Merino marca novamente, Espanha bate a Bélgica e vai à semifinal da Copa
Meia contou com falha grosseira do goleiro Lammens aos 42 do segundo tempo
Em jogo decidido nos minutos finais e com o brilho de um dos líderes do elenco, nesta sexta-feira (10), no SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos, a Espanha venceu a Bélgica pelo placar de 2 a 1 e se classificou para a semifinal da Copa do Mundo. Os gols foram marcados por Fabián Ruiz, De Ketelaere (para os belgas), e Mikel Merino, que saiu do banco e ajudou novamente a "La Roja" após falha grosseira do goleiro Lammens.
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A seleção espanhola, voltará a campo na terça-feira (14), novamente às 16h (de Brasília), para a grande semifinal do Mundial contra a França regida por Mbappé, Dembélé, Olise e mais craques.
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Roteiro de Copa do Mundo
Antes mesmo de a bola rolar, um grande problema para os belgas, com o problema muscular do meia Tielemans no aquecimento. Desfalque de peso para o time comandado por Rudi Garcia, que, mesmo assim, não se abateu. Em campo, a Espanha foi quem comandou as ações para justificar a condição de favorita. Alto volume de jogo e, ainda que com a marcação em bloco baixo da Bélgica, achou espaço para penetrar na área.
Depois de muita paciência da Espanha com seu estilo característico, Yamal foi lançado nas costas da zaga e rolou para Dani Olmo finalizar. Courtois defendeu, mas deu rebote nos pés de Fabián Ruiz, que abriu o placar aos 29 minutos da primeira etapa. A Espanha controlou, tocou a bola, levou muito perigo buscando o segundo antes do intervalo, mas deu espaço e sofreu. Dez minutos mais tarde, os Red Devils trabalharam pela direita e De Ketelaere apareceu para desviar de cabeça, tirando do alcance de Unai Simón.
Substituições decidem
A partida ganhou em emoção na segunda etapa e fugiu do planejamento de Luis de la Fuente, técnico da Espanha, que viu a equipe correr muitos riscos com o jogo de transição da Bélgica. Do outro lado, um problema gigantesco surgiu aos 25 minutos com a lesão do goleiro Courtois, que foi substituído por Lammens após problema muscular. O arqueiro, no entanto, protagonizou o lance que tirou os belgas da Copa do Mundo.
Aos 42 minutos, quando tudo parecia se encaminhar para a prorrogação, o jovem zagueiro Cubarsí teve espaço e arriscou de média distância. Lammens se complicou, deu rebote para frente e Mikel Merino, que acabara de entrar, marcou em seu primeiro toque na bola.
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Merino saiu do banco de reservas aos 40 minutos do segundo tempo e entrou no lugar de Dani Olmo, já cansado. Aos 42, Cubarsí arriscou e Lammens deu rebote nos pés do camisa seis, que chegou para empurrar para o gol e explodir o SoFi Stadium.
Deu aula 🏅
Decisivo Mikel Merino. Novamente saindo do banco de reservas, assim como foi nas oitavas de final contra Portugal, o meia aproveitou a oportunidade que teve e marcou para classificar a Espanha e manter vivo o sonho do bicampeonato mundial.
Ficou abaixo 📉
Ficou na conta de Lammens a eliminação belga. Os Red Devils fizeram bom jogo diante de uma das favoritas, segurou por muito tempo e tudo indicava que a partida seria decidida além do tempo regulamentar. A falha do goleiro, substituto de Courtois, lesionado, eliminou a Bélgica.
✅ FICHA TÉCNICA
ESPANHA 2 X 1 BÉLGICA
COPA DO MUNDO - QUARTAS DE FINAL
📆 Data e horário: sexta-feira, 10 de julho, às 16h (de Brasília)
📍 Local: SoFi Stadium, em Los Angeles
🕴️ Arbitragem: Michael Oliver
🚩 Assistentes: Stuart Burt e James Mainwaring
Gols: Fabián Ruiz 29'/1ºT e Merino 42'/2ºT (ESP) e De Ketelaere 39'/1ºT (BEL)
Cartões amarelos: Cubarsí (ESP); De Bruyne (BEL)
⚽ ESCALAÇÕES
ESPANHA (Técnico: Luis de la Fuente)
Unai Simón, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz (Pedri) e Dani Olmo (Merino); Lamine Yamal, Álex Baena (Ferran Torres) e Oyarzabal (Nico Williams).
BÉLGICA (Técnico: Rudi Garcia)
Courtois (Lammens), Castagne, Ngoy, Mechele e De Cuyper (Seys); Raskin, Vanaken (Lukaku) e De Bruyne (Saelemaekers); Doku, Leandro Trossard (Witsel) e De Ketelaere.
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