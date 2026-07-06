Espanha elimina Portugal e encerra capítulo de Cristiano Ronaldo em Copas Jogo terminou com gol nos acréscimos

No aguardado confronto entre Portugal e Espanha pelas oitavas da Copa do Mundo, os espanhóis levaram a melhor e avançaram às quartas com a vitória por 1 a 0, nesta segunda-feira (6), em um jogo decidido nos acréscimos, no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas. O lance do gol saiu dos pés de Mikel Merino, que marcou o gol da classificação espanhola já nos acréscimos.

Cristiano Ronaldo pouco apareceu, teve atuação discreta e se despede da competição em sua última participação em Copas do Mundo. A Espanha, por sua vez, espera o resultado de Bélgica e Estados Unidos para saber quem será seu adversário nas quartas. O jogo será nesta sexta-feira.

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Espanha pressiona e Portugal aposta em CR7 no primeiro tempo

Os primeiros minutos foram equilibrados e de intensidade. A Espanha assustou duas vezes com Oyarzabal, que obrigou Diogo Costa a trabalhar e depois desperdiçou uma chance clara cara a cara com o goleiro. Portugal respondeu com João Cancelo e reclamou de um possível pênalti sobre Cristiano Ronaldo, mas o árbitro mandou o jogo seguir. A Espanha passou a controlar mais a partida e criou as melhores oportunidades. Diogo Costa apareceu como protagonista ao fazer duas defesas seguidas em finalizações de Lamine Yamal e Baena. Portugal voltou a assustar aos 36 minutos. Bruno Fernandes cruzou na medida para João Félix, que ajeitou de cabeça para Cristiano Ronaldo. O camisa 7 finalizou de primeira, mas sem força, facilitando a defesa de Unai Simón. Com ameaças até o final, nenhuma equipe conseguiu abrir o placar.

Portugal e Espanha tiveram um primeiro tempo disputado (Foto: Thomas COEX / AFP)

Segundo tempo com classificação da Espanha

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O segundo tempo começou com Portugal tentando adiantar as linhas e pressionar a saída de bola espanhola. Cristiano Ronaldo sofreu falta em boa posição logo nos primeiros minutos, enquanto João Cancelo e Pedro Neto levaram perigo pelo lado direito. Do outro lado, Lamine Yamal voltou a ser o principal desafogo da Espanha, mas encontrou forte marcação de Nuno Mendes, que levou a melhor nos primeiros duelos. Depois de um início equilibrado, a Espanha voltou a assumir o controle da partida e passou a pressionar Portugal.

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Quando o jogo caminhava para um empate sem gols, a Espanha encontrou o lance decisivo. Já nos acréscimos, Ferran Torres girou sobre a marcação na entrada da área e encontrou Mikel Merino, que apareceu livre para tocar na saída de Diogo Costa e marcar o gol da vitória espanhola. O lance castigou Portugal, que havia resistido à pressão durante praticamente toda a partida. Merino havia saído do banco e garantiu a vaga da equipe nas quartas de final.

Cristiano Ronaldo se despede da Copa do Mundo de forma melancólica

O jogo marcou o último jogo de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo. Aos 41 anos, disputa sua sexta edição da competição, mas já havia alegado, às vésperas do jogo, que esta seria sua "last dance" na competição. Precocemente, CR7 se despede.

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Visão do Lance!

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O lance capital da partida aconteceu já nos acréscimos do segundo tempo. Ferran Torres girou sobre a marcação na entrada da área e encontrou Mikel Merino, que apareceu livre e garantiu a classificação da equipe.

Deu aula 🏅

E justamente Merino quem deu aula. Saindo do banco, o jogador soube aparecer quando foi necessário e garantiu a classificação da equipe.

Merino foi o autor do gol da classificação (Foto: Thomas COEX / AFP)

Ficou abaixo 📉

Cristiano Ronaldo teve uma atuação discreta e pouco conseguiu participar do jogo. Bem marcado pela defesa espanhola, o camisa 7 apareceu em poucas oportunidades, finalizou apenas uma vez com perigo no primeiro tempo e passou boa parte da partida distante. Diferente do cenário que sonhava, se despede na sua última Copa do Mundo.

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✅ Ficha técnica

Portugal 🆚 Espanha

Oitavas de final - Copa do Mundo

📆 Data e horário: segunda-feira, 6 de julho de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: AT&T Stadium, em Arlington, no Texas (EUA)

🥅 Gols: Merino (Espanha)

🟨 Cartões amarelos: Bernardo Silva (Portugal)

🟥 Cartões vermelhos: -

Portugal (Técnico: Roberto Martínez)

Costa; Rúben Dias, Veiga, Cancelo (Dalot) e Nuno Mendes (Semedo); Bruno Fernandes, João Neves e Vitinha (Bernardo Silva); Cristiano Ronaldo, João Félix (Rafael Leão) e Pedro Neto (Francisco Conceição).

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Espanha (Técnico: Luis de la Fuente)

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Pedri (Fabián Ruiz), Dani Olmo (Merino) ; Lamine Yamal, Baena (Ferran Torres) e Oyarzabal.

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🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Anthony Taylor (ENG)

🚩 Assistentes: Gary Beswick (ENG) e Adam Nunn (ENG)

📺 VAR: Bastian Dankert (GER)

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