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Merino marca novamente, Espanha bate a Bélgica e vai à semifinal da Copa

Meia contou com falha grosseira do goleiro Lammens aos 42 do segundo tempo

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
10/07/2026 18:04
Atualizado há 2 minutos
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Merino fez o segundo gol da Espanha contra a Bélgica
Mikel Merino marcou o gol que classificou a Espanha na Copa do Mundo (Foto: Paul Elis / AFP)

Em jogo decidido nos minutos finais e com o brilho de um dos líderes do elenco, nesta sexta-feira (10), no SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos, a Espanha venceu a Bélgica pelo placar de 2 a 1 e se classificou para a semifinal da Copa do Mundo. Os gols foram marcados por Fabián Ruiz, De Ketelaere (para os belgas), e Mikel Merino, que saiu do banco e ajudou novamente a "La Roja" após falha grosseira do goleiro Lammens.

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    • Roteiro de Copa do Mundo

    Antes mesmo de a bola rolar, um grande problema para os belgas, com o problema muscular do meia Tielemans no aquecimento. Desfalque de peso para o time comandado por Rudi Garcia, que, mesmo assim, não se abateu. Em campo, a Espanha foi quem comandou as ações para justificar a condição de favorita. Alto volume de jogo e, ainda que com a marcação em bloco baixo da Bélgica, achou espaço para penetrar na área.

    Depois de muita paciência da Espanha com seu estilo característico, Yamal foi lançado nas costas da zaga e rolou para Dani Olmo finalizar. Courtois defendeu, mas deu rebote nos pés de Fabián Ruiz, que abriu o placar aos 29 minutos da primeira etapa. A Espanha controlou, tocou a bola, levou muito perigo buscando o segundo antes do intervalo, mas deu espaço e sofreu. Dez minutos mais tarde, os Red Devils trabalharam pela direita e De Ketelaere apareceu para desviar de cabeça, tirando do alcance de Unai Simón.

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    Substituições decidem

    A partida ganhou em emoção na segunda etapa e fugiu do planejamento de Luis de la Fuente, técnico da Espanha, que viu a equipe correr muitos riscos com o jogo de transição da Bélgica. Do outro lado, um problema gigantesco surgiu aos 25 minutos com a lesão do goleiro Courtois, que foi substituído por Lammens após problema muscular. O arqueiro, no entanto, protagonizou o lance que tirou os belgas da Copa do Mundo.

    Aos 42 minutos, quando tudo parecia se encaminhar para a prorrogação, o jovem zagueiro Cubarsí teve espaço e arriscou de média distância. Lammens se complicou, deu rebote para frente e Mikel Merino, que acabara de entrar, marcou em seu primeiro toque na bola.

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    Merino marcou para a Espanha após falha do goleiro Lammens no rebote
    Merino aproveitou falha de Lammens e classificou a Espanha (Foto: David Ramos/Getty Images/AFP)

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    Merino saiu do banco de reservas aos 40 minutos do segundo tempo e entrou no lugar de Dani Olmo, já cansado. Aos 42, Cubarsí arriscou e Lammens deu rebote nos pés do camisa seis, que chegou para empurrar para o gol e explodir o SoFi Stadium.

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    Deu aula 🏅

    Decisivo Mikel Merino. Novamente saindo do banco de reservas, assim como foi nas oitavas de final contra Portugal, o meia aproveitou a oportunidade que teve e marcou para classificar a Espanha e manter vivo o sonho do bicampeonato mundial.

    Ficou abaixo 📉

    Ficou na conta de Lammens a eliminação belga. Os Red Devils fizeram bom jogo diante de uma das favoritas, segurou por muito tempo e tudo indicava que a partida seria decidida além do tempo regulamentar. A falha do goleiro, substituto de Courtois, lesionado, eliminou a Bélgica.

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    ✅ FICHA TÉCNICA

    ESPANHA 2 X 1 BÉLGICA

    COPA DO MUNDO - QUARTAS DE FINAL

    📆 Data e horário: sexta-feira, 10 de julho, às 16h (de Brasília)
    📍 Local: SoFi Stadium, em Los Angeles
    🕴️ Arbitragem: Michael Oliver
    🚩 Assistentes: Stuart Burt e James Mainwaring

    Gols: Fabián Ruiz 29'/1ºT e Merino 42'/2ºT (ESP) e De Ketelaere 39'/1ºT (BEL)

    Cartões amarelos: Cubarsí (ESP); De Bruyne (BEL)

    ⚽ ESCALAÇÕES

    ESPANHA (Técnico: Luis de la Fuente)

    Unai Simón, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz (Pedri) e Dani Olmo (Merino); Lamine Yamal, Álex Baena (Ferran Torres) e Oyarzabal (Nico Williams).

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    BÉLGICA (Técnico: Rudi Garcia)

    Courtois (Lammens), Castagne, Ngoy, Mechele e De Cuyper (Seys); Raskin, Vanaken (Lukaku) e De Bruyne (Saelemaekers); Doku, Leandro Trossard (Witsel) e De Ketelaere.

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