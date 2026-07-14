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Espanha domina a favorita França e avança à final da Copa do Mundo

La Roja aguarda vencedor de Inglaterra x Argentina

PorPedro BrandãoLeonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 17:59
Atualizado há 1 minutos
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Oyarzabal comemora gol da Espanha contra a França na Copa do Mundo
Oyarzabal comemora gol da Espanha contra a França na Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

A Espanha foi dominante e venceu a França por 2 a 0, nesta terça-feira (14), em Dallas, e garantiu uma vaga na final da Copa do Mundo. Mikel Oyarzabal, em cobrança de pênalti, e Pedro Porro marcaram os gols da classificação espanhola.

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    Apontado como um encontro entre o melhor sistema defensivo da competição e o poderoso ataque francês, o duelo terminou com domínio da equipe de Luis de la Fuente. A Espanha controlou a posse, pressionou a saída adversária e limitou a participação de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e Michael Olise durante boa parte da semifinal.

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    Os Bleus ainda perderam William Saliba no primeiro tempo. O zagueiro voltou a sentir dores nas costas e precisou ser substituído por Maxence Lacroix, que falhou no segundo gol espanhol.

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    • A Espanha tomou a iniciativa desde os primeiros minutos. Com Rodri, Fabián Ruiz e Dani Olmo no meio-campo, a equipe trocou passes no campo ofensivo e tentou empurrar a França para perto da própria área. Os franceses apostavam em um jogo mais vertical. A ideia era recuperar a bola e acelerar rapidamente na direção de Mbappé, principalmente nos espaços às costas de Pedro Porro.

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    A Espanha abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo. Lucas Digne tentou afastar uma bola dentro da área, não percebeu a aproximação de Lamine Yamal e acertou um chute no atacante espanhol. O árbitro marcou pênalti. Oyarzabal cobrou firme no canto esquerdo. Mike Maignan acertou o lado, mas não conseguiu alcançar.

    Digne faz pênalti em Yamal em França x Espanha
    Digne faz pênalti em Yamal em França x Espanha (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

    Pouco depois do gol, a França recebeu outro golpe. Saliba caiu sozinho no gramado e pediu atendimento médico. O defensor já convivia com dores nas costas antes do início da Copa e não conseguiu permanecer na partida. Aos 30 minutos, Lacroix entrou em seu lugar.

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    Sem um dos pilares defensivos, a França passou a sofrer ainda mais com a movimentação do ataque espanhol. Aos 37, a pressão alta da Roja quase resultou no segundo gol. Yamal e Dani Olmo tabelaram na entrada da área, e Fabián Ruiz recebeu na pequena área. Upamecano apareceu no momento exato para bloquear.

    Segundo tempo

    Deschamps colocou Manu Koné no lugar de Rabiot no intervalo. Depois, promoveu a entrada de Désiré Doué na vaga de Barcola. As mudanças não alteraram o cenário. A Espanha chegou ao segundo gol aos 12 minutos. Pedro Porro tabelou com Dani Olmo, infiltrou pelo lado direito da área e recebeu livre. O lateral tocou na saída de Maignan para fazer 2 a 0. No lance, Lacroix acompanhou apenas a bola e deixou Porro entrar livre na área francesa.

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    Deschamps colocou Rayan Cherki e Theo Hernández nas vagas de Olise e Digne. A França aumentou a presença ofensiva, mas continuou sem conseguir transformar a pressão em gol. A melhor oportunidade francesa apareceu aos 36 minutos. Mbappé foi lançado nas costas da defesa, e Unai Simón deixou o gol para fazer o corte. A sobra ficou com Doué, que tinha a meta desprotegida. O jovem ajeitou o corpo e tentou finalizar de longa distância, mas bateu fraco. O goleiro espanhol conseguiu se recuperar e fez a defesa.

    A Espanha administrou os minutos finais, manteve a França distante de uma reação e confirmou a classificação para a decisão do Mundial.

    Próximo jogo

    A Espanha aguarda o vencedor de Argentina x Inglaterra, que se enfrentam nesta quarta-feira (15), pela outra semifinal. A final da Copa do Mundo será disputada no domingo (19). A França, por sua vez, jogará a disputa do terceiro lugar no sábado (18).

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    Visão do Lance!

    Lance Capital 💡
    Para complicar a França e dar um cenário favorável à seleção espanhola em meio a tamanho equilíbrio, Digne falhou aos 19 minutos na hora de cortar e cometeu pênalti de Lamine Yamal, que disparava pela esquerda. Na cobrança, Oyarzabal bateu com categoria no canto esquerdo para tirar de Maignan

    Deu aula 🏅
    Em uma atuação exemplar da melhor linha de defesa da Copa, Pedro Porro, que ainda marcou o segundo gol da "La Roja", foi o grande nome do sistema defensivo e brilhou no AT&T Stadium. Outros destaques da classificação espanhola foram Oyarzabal, autor do prmeiro gol, e o meia Dani Olmo, que desfilou e foi o grande maestro em campo.

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    Ficou abaixo 📉
    Substituto de Saliba, Lacroix dormiu no lance do segundo gol, viu Pedro Porro entrar sozinho na área e tirou qualquer chance de reação da França.

    Não vou ver isso sozinho 👀
    Doué recebeu a sobra com o gol praticamente aberto após a saída de Unai Simón, mas finalizou fraco. O goleiro conseguiu voltar e evitou o gol que poderia recolocar a França na partida, pulando com os pés.

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    ✅ FICHA TÉCNICA

    França 0 x 2 Espanha
    🏆 Copa do Mundo — semifinal

    📆 Data e horário: terça-feira, 14 de julho, às 16h
    📍 Local: Estádio de Dallas, Arlington (EUA)
    🥅 Gols: Oyarzabal, 21'/1ºT; Pedro Porro, 12'/2ºT

    ⚽ ESCALAÇÕES

    🔵⚪🔴 França
    Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba (Lacroix) e Digne (Theo Hernández); Tchouaméni, Rabiot (Koné) e Olise (Cherki); Dembélé, Barcola (Doué) e Mbappé.
    Técnico: Didier Deschamps.

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    🔴🟡 Espanha
    Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz (Pedri) e Dani Olmo (Merino); Lamine Yamal, Álex Baena e Oyarzabal (Ferran Torres).
    Técnico: Luis de la Fuente.

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