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Cano, do Fluminense, acompanha Argentina na final da Copa do Mundo contra a Espanha

Atacante também esteve na decisão em 2022

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 14:59
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Cano com a família na final da Copa do Mundo 2026
Cano com a família na final da Copa do Mundo 2026 (Foto: Divulgação/ Instagram)

Germán Cano, atacante do Fluminense, está no MetLife Stadium para acompanhar a final da Copa do Mudo entre Espanha e Argentina. O centroavante argentino também esteve na final de 2022 e viralizou nas redes sociais acompanhando La Scaloneta ao longo da atual competição, comemorando as classificações.

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    Os jogadores do Fluminense entraram em campo nesta sexta-feira (17), contra o Bragantino, pelo Brasileirão. No sábado, o elenco se reapresentou. Os jogadores com maior minutagem fizeram trabalho regenerativo. Os demais treinaram normalmente.

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    A equipe volta a campo apenas no domingo (26), contra o Grêmio, fora de casa pelo Brasileirão. Neste domingo e na segunda-feira, os atletas receberam folga.

    Cano com a família na final da Copa do Mundo 2026
    Cano com a família na final da Copa do Mundo 2026 (Foto: Divulgação/ Instagram)
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    • Assista à final da Copa do Mundo, entre Espanha e Argentina, com o Lance!TV

    Neste domingo (19), Espanha Argentina se enfrentam às 16h (de Brasília), pela grande final da Copa do Mundo de 2026. E você pode assistir a esse confronto com o Lance!TV ao vivo, conferindo todas as reações em relação ao que acontece no duelo. ➡️ Clique aqui para assistir.

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