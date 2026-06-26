Espanha vence, confirma liderança, e Uruguai é eliminado da Copa do Mundo Celeste ficou pelo caminho após derrota e embate de Cabo Verde

Festa europeia e lamentação sul-americana no Estádio Akron, em Guadalajara, no México, na noite desta sexta-feira (26). Com gol de Baena em um "frango" histórico do goleiro Muslera, a Espanha venceu o Uruguai pelo placar de 1 a 0, avançou ao mata-mata da Copa do Mundo como líder do Grupo H e, de quebra, eliminou a Celeste do Mundial.

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O Uruguai ficou ficou com apenas dois pontos e foi ultrapassado por Cabo Verde, que empatou com a Arábia Saudita e passou na segunda colocação, com três somados. A "La Roja" enfrentará o segundo colocado do Grupo J, chave que já tem a Argentina como líder e adversária de Cabo Verde, que será Áustria ou Argélia.

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Uruguai x Espanha: como foi o jogo?

"Frango" complica a Celeste

Um jogo muito físico e truncado, como apontavam as projeções na decisão pela classificação ao mata-mata da Copa do Mundo. O Uruguai começou melhor, buscando atacar os espaços pelos lados para acionar Dawrin Núñez como referência, e levou perigo após duas falhas de saída do goleiro Unai Simón. A Espanha, quando tomou conta da partida, passou a criar, ainda que com pouco perigo.

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Até que nos últimos minutos antes do intervalo, em um lance "morto", a "La Roja" abriu o placar. Após disputa pela direita Yamal ficou caído, Merino deu carrinho e bola parou com Lorente, que cruzou para Baena. O atacante chutou fraco, em cima de Muslera, que aceitou e levou o maior "frango" do Mundial até então.

Muslera falhou e fez Uruguai perder para a Espanha (Foto: Ulises Ruiz / AFP)

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Espanha sofre, mas segura

O baque foi tão grande, que Muslera deixou o gramado para a entrada de Rochet e sequer ficou no banco. Marcelo Bielsa ainda surpreendeu tirando o Valverde, principal jogador do Uruguai, como tentativa de dar mais profundidade e presença no terço final. A Espanha, que diminuiu o ritmo, manteve o estilo de toques curtos para diminuir o risco.

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Nos minutos finais, a pressão uruguaia foi grande, ainda que com pouca efetividade para assustar a meta defendida pelo goleiro Unai Simón. Ferran Torres teve a chance de ampliar, mas perdeu cara a cara com Rochet e acertou o travessão. No fim, muita irritação dos uruguaios com o jogo físico, e Canobbio, do Fluminense, foi expulso por entrada dura em Cubarsí. Comemoração da Fúria e muita tristeza da Celeste, que decepcionou e ficou pelo caminho.

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Abaixo do esperado em nível técnico, o jogo teve como principal lance o gol que confirmou a liderança da Espanha no Grupo H da Copa do Mundo. Aos 41 minutos do primeiro tempo, Baena recebeu cruzamento de Lorenta, chutou fraco, mas Muslera aceitou, levando um "frangaço" em Guadalajara.

Deu aula 🏅

Autor do gol, Baena garantiu a liderança da Espanha na Copa do Mundo. Outro destaque do duelo no México foi o zagueiro Laporte, fundamental no time de Luis de la Fuente.

Ficou abaixo 📉

A atuação de Muslera comprometeu. Ele, que já havia falhado contra Cabo Verde, falhou e carregou o peso de ter sido diretamente responsável pela eliminação da Celeste.

✅ FICHA TÉCNICA

URUGUAI 0 X 1 ESPANHA

COPA DO MUNDO - 3ª RODADA (GRUPO H)

📆 Data e horário: sexta-feira, 26 de junho de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Akron, em Guadalajara, no México

Gols: Baena 41'/1ºT (ESP)

Cartões amarelos: Varela, Sanabria e De la Cruz (URU); Baena (ESP)

Cartão Vermelho: Canobbio (URU)

⚽ ESCALAÇÕES

🔵 URUGUAI (Técnico: Marcelo Bielsa)

Muslera (Rochet); Varela, Cáceres, Mathias Olivera e Sanabria (Brian Rodríguez); Ugarte (De la Cruz), Bentancur e Valverde (Viñas); Canobbio, Maxi Araújo e Darwin Núñez.

🔴 ESPANHA (Técnico: Luis de la Fuente)

Unai Simón, Llorente, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Merino (Fabián Ruiz), Pedri (Dani Olmo) e Baena (Yéremy Pino); Lamine Yamal (Ferran Torres) e Oyarzabal (Nico Williams).