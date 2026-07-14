Espanha domina a favorita França e avança à final da Copa do Mundo
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A Espanha foi dominante e venceu a França por 2 a 0, nesta terça-feira (14), em Dallas, e garantiu uma vaga na final da Copa do Mundo. Mikel Oyarzabal, em cobrança de pênalti, e Pedro Porro marcaram os gols da classificação espanhola.
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Apontado como um encontro entre o melhor sistema defensivo da competição e o poderoso ataque francês, o duelo terminou com domínio da equipe de Luis de la Fuente. A Espanha controlou a posse, pressionou a saída adversária e limitou a participação de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e Michael Olise durante boa parte da semifinal.
Os Bleus ainda perderam William Saliba no primeiro tempo. O zagueiro voltou a sentir dores nas costas e precisou ser substituído por Maxence Lacroix, que falhou no segundo gol espanhol.
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A Espanha tomou a iniciativa desde os primeiros minutos. Com Rodri, Fabián Ruiz e Dani Olmo no meio-campo, a equipe trocou passes no campo ofensivo e tentou empurrar a França para perto da própria área. Os franceses apostavam em um jogo mais vertical. A ideia era recuperar a bola e acelerar rapidamente na direção de Mbappé, principalmente nos espaços às costas de Pedro Porro.
A Espanha abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo. Lucas Digne tentou afastar uma bola dentro da área, não percebeu a aproximação de Lamine Yamal e acertou um chute no atacante espanhol. O árbitro marcou pênalti. Oyarzabal cobrou firme no canto esquerdo. Mike Maignan acertou o lado, mas não conseguiu alcançar.
Pouco depois do gol, a França recebeu outro golpe. Saliba caiu sozinho no gramado e pediu atendimento médico. O defensor já convivia com dores nas costas antes do início da Copa e não conseguiu permanecer na partida. Aos 30 minutos, Lacroix entrou em seu lugar.
Sem um dos pilares defensivos, a França passou a sofrer ainda mais com a movimentação do ataque espanhol. Aos 37, a pressão alta da Roja quase resultou no segundo gol. Yamal e Dani Olmo tabelaram na entrada da área, e Fabián Ruiz recebeu na pequena área. Upamecano apareceu no momento exato para bloquear.
Segundo tempo
Deschamps colocou Manu Koné no lugar de Rabiot no intervalo. Depois, promoveu a entrada de Désiré Doué na vaga de Barcola. As mudanças não alteraram o cenário. A Espanha chegou ao segundo gol aos 12 minutos. Pedro Porro tabelou com Dani Olmo, infiltrou pelo lado direito da área e recebeu livre. O lateral tocou na saída de Maignan para fazer 2 a 0. No lance, Lacroix acompanhou apenas a bola e deixou Porro entrar livre na área francesa.
Deschamps colocou Rayan Cherki e Theo Hernández nas vagas de Olise e Digne. A França aumentou a presença ofensiva, mas continuou sem conseguir transformar a pressão em gol. A melhor oportunidade francesa apareceu aos 36 minutos. Mbappé foi lançado nas costas da defesa, e Unai Simón deixou o gol para fazer o corte. A sobra ficou com Doué, que tinha a meta desprotegida. O jovem ajeitou o corpo e tentou finalizar de longa distância, mas bateu fraco. O goleiro espanhol conseguiu se recuperar e fez a defesa.
A Espanha administrou os minutos finais, manteve a França distante de uma reação e confirmou a classificação para a decisão do Mundial.
Próximo jogo
A Espanha aguarda o vencedor de Argentina x Inglaterra, que se enfrentam nesta quarta-feira (15), pela outra semifinal. A final da Copa do Mundo será disputada no domingo (19). A França, por sua vez, jogará a disputa do terceiro lugar no sábado (18).
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Visão do Lance!
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Para complicar a França e dar um cenário favorável à seleção espanhola em meio a tamanho equilíbrio, Digne falhou aos 19 minutos na hora de cortar e cometeu pênalti de Lamine Yamal, que disparava pela esquerda. Na cobrança, Oyarzabal bateu com categoria no canto esquerdo para tirar de Maignan
Deu aula 🏅
Em uma atuação exemplar da melhor linha de defesa da Copa, Pedro Porro, que ainda marcou o segundo gol da "La Roja", foi o grande nome do sistema defensivo e brilhou no AT&T Stadium. Outros destaques da classificação espanhola foram Oyarzabal, autor do prmeiro gol, e o meia Dani Olmo, que desfilou e foi o grande maestro em campo.
Ficou abaixo 📉
Substituto de Saliba, Lacroix dormiu no lance do segundo gol, viu Pedro Porro entrar sozinho na área e tirou qualquer chance de reação da França.
Não vou ver isso sozinho 👀
Doué recebeu a sobra com o gol praticamente aberto após a saída de Unai Simón, mas finalizou fraco. O goleiro conseguiu voltar e evitou o gol que poderia recolocar a França na partida, pulando com os pés.
✅ FICHA TÉCNICA
França 0 x 2 Espanha
🏆 Copa do Mundo — semifinal
📆 Data e horário: terça-feira, 14 de julho, às 16h
📍 Local: Estádio de Dallas, Arlington (EUA)
🥅 Gols: Oyarzabal, 21'/1ºT; Pedro Porro, 12'/2ºT
⚽ ESCALAÇÕES
🔵⚪🔴 França
Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba (Lacroix) e Digne (Theo Hernández); Tchouaméni, Rabiot (Koné) e Olise (Cherki); Dembélé, Barcola (Doué) e Mbappé.
Técnico: Didier Deschamps.
🔴🟡 Espanha
Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz (Pedri) e Dani Olmo (Merino); Lamine Yamal, Álex Baena e Oyarzabal (Ferran Torres).
Técnico: Luis de la Fuente.
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