dos símbolos visuais da cidade. Possui uma estrutura esférica iluminada no topo e oferece uma vista panorâmica da cidade de Dallas. A iluminação se destaca ainda mais à noite e costuma alterar suas cores em datas comemorativas e eventos esportivos, bem parecido com o que acontece no Rio, com o Cristo Redentor.

Dallas Arts District

O Dallas Arts District é considerado um dos maiores distritos de arte urbana dos Estados Unidos. A região tem museus, teatros, salas de concerto e espaços culturais modernos, apresentando um lado mais artístico e sofisticado da cidade.



Algumas curiosidades sobre Dallas

A cidade teve sua imagem muito popularizada após o seriado Dallas, nos anos 1980. Dallas é bastante caracterizada pela paixão por esportes, modernidade, cultura texana e grandes eventos. Mistura diversos elementos tradicionais do Velho Oeste com áreas modestas e tecnológicas, como arranha-céus, centros financeiros e empresas voltadas para o campo da inovação. O calor também é presente na região. Durante o verão, as temperaturas podem ultrapassar os 40ºC. Entre as comidas típicas, uma que se destaca é o Texas BBQ, especialmente as carnes defumadas, como o brisket.

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