Argentinos lotam quiosque em Copacabana para acompanhar a final da Copa do Mundo
'Quiosque Buenos Aires' transmite a decisão neste domingo (19)
Buenos Aires fica a mais de 2 mil quilômetros do Rio de Janeiro. Neste domingo (19), porém, bastou caminhar pela orla de Copacabana para encontrar uma versão carioca da capital argentina. No quiosque Buenos Aires, cerca de mil torcedores se reuniram para acompanhar a final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha.
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O nome do quiosque ajudou, e os 'hermanos' deram um jeito de se sentir em casa no Brasil. Apesar do forte calor, o clima é de muita festa e expectativa para buscar o tetracampeonato.
Entre homens, mulheres e crianças argentinas, o quiosque também recebeu personagens cada vez mais comuns: brasileiros, que mesmo em casa, aparecem como intrusos para torcer para a Albiceleste.
Lionel Messi, como era de se esperar, é o nome mais celebrado entre os torcedores. Muitas são as camisas que carregam o nome do craque, que pode igualar Maradona em números de Copa do Mundo se vencer a Espanha.
Bandeiras, 'trapos' e baterias, tradições das torcidas argentinas, preencheram a areia de Copacabana de azul e branco. A bola rola para Espanha x Argentina às 16h (Brasília), para definir se a festa vai ser completa.
Confrontos diretos entre Espanha e Argentina
Espanha e Argentina se enfrentaram 14 vezes entre seleções principais, com retrospecto equilibrado. Cada lado venceu seis partidas, e houve dois empates. O único duelo em Copas do Mundo aconteceu em 1966, na Inglaterra, onde a Argentina venceu por 2 a 1.
Os confrontos recentes mostram como o duelo pode fugir de qualquer previsão. Em 2010, poucos meses depois de ser campeã mundial, a Espanha perdeu por 4 x 1 em Buenos Aires. Em 2018, em Madri, respondeu com uma goleada por 6 x 1 sobre uma Argentina sem Messi.
Espanha e Argentina deveriam ter se enfrentado em março deste ano pela Finalíssima, torneio que reúne os campeões da Eurocopa e da Copa América. O duelo estava marcado para 27 de março, no Lusail Stadium, no Catar, mas foi cancelado após a guerra no Oriente Médio levar à suspensão das atividades esportivas na região.
Sem um acordo entre as confederações para uma sede alternativa, o encontro que poderia marcar o primeiro duelo entre Lamine Yamal e Lionel Messi por acaso acabou adiado para o maior palco possível.
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