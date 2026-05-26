Mundialmente famosa por Hollywood, suas praias, cultura pop e por ser o lar de grandes estrelas, Los Angeles será um dos palcos mais cinematográficos da Copa do Mundo de 2026. O Los Angeles Stadium (comercialmente conhecido como SoFi Stadium) receberá oito partidas do torneio, incluindo o jogo de abertura da seleção dos Estados Unidos e um eletrizante confronto das quartas de final do Mundial.

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Localizada na costa oeste do país, a maior cidade da Califórnia possui uma sinergia única com o esporte, tendo uma das infraestruturas mais modernas do planeta para receber torcedores de todas as nacionalidades.

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🏟️ Arena mais cara e moderna do mundo na Copa

Localizado na região de Inglewood, o estádio é a casa do Los Angeles Rams e do Los Angeles Chargers, ambos da NFL. Avaliado em mais de 5 bilhões de dólares, o complexo impressiona por sua arquitetura futurista, teto translúcido e a Infinity Screen, um telão oval em dupla face com resolução 4K que envolve todo o campo.

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🚅 Experiência urbana na cidade das estrelas e esportes

Um dos grandes desafios e trunfos de Los Angeles para a Copa do Mundo é conectar sua vasta área metropolitana. Para o evento, o sistema de transporte público, incluindo as linhas de metrô e ônibus expressos, passará por operações especiais para ligar o Aeroporto Internacional de Los Angeles (LAX) e as principais zonas hoteleiras diretamente ao estádio. A cidade também aposta em sua imensa malha de rodovias para dar vazão ao fluxo de milhões de visitantes.

A paixão pelo esporte na cidade é gigante, dividida entre os gramados e as quadras. Enquanto o futebol local é impulsionado pelo sucesso do LA Galaxy, do Los Angeles FC (LAFC) e do Angel City FC, a cultura esportiva de Los Angeles respira a tradição de equipes icônicas do basquete mundial, como o Los Angeles Lakers.

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⭐ Turismo, astros e o estilo de vida californiano

Quem desembarcar em Los Angeles durante a Copa terá um roteiro digno de cinema. Os turistas poderão caminhar pela calçada da fama em Hollywood, tirar fotos perto do icônico letreiro de Hollywood e explorar o Griffith Observatory. Para quem busca relaxar entre um jogo e outro, as praias de Santa Monica, com seu famoso píer, e Venice Beach oferecem o autêntico estilo de vida ensolarado da Califórnia, além das lojas de luxo em Beverly Hills.

Fachada do SoFi Stadium em preparação para a Copa do Mundo FIFA 2026, na Califórnia. (Foto: Luke Hales/Getty Images/AFP)

📆 Agenda dos jogos da Copa do Mundo em Los Angeles

Fase de Grupos:

Estados Unidos x Paraguai

⚽ Fase de grupos (Grupo D);

📅 12 de junho, sexta-feira, às 22h (de Brasília);

🏟️ SoFi Stadium, Los Angeles, EUA.

Irã x Nova Zelândia

⚽ Fase de grupos (Grupo G);

📅 15 de junho, segunda-feira, às 22h (de Brasília);

🏟️ GEHA Field Stadium, Kansas City, EUA.

Suíça x Bósnia e Herzegovina

⚽ Fase de grupos (Grupo B);

📅 18 de junho, quinta-feira, às 16h (de Brasília);

🏟️ SoFi Stadium, Los Angeles, EUA.

Bélgica x Irã

⚽ Fase de grupos (Grupo G);

📅 21 de junho, domingo, às 16h (de Brasília);

🏟️ SoFi Stadium, Los Angeles, EUA.

Turquia x Estados Unidos

⚽ Fase de grupos (Grupo D);

📅 25 de junho, quinta-feira, às 23h (de Brasília);

🏟️ SoFi Stadium, Los Angeles, EUA.

Fase de 32 avos:

Segundo colocado do Grupo A x Segundo colocado do Grupo B

📅 28 de junho, domingo;

🏟️ SoFi Stadium, Los Angeles, EUA.

Vencedor do Grupo H x Segundo colocado do Grupo J

📅 2 de julho, quinta-feira;

🏟️ SoFi Stadium, Los Angeles, EUA.

Quartas de final:

Vencedor do jogo 93 x Vencedor do jogo 94

📅 10 de julho, sexta-feira;

🏟️ GEHA Field Stadium, Kansas City, EUA.

➡️ Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e simule todos os resultados do torneio

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