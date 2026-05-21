Conheça Toronto, uma das cidades-sede da Copa do Mundo de 2026

Maior cidade do Canadá e um dos principais centros econômicos e culturais da América do Norte, Toronto será uma das cidades-sedes da Copa do Mundo de 2026. A cidade canadense receberá seis partidas do torneio, incluindo o primeiro jogo da história do Canadá em Mundiais masculinos como país-sede.

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Conhecida pela diversidade cultural, pelos arranha-céus e pela forte ligação com o esporte, Toronto promete ser um dos grandes polos do Mundial ao lado de Vancouver, sede canadense no torneio.

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BMO Field, em Toronto, será palco de jogos da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Cole Vurston/AFP)

Conhecida pela diversidade cultural, pelos arranha-céus e pela forte ligação com o esporte, Toronto promete ser um dos grandes polos do Mundial ao lado de Vancouver, sede canadense no torneio.

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O BMO Field, nomeado de Toronto Stadium pela Fifa, será palco de seis partidas da Copa do Mundo de 2026, sendo cinco jogos da fase de grupos e um confronto do mata-mata. O local receberá também a estreia da seleção canadense no Mundial.

O estádio passou por reformas e ampliações para atender às exigências da Fifa. A capacidade será aumentada para cerca de 45 mil torcedores durante a competição.



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As obras, porém, também geraram críticas. Parte da ampliação do estádio será feita com arquibancadas temporárias, medida que provocou debate entre torcedores e moradores locais.



Uma das cidades mais multiculturais do mundo

Toronto é considerada uma das cidades mais multiculturais do planeta. Mais da metade da população nasceu fora do Canadá, o que transformou a cidade em um grande mosaico cultural.

Essa diversidade aparece na gastronomia, nos bairros temáticos e também na paixão pelo esporte. A cidade é o lar de equipes tradicionais de ligas americanas, como o Toronto Raptors, da NBA, e o Toronto Maple Leafs, da NHL.

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O futebol também cresceu nos últimos anos, especialmente após o título do Toronto FC na MLS em 2017 e a evolução da seleção canadense.

Pontos turísticos para visitar

O principal cartão-postal da cidade é a CN Tower, uma das torres mais famosas do mundo e símbolo de Toronto. Do alto, turistas conseguem observar toda a região urbana e o Lago Ontário. Outro ponto bastante procurado é o Distillery District, área histórica repleta de restaurantes, galerias e cafés instalados em antigos prédios industriais.

O centro da cidade também conta com atrações como a Nathan Phillips Square, a Casa Loma e o Ripley's Aquarium of Canada. Para quem deseja explorar os arredores, as Cataratas do Niágara ficam a cerca de 1h30 de Toronto e costumam ser um dos passeios mais procurados por turistas.

Estrutura e mobilidade para o Mundial

Toronto vem investindo em infraestrutura e mobilidade para receber a Copa do Mundo. A expectativa é de um fluxo internacional intenso durante o torneio, principalmente pela facilidade de acesso aéreo e pela integração com outras cidades canadenses e americanas. A região do estádio também deve concentrar eventos culturais e áreas voltadas para torcedores durante o Mundial.

Curiosidades sobre Toronto