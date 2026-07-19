Torcedores de Flamengo e Botafogo repercutem acessório de Almada na Copa Jogador disputa final do Mundial neste domingo (19)

O meia Thiago Almada virou assunto entre torcedores de Flamengo e Botafogo durante a final da Copa do Mundo de 2026. O fato aconteceu por conta do jogador divulgar nas redes sociais que estaria usando uma caneleira do Glorioso durante a decisão do torneio.

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O acessório contém imagens do atleta com a família, uniforme do Botafogo e uma taça da Copa Libertadores. O argentino foi um dos destaques do clube carioca na campanha do título do torneio em 2024.

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Diante do cenário, torcedores do Glorioso e do Flamengo repercutiram a imagem. Um dos fatores que impulsionaram o debate foi as recentes notíciais de um interesse do Rubro-Negro na contratação de Almada. Veja a repercussão abaixo:

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Tudo isso pra vir jogar no Flamengo kkkkkkkkkkk já gostei do Almada — Lenin Wembanyama Calabreso4x rei da América ☭ 🇵🇸 (@GOATYELD) July 19, 2026

Vou chorar — Mano gaitas ★彡 (@gustavogaiteiro) July 19, 2026

Ele é mt Botafogo. — Paulo BFR ✩彡 (@paulaobfr1994) July 19, 2026

Vou chorar — Mano gaitas ★彡 (@gustavogaiteiro) July 19, 2026

Obrigado Almada mas hoje é Espanha — Fogãodamassa🤍🖤🔥 (@RealGotejo) July 19, 2026

Almadinha 🖤🤍 — RAFAEL (@rafaelbfr23) July 19, 2026

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