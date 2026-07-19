Final entre Espanha e Argentina pode aumentar lista de decisões com prorrogação
Quatro das últimas cinco decisões de Mundial tiveram tempo extra
Argentina e Espanha entram em campo neste domingo (19), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela final da Copa do Mundo. O jogo promete bastante equilíbrio e pode ser que apenas os 90 minutos não sejam suficientes para definir o campeão do torneio. Caso isso aconteça e o empate persista após todo o tempo regulamentar, a partida prevê uma prorrogação com tempo extra de 30 minutos.
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Em caso de prorrogação, Espanha x Argentina se tornará a nova final de Copa do Mundo que terá uma prorrogação. A necessidade de um tempo extra tem sido constante nas edições recentes. Das últimas cinco finais de Copas do Mundo, quatro foram para a prorrogação. Apenas em 2018, na Rússia, a França superou a Croácia por 4 a 2 e não precisou estender o jogo para além dos 90 minutos. Dentre todas as decisões após o tempo regulamentar, cinco foram decididas ainda na prorrogação e três tiveram que ir para os pênaltis.
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Confira as oito decisões anteriores decididas após o tempo regulamentar:
- 1934: Itália 2 x 1 Tchecoslováquia (fim na prorrogação)
- 1966: Inglaterra 4 x 2 Alemanha Ocidental (fim na prorrogação)
- 1978: Argentina 3 x 1 Holanda (fim na prorrogação)
- 1994: Brasil 0 x 0 Itália (Brasil venceu nos pênaltis)
- 2006: Itália 1 x 1 França (Itália venceu nos pênaltis)
- 2010: Espanha 1 x 0 Holanda (fim na prorrogação)
- 2014: Alemanha 1 x 0 Argentina (fim na prorrogação)
- 2022: Argentina 3 x 3 França (Argentina venceu nos pênaltis)
Fica a expectativa se o jogo entre Espanha e Argentina proporcionará apenas 90 minutos, ou se estenderá por mais alguns, além dos pênaltis. Em uma decisão que reúne as duas principais seleções da atualidade (segundo o ranking da Fifa), cada minuto pode ser decisivo na busca pelo título mundial.
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